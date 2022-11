Ансамбль 21 века. the new normal. Концерт 10 декабря в Тель-Авиве

the new normal – название произведения современного американского композитора Уильяма Догерти, которое прозвучит в субботу, 10 декабря в Тель-Авивской филармонии в Гейхал ха-Тарбут, где в зале «Цукер» пройдет очередной концерт из серии «Открытия» израильского «Ансамбля 21 века», исполняющего современную академическую музыку. Дирижер – Кристиан Карлсен. При участии шведского гитариста Якоба Келлермана.

В программе: сочинения американского композитора Уильяма Догерти, израильтянина Йосефа Барданашвили, испанского композитора Франциско Колла, сербско-шведского композитор и скрипача Джуро Живковича.

Уильям Догерти. the new normal for large ensemble and fixed media

Йосеф Барданашвили. Rutzi.

Франсиско Колл. Турия для гитары и ансамбля. Turia for guitar and ensemble

Джуро Живкович. На страже сердца. On the Guarding of the Heart

the new normal – это название, именно в таком написании, строчными буквами, наклонным шрифтом – точно и в некой мере иронично описывает новые нормы исполнения современной академической музыки. Всё знакомо, те же ноты – но написано, звучит и слышится согласно новым законам и нормам. Если же чуть более серьезно, то ближайший концерт Ансамбля 21 века называется «Rutzi» – по названию нового премьерного сочинения израильского композитора Йосефа Барданашвили. Смысл названия” – беги” в переводе с иврита. “Беги” – в женском роде; беги в дни войны, в дни испытаний. Беги пока мужчины воюют. а женщины спасют детей. Представлять Йосефа Барданашвили израильским любителям музыки нет особой нужды, но о других композиторах, произведения которых будут исполняться 10 декабря и об участниках этого концерта «Ансамбля 21 века» стоит рассказать.

Шведский гитарист Якоб Келлерманн, известный своими «отличными техническими навыками и певческим тоном» (American Record Guide) и «буйными и решительными интерпретациями» (Dagens Nyheter) зарекомендовал себя как один из самых заметных и разносторонних гитаристов Скандинавии с более чем разнообразным репертуаром: концерты, сольные произведения и камерная музыка.

Якоб Келлерманн родился в Стокгольме и начал учиться игре на гитаре в возрасте восьми лет. Позже учился в Швеции, Испании, Нидерландах и Германии; получил диплом Meisterklasse в Высшей школе музыки в Мюнхене в 2011 году. В 2020 году Якоб Келлерманн выступал на официальной церемонии вручения Нобелевской премии наряду с несколькими лучшими шведскими музыкантами.

Регулярно выступая на крупных шведских площадках, Келлерман концертирует по всей Европе. В качестве солиста выступал с такими оркестрами, как Лондонский филармонический оркестр, Симфонический оркестр Шведского радио, Симфонический оркестр Евле в Швеции – Gävle symfoniorkester, Таллиннский камерный оркестр, Филармонический оркестр Керетаро (Мексика) и Инчхонский филармонический оркестр (Южная Корея). Предстоящие сольные выступления в ближайшее время включают сотрудничество с BBC Philharmonic, Испанским национальным оркестром, Bielefelder Philharmoniker и Orquesta de Valencia.

Якоб Келлерманн записал три альбома на лейбле BIS Records: Софья Губайдулина «Покаяние» – 2014, Сонаты Шуберта – 2018 и «Rodrigo, Harden & Coll – Guitarworks 2020». Его третий альбом, посвященный испанским гитарным концертам, был выпущен в декабре 2020 года и удостоен шведской премии Грэмми как лучший классический альбом года, а также был выбран крупнейшей ежедневной газетой Швеции Dagens Nyheter записью года №1.

Востребованный как и камерный музыкант, Келлерманн регулярно выступает со струнными музыкантами и певцами по всей Европе, а также неоднократно выступал и гастролировал в Германии, Франции, Нидерландах, Чехии, Китае, Японии и Южной Корее.

Обладая обширным репертуаром, в который часто входят его собственные транскрипции, он постоянно ищет новые выразительные возможности для гитары. Келлерманн также стал соучредителем нидерландской группы New European Ensemble, исполняющей репертуар 20-го и 21-го веков в камерных постановках – от Шенберга и Булеза до мировых премьер композиторов нового поколения.

Дирижер Кристиан Карлсен, начав свою карьеру в качестве ассистента Эсы-Пекки Салонена, быстро зарекомендовал себя как один из самых одаренных и новаторских дирижеров своего поколения. Будучи сторонником исполнения современной музыки, он дирижировал многочисленными мировыми премьерами и сотрудничал с такими ведущими композиторами, как Кайя Саариахо, Сальваторе Шаррино, София Губайдулина, Стив Райх, Харрисон Бертвистл, Магнус Линдберг, Андерс Хиллборг, Томас Адес, Оливер Кнуссен и Карлхайнц Штокхаузен.

В 2015–2017 годах он был художественным руководителем Гаагского фестиваля Dag in de Branding. Его мультимедийная постановка « Плохая поездка профессора» Фаусто Ромителли была выбрана NRC Handelsblad одним из пяти лучших музыкальных событий 2016 года.

Кристиан Карлсен также был художественным руководителем Нового европейского ансамбля в 2008–2014 годах и фестиваля Kaija Saariaho 2011 года в Гааге

В 2018 году вместе с пианистом Дэвидом Хуангом он основал Gränslandet – Symfonisk Fest в Стокгольме – фестиваль классической музыки для молодежи

Уильям Догерти – американский композитор, лауреат Римской премии Лучано Берио 2021 года в области музыкальной композиции Американской академии в Риме. Произведения Догерти исполнялись многими ансамблями современной музыки на десятках международных фестивалях. Догерти удостоен признания и наград различных ассоциаций и оркестров. Он получил степень доктора музыкальных искусств (DMA) в Колумбийском университете в Нью-Йорке. В настоящее время является приглашенным соредактором журнала Contemporary Music Review. Он также является главным редактором openwork, нового рецензируемого междисциплинарного журнала, в котором публикуются исследования в области экспериментальной музыки, искусства и научных исследований.

Как замечает испанский композитор Франсиско Колл, «моя музыка – это отражение арабской весны, массовой миграции, бесправия, тлеющих городов, беженцев по всей Европе, ксенофобии, изоляционизма. Это отражения чувства страха и недоверия, преступности и стрельбы в торговых центрах и гей-клубах, это предвзятое отношение полиции и социальные сети. Эта музыка – мой ответ на эти события».

Родившийся в Валенсии в 1985 году, Колл учился в Валенсийской и Мадридской консерваториях, а затем переехал в Лондон, где сотрудничал с такими композиторами как Томас Адес (Колл – его единственный ученик на сегодняшний день) и с Ричардом Бейкером в Гилдхоллской школе музыки и драмы. В 2019 году он стал первым композитором, получившим Международную премию классической музыки (ICMA).

Премьера первого концерта Колла Hidd’n Blue состоялась в 2012 году в исполнении Лондонского симфонического оркестра, и с тех пор его исполняли девять других оркестров, в том числе Симфонический оркестр SWR, Мюнхенский филармонический оркестр и Симфонический оркестр Цинциннати. Его камерная опера 2014 года «Кафе Кафка» на текст Мередит Оукс была представлена ​​с большим успехом Aldeburgh Music, Opera North и Королевской оперой в Ковент-Гардене, а затем поставлена ​​во Дворце искусств Валенсии.

Премьера концерта для гитары и семи музыкантов «Турия» (свет и тени Испании – так описывает свою музыку сам композитор) состоялась в 2017 году в исполнении Якоба Келлермана и оркестра под управлением Кристиана Карлсена.

В 2018–2019 годах Колл был постоянным композитором Camerata Bern, а в настоящее время является постоянным композитором Оркестра Валенсии.

Сочинение «На страже сердца» Джуро Живковича вдохновлено ​​духовной философией прошлого, но он в данный момент об истинной реальности мира. Живкович ведет речь о времени, о духе и воплощении материи. В «На страже сердца» – лучезарные гармонии, кристаллизация мелодий, светлейший свет и темнейшая тьма, вспышки, необычные вибрации и шумы на пороге слышимости, глубокая сосредоточенность и застывшее время. Его композиция очень точна по стилю и уравновешена по форме. Живкович – сербский музыкант и композитор, чья композиция On the Guarding of the Heart, удостоенная премии Гравемейера, помогла ему заняться свое место в ряду заметных композиторов 21 века.

Поначалу Живкович занимался скрипкой, а свою первую композицию написал в 1998 году. В 2000-м году Живкович переехал в Стокгольм, где поступил в Королевский музыкальный колледж, продолжая обучение игре на скрипке и композиции. В 2011 году он начал преподавать в Королевском колледже. Помимо преподавания и сочинения музыки, Живкович продолжал исполнять новую музыку на скрипке и альте.

В 2014 году Живкович стал первым сербом, получившим премию Гравемейера от Университета Луисвилля (ежегодно присуждаемую с 1984 года) в размере 100.000 долларов за классическую композицию «На страже сердца» (2011). Произведение, предназначенное для камерного оркестра из 14 человек (включая фортепиано), было заказано австрийской группой новой музыки Klangforum Wien.

«На страже сердца» – «инструментальная кантата» Джуро Живковича, «духовная» композиция, основанная на «Добротолюбие», сборнике православных текстов, составленным в Сербии в 18-м веке.

