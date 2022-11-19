Встречи в зале “Ха-Тейва”. Музыка Йосефа Барданашвили и Яниса Ксенакиса

Источник фото – страница фейсбука “Ансамбля 21 века” –אנסמבל המאה ה-21 Israel Contemporary Players | Tel Aviv | Facebook. Предоставлено пресс-службой

«Перед потопом» – 24 ноября в зале «ха-Тейва». Встреча с композитором Йосефом Барданашвили.

10 декабря в субботу, в Тель-Авивском музее искусств пройдет очередной концерт из серии «Открытия» израильского «Ансамбля музыки 21 века», исполняющего современную академическую музыку. Дирижер – Кристиан Карлсен. При участии шведского гитариста Якоба Келлермана. В программе: сочинения американского композитора Уильяма Догерти, израильтянина Йосефа Барданашивли, испанского композитора Франциско Колла, сербско-шведского композитор и скрипача Джуро Живковича.

В преддверии этого декабрьского концерта, в яффском зале «Ха-Тейва» пройдет 24 ноября встреча из серии «Перед потопом» – разговор с композитором Йосефом Барданашвили -разговор о музыке и о среде, которая ее сформировала. На встрече в зале «ха-Тейва» прозвучит сочинение Барданашвили «Памяти Бизе» (фортепианное трио), написанное еще в 1976-м году.

Первая встреча с Йосефом Барданашвили: куратор и руководитель: д-р Ассаф Сноу (Еврейский университет в Иерусалиме); приглашенный модератор:Амир Леках-Авиви

Исполняемое произведение: фортепианное трио, «Памяти Бизе» (1976)

Яэль Барольски – скрипка

Ирис Юртнер – виолончель

Томер Вестман – фортепиано.

24.11.2022 в 20:00

https://www.eventer.co.il/mabul1

Цена билета на эту встречу – всего 20 шекелей. Код скидки – תלמיד

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/841417620628815/

https://www.facebook.com/watch/?v=928721378107026

О концерте 10 декабря (позже будет текст и на русском языке) – https://www.eventer.co.il/discoveries2

АЛГОРИТМЫ В МУЗЫКЕ

1 декабря, в четверг, в зале «Ха-Тейва» в Яффо пройдет концерт к 100-летию Яниса Ксенакиса – концерт-разговор в рамках проекта Ансамбля 21 века «Камерная серия». Вход – те же 20 шекелей, что и на встречу с Йосефом Барданашвили в рамках серии «После потопа».

В центре проекта «Ксенакис 100», который будет представлен 1 декабря – влияние архитектуры, рисунков и истории жизни Ксенакиса на ритм сердца, тела и внутреннего пространства, выступление с танцами и живой перкуссией в честь 100-летия Янниса Ксенакиса.

Одного из столпов музыки ХХ века, уроженец Румынии, франко-греческого композитора-модерниста (и архитектора) Яниса Ксенакиса (1922-2001), столетие со дня рождения которого отмечается весь этот год, считают отцом авангарда (отцов вообще-то было несколько) – прародителем и бунтарем одновременно. Его музыка – полная противоположность термину «расслабленное спокойное прослушивание». Она требует полного внимания и концентрации, и те, кто все еще не привык к авангардной музыке, должны быть готов к любому звуковому явлению и любому звуковому событию – от шума до визга, от диссонанса до гармоничных аккордов. Считается, что Ксенакис был первым композитором, использовавшим математический подход в музыке в качестве принципа ее сочинения. По его словам, «с появлением электронных компьютеров композитор станет чем-то вроде пилота: ему останется нажимать кнопки, вводя координаты, и осуществлять контроль над путешествием корабля в пространстве музыки». Ксенакис писал еще и так: «Представьте себе огромную толпу возмущённого народа. Голоса сливаются в гул, из которого выделяются отдельные возгласы и крики. Толпа ведёт себя как единое целое, толпа дышит, растёт, движется. Можно ли создавать музыку, думая не об отдельных нотах и инструментах, но сразу – об общем эффекте, то есть проектировать звуковые массы с заранее заданными свойствами?».

Встреча в «Ха-Тейва» – это музыка, перформанс, шоу. Будут исполнены произведения самого Яниса Ксенакис – Rebonds (1989) для перкуссии и его «Psappha» «(Псапфа») для перкуссии, для ударных соло – сочинение 1975 года. Вместе с «Rebonds», «Psappha» является одной из двух композиций Ксенакиса для сольных перкуссий. «Псапфпа» — это архаичная форма имени «Сапфо», великой греческой поэтессы с острова Лесбос, жившей в 6-м веке до нашей эры. «Псапфа» написана для шести групп ударных инструментов – три из дерева и/или кожи и три из металла. Принято считать, что ритмические структуры произведения восходят к мелким ритмическим ячейкам, характерным для поэзии Сапфо. «Псапфпа» был заказана Ксенакису Английским фестивалем Баха при поддержке Фонда Гюльбенкяна и посвящена перкуссионисту Сильвио Гуальде. Премьера произведения состоялась в Round House в Лондоне 2 мая 1976 года

Будет также исполнено сочинение «Барьеры» (2019) для вибрафона и электроники американского композитора Майкла Писаро-Лью (Michael Pisaro-Liu), руководителя факультета композиции и экспериментальной музыки Калифорнийского института искусств.

«Ксенакис – композитор, чья мощная энергия не только позволила ему занять значительную часть пространства западноевропейской авангардной музыки, но и пропитать его своим неповторимым “химическим составом”, в который попали “осколки” античной цивилизации, теория вероятностей, музыка Дебюсси, Равеля, Мессиана и Стравинского, фольклор Кипра и Балкан, страшные звуки войны и множество других элементов, которые еще предстоит разгадать…», пишет в своей книге «Яннис Ксенакис. Вокальное творчество» музыковед Елена Ферапонтова.

Исполнители:

Одед Гейцхальс — перкуссия

Эден Вайсман – дизайн, хореография, танец

Ноам Франк – танец

Офир Шабтай Левин – хореография, танец

Адрес зала «Ха-Тейва»: Яффо, сдерот Иерушалим, 19

Цена билета – всего 30 шекелей.

Код скидки

תלמיד1

Страница мероприятия –

https://www.facebook.com/events/8236472383091289/

https://www.facebook.com/events/421541120155224

Билеты: https://www.eventer.co.il/cameri2

eventer.co.il/zcy37

Видео – https://www.facebook.com/watch/?v=1247884802434873

https://www.edenwisemanart.com/xenakis-100