Ансамбль «Бат-Шева» представляет»: «2019» Охада Нахарина в декабре 2023

“2019”. Фото – @Ascaf (предоставлено пресс-службой ансамбля “Бат-Шева”)

Текст длинный, но про “Бат-Шеву” коротко не получается…

Ансамбль «Бат-Шева» представляет»: «2019» Охада Нахарина – с 17 по 30 декабря 2023 года в студии «Варда» в тель-авивском Центре Сузан Далаль.

На каждом представлении будут выделены десятки билетов для эвакуированных, а также для солдат-срочников и резервистов.

Студия «Варда» – улица Яхиэли 6. Центр Сузан Далль, Неве-Цедек, Тель-Авив.

★Представления проходят в соответствии с указаниями Командования Тыла

★Внимание, в зал нельзя будет войти с оружием

Балет «2019» не входил в репертуар этого сезона «Бат-Шевы», но в «репертуар» этого сезона не входило практически ничего из происходящего. Ситуация заставила труппу изменить планы с учетом изменившейся реальности. Балет «2019», премьера которого прошла четыре года назад – 9 декабря 2019 года, при всей его сложности, всех его ассоциациях, кажется актуальным как никогда и вновь возвращается на сцену с середины этого декабря 2023 года.

Вот текст самого ансамбля:

Балет «2019» вырос из нашей реальности. Он пропитан нашей землей и нашим временем, состоящих из языков, тел, звуков, фольклора и патриотизма, которые снова и снова воспроизводятся и повторяются в нашей жизни. «2019» затрагивает бремя, которое несет тело, и черпает движение из нашей культуры.

Пространство этой постановки – это то пространство, куда приглашают гостей. Мы смотрим на происходящее и мы смотрим друг на друга. В каждое мгновение кто-то оглядывается на тебя. Происходящее на сцене настолько приближено к зрителям, что выходит за рамки сцены и танцоры оказываются – в буквальном смысле слова – на коленях зрителей: у нас общая судьба, общая ноша и общее утешение.

Сцена Нахарина — это ось вневременной истории, но время в ней есть – и оно натянуто как пружина. Танцовщики здесь – это механизмы ностальгии, гибридные существа, постоянно меняющие идентичность, само тело. Они движутся – между рекой и морем – , пересказывая в движении наши мифы, от пафосного накала радости и замедляясь и останавливаясь в глубокой печали.

Механизмы, определившие драматургии этой постановки , походят на механизмы, отчасти регулирующие нашу реальность: чрезмерность и изъяны, ускорение и замедление, радость и горе. Пространство – это переходное пространство, буферная зона. Танцоры, и мы вместе с ними, стоим на пороге, между тем, что было, и тем, что будет, потому что в местном повествовании летят перелетные птицы,, а мы сидим на балконе, нахлобучив треугольную шляпу, полные надежды на следующий год, но и готовые к войне, которая обязательно наступит. (последняя строчка – цитаты из израильских пес=ен).

Балет «2019» посвящен Элиаву Нахарину 1927-2018 гг.

Музыка: «Карточные игры» Ирми Кадоши в исполнении Моше Коэна, «Locust Star by Neurosis Boukyou» Хако Ямасаки», «Вот что хорошо» Псалмы / Моше Яакобсон, «В следующем году» – Эхуд Манор/Нурит Хирш, «Хабиби» – Братья Рахбани/Файруз, Saikai Maqlooba by V.F.M. style , «Ты, я и следующая война» – Ханох Левин/Максим Варат, «У моей шляпы» – народная песенка, Caspian by Asadi.

Балет «2019» поставлен при поддержке Montpellier Danse Festival – Франция; фонда Chalk Family Foundation (Бостон); фонда семьи Зиты и Марка Бернштейнов (Виннипег); Роберта де Ротшильд (Нью-Йорк); фонда новых работ «Бат-Шевы»; фонда «Друзья Бат-Шевы» в США и др.

В декабре 2019 года я была на премьере. Вот текст, написанный 4 года назад:

«2019» – новая постановка Охада Нагарина для ансамбля «Бат-Шева»

Я ехала домой… Возвращалась в полной темноте и в полной тишине: радио в машине сломалось. В голове четко звучало «Ты, я и следующая война».

Ты, я и следующая война. Когда мы рождаемся, она уже нас поджидает – следующая война. Когда стучат в дверь, то нас снова трое – ты, я и следующая война. И когда все закончено, нас по-прежнему трое – следующая война, ты и фотография на стене. Это фразы из пьесы Ханоха Левина «Ты, я и следующая война» – первой его пьесы, поставленной в 1968 году в студенческом театре Тель-Авивского университета, где Левин изучал литературу и философию. Тогда этот спектакль вызвал бурю, а Левина сразу признали нарушителем общественного спокойствия, восставшим против принятых норм. За полвека не изменилось ничего: те же проблемы, тот же трепет сердца, смех и рыдания, абсурд. Война постоянно с нами. Война и на сцене, где эти слова Левина звучат в балете, претворены в движении.

«2019»: посередине зала – помост, как для модных дефиле. Посередине помоста – полотнище. Перед полотнищем, по обе стороны – два изломанных манерных юнца в башмаках для танцев у пилона, на 20-сантиметровых каблуках. Они вот-вот сломаются – каблуки. Они вот-вот надломятся – юнцы. Они утомленно и изящно умоляют на иврите-английском-арабском: не звонить, не читать, не играть, не отвлекаться. Забыть об абстрактном мире в телефоне, вспомнить о мире реальном, о себе и о других. И занавес срывается. По ту сторону помоста – другие. Зрители. Такие же, как мы.

И начинается дефиле – дефиле войны и битвы, споров и дружбы, полов и обличий, моды и гендеров. Шагом широким и мелким гусиным. Быстро и медленно. Запредельно быстро и тягуче медленно. Очень тихо и очень громко. По-одному и в хороводе, шеренгой и рядом. Парами, втроем, за руки, цепочкой. Все в разных одеждах, разных цветов, все – очень разные, но страдание – одно. Как страх и любовь. За калейдоскопом сцен (движением, перелистыванием страниц гипер-текста) сложно уследить. Очень красиво – до жути и слез. Полутонов нет. Все на контрасте, все на конфликтах – как на войне, хотя здесь обе стороны равны, но война неизбежна. Время и молодость исчезают в этом переменчивом шаге, гибнут боги, эпохи и цивилизации, гибнут здесь – у нас дома – и во Вселенной, а мы по-прежнему сидим по разные стороны, в одной капсуле, и смотрим друг на друга.

Звучат – просачиваются сквозь музыку и танец – тексты псалмов, Ханоха Левина, Эхуда Манора, Ирми Кадоши. Сквозь музыку Файруза, Нурит Хирш, Хако Ямасаки, V.F.M style, песни группы Neurosis.

75 минут танца о праве нас на существование. Танца, где движение, музыка, пространство, время и текст переплелись. Переплелись на помосте, запертым между двумя стенами тел. Между абстрактным и реальным. Пауза – танцоры подымаются на трибуны, проскальзывают между рядами зрителей, вынимают из под стульев одеяла, закутываются в них и засыпают на коленях у сидящих рядом. Спящий человек – это трогательно и беззащитно. Вы помните, что он только что бесился, боролся и бился на сцене? Что он был жесток, и он был нежен, мягок. Что он боялся и нападал, что он звал и манил. Забыли? Через минуту вам про это напомнят.

Это сама политическая работа Нагарина – так пишут. Нет – это самая человечная его работа. Если вы не изменитесь после этого балета, после «2019» хоть немного – значит, вы не совсем человек.

Маша Хинич. Фото – @Ascaf (предоставлено пресс-службой ансамбля “Бат-Шева”)

