Ансамбль «Бат-Шева» представляет детские постановки в дни Хануки

«Камуёт»

Балетный спектакль для всех возрастов в хореографии Охада Нахарина

Пятница, 16 декабря, 14:00, 16:00

Суббота, 17 декабря, 10:30, 12:30

Зал «Варда» в Центре Сузан Далаль в Тель-Авиве

В субботу, 17 декабря, «Праздник танцев для всей семьи», который сочетает в себе класс движения Gaga в 11:30 и спектакль в 12:30

«Декале» – шоу для всех возрастов в хореографии Охада Нахарина

Четверг, 22 декабря, 17:00

Четверг, 22 декабря, 19:00

Центральная сцена Дома культуры Ганей-Тиква

Свобода, любопытство, движение, юмор, озорство и немного сумасбродства – все это есть у детей – и все это есть в «Камуёт», в спектакле, приглашающем в мир танца, приглашающем танцевать. В представлении, освобождающем от привычных рамок. 50 минут без границ между танцорами и публикой, 50 минут создания нового языка общения и диалога. 50 минут вместе с танцем и внутри танца, а не стороннего за танцем наблюдения. Спектакль поставлен в качестве интерпретации для юной аудитории балетов «Моше» и «Мамутот» Охада Нахарина – своеобразное вступление, открывающее дверь в мир балета, «Бат-Шевы», хореографии Охада Нахарина и сценического языка движения «Гага».

Поначалу «Бат-Шева» выступала с «Камуёт» в основном в спортивных залах школ, и потому «Камуёт» приспособлен к пространству без сцены. Зрители сидят по периметру зала, танцоры выступают на площадке посередине. Помимо чисто воспитательного воздействия, этот спектакль стал очередной возможностью для ансамбля проверить комбинации «время-пространство», «публика-танцоры», «центр-периферия», «интимность-сцена».

«Камуйот» – единственный в мире балет, премьера которого прошла в школе – в одной из тель-авивских гимназий. Но предназначен он не только для гимназистов, а для всех детей старше 6 лет и их семей, для тех, кто хочет понять и объяснить детям, что такое сила воздействия искусства, профессионализм, умноженный на необычный антураж, что такое балет и как его «вытанцовывают». «Камуёт» развивают фантазию и дают возможность детям (и остальным членам семьи) понять, что такое танец, движение и из каких элементов они складываются. 16 танцовщиков неотделимы от зрителей. Каждый танцовщик посмотрит в глаза каждому зрителю. Зрители – часть спектакля, исполнители сидят между ними, в какие-то моменты они внимательно вглядываются в глаза каждого из публики, медленно-медленно пожимают руку, улыбаются и отходят в сторону, унося с собой частичку души.

Перевести точно название «Камуёт» невозможно. Охад Нахарин придумывает названия, исходя из той музыки, под которую идет балет – в данном случае от японского рока до композиций Лу Рида и сочинений Бетховена. Сам же балет – это отточенные движения, слаженность и продуманность, и одновременно интуитивность и импровизация. Динамика хореографии напоминает геометрические рисунки и каллиграфию. Нахарин обращается к детям и подросткам на их языке – точнее на своем, но адаптированном для их возраста, создав этот коммуникативный и интерактивный спектакль, со свойственной ему чувством юмора и виртуозностью. В этом спектакле нет границ между площадкой и залом, как и нет границ возможному: в танец может быть приглашен любой из публики, а такая личная причастность позволяет зрителям испытать мощь и радость сценического партнерства.

«Камуёт» всегда показываются в залах, где зрители сидят на простых трибунах по четырем сторонам сценической площадки. Танцоры не просто двигаются в непосредственной близости от зрителей – они общаются с ним и вызывают их на площадку – арену. «Камуёт» – это не только диалог танцовщиков и зала, это урок балета и движения, искусства и общения. Показать детям такой спектакль – значит показать им лучшие достижения современного балета в доступной для них форме, объяснить, что представляет собой танец и как воспринимают принципы движения танцовщики и публика, сидящая в буквальном смысле лицом к лицу к исполнителям. Такая интимность завораживает, позволяет не только заглянуть друг другу в глаза, но и испытать похожие чувства, услышать общий рассказ – тот самый, что хореограф продиктовал своим молодым танцовщикам, а они пересказали юным зрителям, и все вместе почувствовали неслышный звук метронома, отбивающий ритмы музыки и движения. «Камуёт» – это также возможность перекинуться взглядами, полюбопытствовать, подсмотреть и повертеться на трибуне. Вместе с тем этот балет требует от детей (и родителей) внимания и сосредоточенности и предлагает с первой же минуты представления возможность оценить виртуозность работы танцовщиков, идею костюмов, рисунок освещения, сюжет, музыкальную канву – и дать идеям, чувствам, фантазиям, образам, воспоминаниям пробудиться. Ведь воспоминания есть даже у 6-летних детей.

«Камуёт» неоднократно представляли на фестивалях балета – в том числе в Лиссабоне, Берлине, Сиднее и Нью-Йорке, где критики назвали «Камуёт» лучшим балетным спектаклем 2008 года – лучшим как для детей, так и для взрослых. В том же, 2008 году, в ансамбль «Бат-Шева» обратились из шведской организации «Rijks Teatern» с тем, чтобы показать этот спектакль шведским школьникам. В Израиле прошли аудиции, в которых приняли участие 400 танцоров из 27 стран. Затем группа отправилась на восемь месяцев в Швецию, где «Камуёт» показали 120 раз перед 30.000 школьниками. Проект проходил под личным покровительством королевы Швеции, посчитавшей, что балет помогает в воспитании юношества. Начиная с 2003 года только в Израиле этот спектакль посмотрели более 250.000 школьников.

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Музыка: Yapoos, Takagi Masakatsu, Ogurusu norihide, Drummatic, Fonica, Yuzu Kako Lou Reed, Bobby Freeman, Nakagawa Takashi,Isolated Audio Players Roletta Secohan, Flower Companyz, L.V. Beethoven, Tsipi Fleicher John Tavener, The Ventures, Pan Sonic, The Aqua Velvets, Cirrus Roberto Pregadio-Claudia, Boss Phobie, Haim Laroz

Продолжительность представления – 50 минут. Рекомендуется для детей от 6 лет и старше.

Дизайн костюмов – Шарон Эяль и Элла Айзенберг

Саундтрек: Дуди Бель

«Декале» – это адаптированная к детскому восприятию и детскому вниманию и восприятию времени обновленная работа ансамбля “Дека-Данс”, первоначальная версия которой была создана еще в 2000-м году к 10-летию пребывания Охада Нахарина на посту художественного руководителя ансамбля. “Декале”, премьера которого состоялась год назад, в октябре 2012 года – своеобразный микс, выжимка из лучших работ хореографа для молодежной группы ансамбля. Каждый год этот спектакль немного меняется и трансформируется, переделывается для новых исполнителей, а часть номеров заменяются сценами из новых, появившихся за последние годы постановок «Бат-Шевы».

За годы руководства ансамблем «Бат-Шева» Охад Нахарин создал репертуар из десятков спектаклей: посмотреть все сложно, часть – уже невозможно, так что «Декале» – сборник отрывков из лучших спектаклей Бат-Шевы – возможность показать детям уже прошлое, пусть и недавнее, и балетный модернизм с его четкой эстетикой. Часть постановок, сцены из которых вошли в «Декале» , стали уже классикой израильского и мирового современного балета, так что этот балет – – это и встреча с давним в новой необычной форме, и заново проанализированное и расшифрованное движение. “Декале” – стала своеобразной живой динамической трехмерной энциклопедией репертуара “Бат-Шевы”, и что важно – энциклопедией для детей. В спектакль включены отрывки из таких работ Охада Нагарина и “Бат-Шевы” как “Макс” и “Седер” 2007 года, “Джордж и Залман” и “Телофаза” 2006 года, “Трое” 2005 года, “Вирус” 2001 гда, “Моше” 1999 года, “Зачача” 1998-го, “Зина” 1995-го, “Ананфаза” 1993 года, “Ливень” 1992 года, “Стена” 1990-го и “Черное молоко” 1985/1991-й года. В спектакли звучит музыка Вивальди и современных групп – The Beach Boys, Goldfrapp, Missy Elliott, знаменитая песенка Cha-Cha De Amor в исполнении Дина Мартина и музыка самого Нагарина, скрывшегося за псевдонимом Максим Варрат.

Заказ билетов –на сайте batsheva.co.il

https://batsheva.co.il/he/tickets/?event_id=4127

https://batsheva.co.il/he/tickets/?event_id=4009

https://batsheva.co.il/he/gaga/

Страница ансамбля «Бат-Шева» в фэйсбуке – https://www.facebook.com/BatshevaDanceCompany

Все фотографии – Гади Дагон – предоставлены пресс-отделом ансамбля «Бат-Шева»