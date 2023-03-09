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Балет

Ансамбль «Бат-Шева» представляет: «Фуга в пурпурном цвете»

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Премьера балета «Бат-Шевы» «Fugue In Crimson» – «Фуга в пурпурном цвете» («Фуга аргаман») в постановке двух бывших танцовщиков «Бат-Шевы» Бобби Джейн Смит и Ора Шрайбера и в исполнении молодежной группы ансамбля прошла ровно год назад – в марте прошлого года, и вновь представляется на сцене Центра Сузан Далаль в Тель-Авиве – с 16 по 21 марта 2023 года, и 23 марта в Реховоте. Всего десять представлений – по два в день. Дополнительные спектакли «Фуга в пурпурном цвете» пройдут в середине мая 2023 года.

Бобби Джейн Смит и Ор Шрайбер, бывшие танцоры «Бат-Шевы», а ныне независимые артисты в Нью-Йорке, возвращаются в «Бат-Шеву» с оригинальной работой для танцоров молодежь группы ансамбля. Смит и Шрайбер сочетают танец и театр, занимаются ритмическими и формальными связями между музыкой и движением, создав сценическое пространство для 9 танцовщиков, размышляющих в танце о промежуточных и переходных состояниях – между видимым и скрытым, между авансценой и закулисьем, между тем, что происходит на поверхности, и тем, что закипает в глубине страстей, завязываясь в пурпурный узел танца.

Оригинальная музыка – Йонатан Даскаль. В спектакле «Fugue In Crimson» используется также музыка Баха, Бизе и других композиторов.
Билеты –по ссылке https://bit.ly/3HMbUqe или https://bravo.newsru.co.il/announce/74742

В представлении есть сцены с обнаженными исполнителями.

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Дополнительная информация на сайте batsheva.co.il
Расписание и заказ билетов – по ссылке https://batsheva.co.il/he/schedule/?show_id=937
Видео – https://vimeo.com/735709303

Страница ансамбля «Бат-Шева» в фейсбуке  https://www.facebook.com/BatshevaDanceCompany/

Фотографии – © Ascaf – предоставлены пресс-службой ансамбля «Бат-Шева».

 

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