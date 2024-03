Ансамбль «Бат-Шева» представляет: «FURO» хореографа Охада Нахарина и художницы Табаимо

Фото – © Гади Дагон

«FURO» – это видео-арт и танец. «FURO» – это хореография Охада Нахарина и анимация японской художницы Табаимо (Аяко Табата). «FURO» – ожившая анимэ, трехмерный комикс-манга в исполнении «Бат-Шевы», балетная инсталляция анимации. «FURO» в первоначальном варианте появилось давно – в 2004-м как анимация, затем, как шоу в постановке Нахарина, – в 2006-м году в Швеции, позже – в 2008 в Тель-Авиве, в специально возведенном павильоне в Тель-Авивском порту, вызвав фурор – фурор FURO, затем было показано в центре Сюзан Далаль в 2012-м году в честь 60-летия дипломатических отношений между Японией и Израилем. И вот: третье тель-авивское явление – на сей раз в студии «Варда» ансамбля «Бат-Шевы» в центре Сузан Далаль с 24 марта по 6 апреля 2024 года.

Табаимо описывает свои работы как повседневные пространства дискомфорта, как сложную критику традиционного японского общества. В «FURO» на трех огромных экранах показывается японская баня (о-фуро) – анимационный фильм Табаимо, обновленная версия ее работы 2004 года – рисованная в стиле «манга» традиционная японская баня фуро, события в которой зачастую смотрятся как порождения фантазии. На фоне проецируемого банного ритуала танцоры проводят «живой ритуал» – через движения, вокал и музыку.

Балет «FURO», впервые созданный в 2006 году для Еврейского музея в Стокгольме, бросает вызов условностям того или иного жанра искусства. «FURO» – постановка вне жанров, в пространстве, определяемом движениями сменяющихся танцоров в цикле шоу-танца, которое длится несколько часов. Зрители «пребывают» в этом видео-балетном пространстве, могут оставаться «внутри» этой работы несколько часов, могут входить и выходить, двигаться, смотреть, радоваться…

«FURO» – не чистый балет, а некое длительное действо, в котором надо поучаствовать, чтобы прочувствовать его. И главное: «FURO» – доказательство того, что те, кто считает будто они уже все видели, всё давно знают, и что всё давно изобретено, слегка ошибаются. «Искусство бесконечно. Кто сомневается – знайте: в город приехал хореограф Охад Нахарин со своим ансамблем, непредвзятым отношением к жизни и широким взглядом на искусство» – так писали газеты в Стокгольме после мировой премьеры в Швеции «FURO» в марте 2006 года.

«FURO» вызывает своего рода аддикцию, потому что это шоу – сколь точно, столь и аморфно, и никогда не достигает окончательной формы. Каждый раз немного по-другому. Каждый раз немного другой танец. Каждый раз обновленная постановка открывает новые пласты. Каждый раз наши глаза видят немного больше – новую перспективу, новую интригу, новые необыкновенные впечатления.

В отличие от настоящей японской бани о-фуро в тель-авивском «FURO» не так душно и влажно – работают кондиционеры, но накал страстей достигает температуры горячей воды в шайках, умноженный на явный экспериментальный характер постановки, которая относится к новому жанру: не к анимации, не к видео-дансу, не к современному балету, а к чему-то другому, без сомнения, прекрасному.

Исполняют «FURO» 16 участников ансамбля «Бат-Шева» – но поочередно. Танец идет на фоне анимации: движения танца сочетаются с движением кадров по-разному, в зависимости от частоты прокрутки. Loop анимации – 12 минут, танца – 45-55 минут. Танцоры составляют множество дуэтов – мужские, женские, смешанные, поэтому смотрится это представление каждый раз по-разному. В Тель-Авиве «FURO» исполняют как мужчины и женщины – в отличии от авангардного «Еврейского театра» в Стокгольме, заказавшего эту постановку в 2006-м году, когда танцевали только мужчины.

Еврейский театр в Швеции – не традиционный идишский, а экспериментальный. Ежегодно в его зале показываются оригинальные заказные постановки, высокотехнологичные и межжанровые. «FURO», как баня шайками, наполнен технологией: видеоэкраны, проекторы и прожекторы, вращающаяся сцена, динамики, освещение сверху и снизу, эффекты, шумы, Япония, манга. Всем управляет компьютер, а танцовщиками руководит фантазия. Этот анимационно-балетный спектакль-манга показывался в Стокгольме несколько месяцев, позже покатился по мировым фестивалям, а в 2008 году был, как уже сказано, представлен в тель-авивском порту.

Визуальный эффект, которого достигли Нахарин и Табаимо – великолепен. «FURO» – смесь анимации и движения, наивности и урбанизма, светлого и темного, стремления к чистоте и жажды крови, юмора и трагизма, картинок и смешков, песенок и слез, вибраций и желтых шаек с непонятными японскими надписями. Срочно – учить японский! Срочно – учиться танцевать! А до этого смотреть «FURO» в зале «Варда» в центре Сюзан Далаль с 24 марта по 6 апреля 2024 года.

Даже тому, кто хорошо знаком с японскими комиксами манга, традициями анимэ, с современной японской анимацией и с балетными постановками «Бат-Шевы» трудно представить, что такое «FURO»: помимо уже сказанного, это два сцепившихся борца сумо, чувственные танцоры, мерно, как маятники, ритмично двигающиеся между 60 банными ярко-желтыми шайками, вороны, полицейские, человек, сдирающий с себя слои кожи, словно лишнюю одежду, синхронно танцующие пары, женщина-гигант, младенец, спрятанный в выдвижном ящике, женщины в о-фуро – японской бане, волки, стаей вылетающие из бассейна. Плеск воды. Голоса. Музыка. И анимация, выплескивающаяся в зал с экранов и подхватываемая танцовщиками в живом движении.

История создания «FURO» такова: Охад Нахарин увидел в галерее в Челси в Нью-Йорке одну из анимационных работ Табаямо «Японская баня». Позже этот ролик видео-арта демонстрировался в Музее Израиля в Иерусалиме на выставке «Восходит солнце, растворяется луна», где присутствовала и сама Аяко Табата. Нахарин использовал этот видео-арт, как анимационный рассказ, на основе которого он создал рассказ хореографический – увлекательный, точный и иной.

Табаимо – одна из самых любопытных на сегодня японских художниц. На 54-м венецианском биеннале в 2011-м году Аяко Табата оформила японский павильон и представила свою новую работу, после чего ее творчество назвали «сумрачной стороной японского искусства». Сумрачный, странный внутренний мир работ – абстрактных, сюрреалистических, беспокойных, – критикующих японское общество, используя для этого японские же традиционные образы и понятия, черный юмор, абсурд и приемы комиксов-манга. Она манипулирует образами-символами, как Нахарин – танцовщиками. Видео-арт Табаимо был инспирирован гравюрой 19 века и искусством манга – японских комиксов. Получилась рисованная анимация, традиционная японская купальня в новом преломлении, населенная борцами сумо, рыбами и птицами, фигурами, возникающими из пара над бассейном и образами, в этот же бассейн погружающимися. По просьбе Охада Нахарина Табаимо добавила несколько новых эпизодов к варианту 2004 года и заново смонтировала видео-ролик. Перед экранами на высокой вращающейся сцене близко к публике стоит пара танцовщиков. Смена каждого дуэта – 45-55 минут, после loop, в танце, как часть хореографического перехода, пара меняется.

Сны о Японии не оставляют Охада Нахарина, как-то признавшегося, что его мечта – переехать на какой-нибудь дальний остров Рюкю. Возможно, что поначалу именно во сне он и увидел «FURO» – еще до того как увидел наяву, сначала рисованным в видео-арте Табаямо, вместе с которой и создал жанр FURO.

******

«FURO» – c 24 марта по 6 апреля. Вход с 18:00 до 21:45. В пятницу – с 12:00 до 15:45, в субботу – с 12:00 до 21:45, в воскресенье с 18:00 до 20:00

Заказ билетов (стоимость – 100 шекелей) – https://batsheva.co.il/en/schedule/?show_id=4886

Зал «Варда», Центр Сюзан Далаль, улица Йехиали 6, Неве Цедек, Тель-Авив

Ссылка на видео: https://batsheva.co.il/en/repertory/furo/

Обратите внимание: в связи с характером мероприятия время входа в зал может быть незначительно изменено. Пожалуйста, подчиняйтесь указаниям билетёров. Места не нумерованы. Клиентам в инвалидных колясках предлагается связаться с кассирами по телефону.

На каждое представление часть билетов будет бесплатно раздаваться эвакуированным, а также солдатам и резервистам ЦАХАЛа.

Представления проходят в соответствии с указаниями Командования Тыла в зеленом городе.

Внимание, в зал нельзя входить с оружием.

Хореография: Охад Нахарин | Видеоарт: Табаимо (Аяко Табата) |

Художник по свету: Ави Йона Боано (Бэмби) | Саундтрек: Охад Фишофф | Художник по костюмам: Ари Накамура.

Музыка: Dafeldecker “Bern”, Hazard, “Meteosat”, Ohad Fishof “Zipper”, A Small Good Thing “Let’s Get Ripped”, Peaches “AA XXX”, Gino Vanneli, “Crazy Life”, The Anomoanon “Planet Caravan”, Raymond Scott “Twilight in Turkey”, Atom tm “I Love”, Nim “Raouchen ist Todlich”, Turbonegro “All my Friends Are Dead”.

При поддержке Фонда семьи Зиты и Марка Бернштейнов и Factory 54

Мировая премьера: 24 марта 2006 г., Еврейский театр, Стокгольм, Швеция

Текст – © Маша Хинич.