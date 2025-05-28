«Бат-Шева» представляет: «Три» Охада Нахарина – 10 июня в кибуце Ягур

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Охад Нахарин поставил балет «Три» («Шалош») – каноническое произведение, одну из своих самых сложных и красивых работ для танцевальной компании «Бат-Шева» еще в 2005 году. Это танец, который не боится пристального взгляда, который не извиняется за хрупкость, человечность и утрирование, дает редкую возможность взглянуть на многолетние исследования движения Охадом Нахарином и танцевальной компанией «Бат-Шева».

«Три» – тройной, состоящий из трех мини-балетов с латинскими названиями-подсказками спектакль: «Bellus» (красота), «Humus» (гумус – плодородный слой почвы) и «Secus» (перевода не требуется). Этот балет-триптих был показан на множестве престижных фестивалей и сцен в десятках стран мира, включая фестиваль Монпелье во Франции, в «Линкольн-Центре» в Нью Йорке, в Лондоне в рамках «Sadler’s Wells», в Берлине на «Фестшпиле», в Мельбурне и в других городах мира.

10 июня 2025 года, в 20.30, балет «Три» будет представлен в кибуце Ягур, в зале «Яд ле-Мегиним». Как обычно, в обновленной версии, потому что Охад Нахарин каждый раз заново перекраивает свои прежние постановки, прилаживая их к новому составу участников «Бат-Шевы», как и этот 60-минутный балет «Три» для 16 танцовщиков.

Охад Нахарин говорит, что каждая из трех частей постановки «Три» самостоятельна и обособлена и на деле между ними не существует никакой связи, кроме того факта что они соединены в одном спектакле. Но Нахарину – и его балетам – свойственна ирония, как и всем трем частям «Три», безусловно, связанных единой хореографической мыслью. «Три» – как и другие постановки «Бат-Шевы» – находится в постоянном развитии, и этот процесс развития и обновления не менее важен, чем сам процесс создания новых работ.

Охад Нахарин заново и заново переделывает свои работы, точнее – развивает их движение и посыл в соответствии с временем, обстоятельствами и тем, что привносят в него очередное поколение танцовщиков. Так что, сегодняшний балет «Три» («Шалош») – результат самосовершенствования со времен премьеры постановки, посвященной исследованию внутренней точности танца и его временной составляющей, использованию переходов от резких матриц к пластичной ленивой грациозности, к природной аморфности.

«Три» – это всплески энергии в плотной структуре танца, сюрпризы реальности, чувственность и сопереживание. Нахарин представляет эклектичное танцевальное шоу – как всегда с юмором, с удивительной изобретательностью, с новыми импульсами, с концентрированной энергией, импровизированными ответами и своеобразными играми этого слоистого многомерного танца.

Первая часть «Bellus» – исполняется пятью знакомящимися в процессе круговерти парами, танцующими под музыку баховских «Гольдберг-вариаций» в трактовке Глена Гульда. Скоординированные, осторожные, почти кукольные, почти механически, простые движения под абсолютную гармонию «Гольдберг-вариаций». «Меня поражает математическая точность и логичность этой музыки, – объясняет Охад Нахарин. – Одно из самых больших чудес в ней – тишина между звуками. Эта тишина заостряет движения танцоров и подчеркивает их индивидуальность».

«Humus» – танец 9 танцовщиц на едва слышную – тихую и еще тише – музыку Брайана Ино «Neroli». Появлению девяти амазонок-горгулий, куда-то целенаправленно бегущих на месте, предшествует танцовщик, пересекающий сцену с монитором телевизора под мышкой. На экране – он сам, непрерывно бормочущая голова. Девять танцовщиц исполняют набор коротких отрывков. Каждый раз танцовщицы начинают новый сюжет. «Мне было интересно создать атмосферу места, обладающего скрытой силой. Места, напоминающего гоночную машину, едущую со скоростью 30 километров в час».

«Secus» – танец для 16 танцовщиков. Саундтрек к нему создал музыкант Охад Фишоф, смикшировав записи современных рок-групп, музыку от Стефана Ферри до Beach Boys; а также музыку электронную, фанк-рок и даже мелодии мобильных телефонов, энергию танцорам передающую почти что электрическую – от внезапных взрывов анархии до полного контроля. «В этой части мне хотелось стереть границы и показать страсть, силу, плоть, наслаждение мгновением».

Нахарин во многих своих балетах отталкивается от литературных источников (самый известный – это «Вирус» по пьесе «Оскорбление публики» («Publikumsbeschimpfung» 1966 года – Publikumsbeschimpfung und andere Sprechstücke – «Публичные ругательства и другие части речи» известнейшего австрийского романиста и драматурга, представителя новой волны австрийской литературы драматурга Петера Хандке), в части из них звучат слова – в буквальном смысле, то есть декламируются тексты, органично вплетенные в танец, в движение. И потому эти балеты походят на вытанцованные рассказы, где танцовщики – словно буквы, складывающие в балет некую историю волей хореографа – на сей раз обновленную историю, потому как Охад Нахарин каждый раз заново перекраивает свои прежние постановки, прилаживая их к новому составу участников ансамбля «Бат-Шевы».

Хореограф Бенджамин Мильпье назвал «Три» «одним из самых интригующих произведений», представленных им в годы его работы художественным руководителем балета Парижской оперы.

Джиа Коралес, критик New York Times, писала: «Когда ансамбль Нахарина приезжает в город, мы можем быть только благодарны. Когда ансамбль приезжает с балетом «Три», мы благодарны втройне».

Анат Захария «Едиот Ахронот»: «Три» позволяет заглянуть в частные потайные покои Нахарина – туда, где возникают образы, и где они превращаются в живую сущность».

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«Бат-Шева». «Три». Хореография – Охад Нахарин.

Вторник, 10 июня, 20.30, зал «Яд ла-Мегиним», Кибуц Ягур

* В постановке есть фрагменты с обнаженными исполнителями.

Танцовщики компании «Бат-Шева» – сезон 2024 – 2025

Ярден Барекет, Эмиль Брукман, Ади Блуменрайх, Натан Чиппс Холден Коул, Гай Дэвидсон, Ияр Эль-Эзра, Шон Хоу, Игорь Пташенчук, Йони (Йонатан) Симон, Анника Верпланке, Гили Янив Амодай, Ярден Зана, Лондиве Коза, Эдриен Липсон, Бо Мэтьюс, Эри Накамура, София Пикалова, Данай Порат

Художник по свету: Ави Йона Буэно (Бамби)

Дизайн костюмов: Ракефет Леви,

Саунд: Охад Фишоф

Адаптация: Эри Накамура.

Музыка: Bellus: Goldberg Variations, J.S. Bach / Humus: original music by Ohad Fishof / Secus: Chari Chari, Kid 606 + Rayon (mix: Stefan Ferry), AGF, Chronomad (Wahed); Fennesz, Rajesh Roshan, Seefeel, The Beach Boys

Особая благодарность Рои Ицхаку Халеви за вклад в процесс создания этой работы

Мировая премьера прошла 12 февраля 2005 года в Центре Сюзан Далаль в Тель-Авиве.

Информация и билеты в кассах «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/82501

Фото: © Ascaf

Текст: Маша Хинич

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting