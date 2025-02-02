Танцевальная компания «Бат-Шева» представляет: «Вирус» Охада Нахарина

Фото © Ascaf

Обновленная постановка балетного спектакля «Вирус» Охада Нагарина будет представлена с 11 по 25 февраля в Центре «Сюзан Далаль» в Тель-Авиве, в Центре исполнительских искусств в Герцлии и в Центре исполнительских искусств Беэр-Шевы в исполнении молодежной группы ансамбля, свежими силами молодых танцоров, которые воспринимают эту давнюю постановку, этот уже старый спектакль в иных ритмах. «Любой спектакль все время обновляется, все время изменяется – повторяет Охад Нагарин. – Так и «Вирус», созданный еще в 2001-м году. Мне самому всегда интересно понять и увидеть, что могут предложить новые танцоры нашей молодежной группы. Ведь способности, талант – это только часть процесса. Необходимо еще и время, уверенность в себе, постоянная учеба. Все это есть и в «Вирусе». Обновленный «Вирус» особо интересен для тех, кто видел этот балет в другом, прежнем исполнении. Ведь этот спектакль – пролог ко многим другим работам. Или может даже руководство к действию – кто как понимает. И уверен, что обновленный «Вирус» интересен и тем, кому кажется, что они уже все видели и слышали».

«Если я начинаю рассказ, мне вовсе не кажется, что я обязан его завершить» – так сказал Охад Нагарин, представляя свой «Вирус» в Нью-Йорке на американской премьере этого балетного спектакля в музее Гугенхайма двадцать с лишним лет назад. Нескончаемый рассказ – так можно описать все его творчество – каллиграфию тела, которое покорив раз, покоряет навсегда.

«Вирус» был поставлен в в Тель-Авиве в марте 2001-го года по мотивам пьесы «Оскорбление публики» («Publikumsbeschimpfung» 1966 года – Publikumsbeschimpfung und andere Sprechstücke – «Публичные ругательства и другие части речи») известнейшего австрийского романиста и драматурга, представителя новой волны австрийской литературы драматурга Петера Хандке, в сотрудничестве с танцорами ансамбля. Музыкальным консультантом этого спектакля стала известная израильская виолончелистка и певица Карни Постель, использовавшая музыку Самюэля Барбера, Карлоса Д’Алессио, Фила Стокса, П. Парсонса, арабские народные мелодии и вокальные отрывки в исполнении Шамы Кхадера.

«Вирус» был удостоен престижнейшего приза в балетном мире – приза «Бесси» в Нью-Йорке в 2003-м году. «Оскорбление публики» великого смутьяна Хандке – его первая пьеса, и при этом одно из самых скандально-известных его произведений, откровенно провоцирует зрителей. Герои Хандке не позволяют себе просто жить, не позволяют жизни касаться их. Танцоры «Бат-Шевы» также поначалу отстранены в своем замкнутом танце, но этот балет не может не вовлечь зал и не заразить его вирусом Охада Нагарина – вирусом любви к балету, к искусству, к движению гага, к театру с его лицедейством и двойственностью персонажей. «Пьеса Петера Хандке «отменяет» театр. Наш танец – не иллюстрация драмы, а разговор танца с театром, музыки с пьесой. Чтобы почувствовать тишину, надо немного пошуметь, а потом погрузиться в тишину. Чтобы слышать в тишине – надо прислушиваться. Прислушиваться к телу, к чувствам, к исцелению и целительству» – говорит Охад Нагарин, включивший в звукоряд этого длящегося час с небольшим балетного спектакля наговоренные тексты из «Оскорбления публики», истории самих танцоров, ими же рассказанные, и музыку, иногда столь тихую, что она кажется шепотом недоговоренности. И столь же мощную, как тишина в эпицентре бури.

11.2.25 | 19:00 | Центр Сюзан Далаль, ул. Йехиели, 6, Неве-Цедек, Тель-Авив.

12.2.25 | 19:00 | Центр Сюзан Далаль, ул. Йехиели, 6, Неве-Цедек, Тель-Авив.

13.2.25 | 21:00 | Центр Сюзан Далаль ул. Йехиели, 6, Неве-Цедек, Тель-Авив.

19.2.25 | 20:30 | Центр исполнительских искусств Герцлии

20.2.25 | 20:30 | Центр исполнительских искусств Герцлии

21.2..25 | 13:00 | Центр исполнительских искусств Герцлии

22.2.25 | 21:00 | Центр исполнительских искусств Герцлии

25.2.25 20:30 | Центр исполнительских искусств Беэр-Шевы

Подробности:

https://batsheva.co.il/en/repertory/naharins-virus/

Билеты:

https://batsheva.co.il/en/schedule/?show_id=4861

Видео:

https://vimeo.com/855031547

https://www.youtube.com/watch?v=teMc2cc6b6M

Художник по свету: Ави Йона Буэно (Бэмби) | Костюмы: Ракефет Леви | Оригинальная музыка: Карни Постел, Хабиб Аллах Джамал, Шама Хадер | Музыка: Сэмюэль Барбер, Карлос Д’Алессио, П. Стоукс, П. Парсонс, Кальдерс де Кабо-Верде | | Текст: Петер Хандке (кроме рассказов танцоров) | Перевод текста: Шимон Леви

Текст – Маша Хинич. Фото © Ascaf (предоставлено пресс-службой ансамбля «Бат-Шева»)