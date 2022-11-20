Ансамбль «Солисты Тель-Авива». Открытие сезона  «На шести струнах»

Верхнее фото: Ансамбль “Солисты Тель-Авива”. Фото © Йоэль Леви

В концерте открытия 22-го сезона ансамбля «Солисты Тель-Авива» впервые принимает участие известная израильская певица Даниэла Скорка (сопрано), в сопровождении ведущего скрипача ансамбля Коби Рубинштейна.

В этом концерте два солиста исполнят вместе и по отдельности произведения для скрипки, сопрано и оркестра Гайдна, Моцарта, Жюля Массне и Одеда Захави.

Хайфа, 26 ноября, на исходе субботы, 20:30, зал «Раппопорт», «Аудториум». .

Тель-Авив, 27 ноября, воскресенье, 20:30, Израильская консерватория музыки («Штрикер»).

Акко, 29 ноября, вторник, 19:30, городская консерватория («Штраус»).

26, 27 и 29 ноября ансамбль «Солисты Тель-Авива» под управлением Барака Таля открывает свой 22-й сезон концертом «На шести струнах».

В концертах открытия впервые примет участие известная израильская певица Даниэла Скорка (сопрано), сотрудничающая со многими израильскими оркестрами и музыкальными ансамблями и оркестрами по всему миру. Вместе с Даниэлой Скорка в концерте открытия будет солировать главный скрипач ансамбля «Солисты Тель-Авива» Коби Рубинштейн.

Два солиста вместе и по отдельности исполнят произведения для сопрано, скрипки и оркестра. В центре программы – премьерное исполнение произведения Одеда Захави «На шести струнах» – песни и мелодии для сопрано, скрипки и оркестра на тексты Хаима Нахмана Бялика, Леи Голдберг и Натана Йонатана.

Даниэла Скорка также исполнит произведения Моцарта для сопрано, в том числе арию из «Женитьбы Фигаро», а также знаменитую «Exoletta Jubilata». Два солиста исполнят вместе арию из оперы «Король-пастух» Моцарта для сопрано и скрипки соло. Скрипач Коби Рубинштейн исполнит «Размышления» Жюля Массне из оперы «Таис».

Концерт откроется 6-й Симфонией Франца Йозефа Гайдна «Утро», в которой ведущий скрипач ансамбля Коби Рубинштейн и другие музыканты оркестра исполняют сольные партии. Ансамбль впервые исполнил симфонию «Утро» Гайдна в 2004 году, это исполнение является одним из самых признанных израильскими критиками и любимым слушателями, было записано и включено в компакт-диск ансамбля с произведениями Гайдна, многократно звучало по радио.

«Уникальной особенностью программы открытия сезона ансамбля является сочетание скрипки и голоса, – говорит Барак Таль, музыкальный руководитель ансамбля. – Для нас большая честь выступать вместе с певицей-сопрано Даниэлой Скорка, для которой это будет ее первое выступление с ансамблем «Солситы Тель-Авива», и, конечно же, с нашим замечательным концертмейстером скрипок Коби Рубинштейном».

Кроме того, в программе ансамбль впервые сочетает произведения двух великих классиков – Гайдна и Моцарта, композиторов, любимых и часто исполняемых ансамблем, с музыкой Одеда Захави, поэзией Хаима Нахмана Бялика, Леи Гольдберг и Натана Йонатана.

Концерт №1

«На шести струнах»

Ансамбль «Солисты Тель-Авива»

Дирижер и художественный руководитель: Барак Таль

Солисты:

Даниэла Скорка — сопрано

Коби Рубинштейн — скрипка

Программа:

Гайдн – Симфония № 6 «Утро»

Жюль Массне – «Размышления» для скрипки с оркестром из оперы «Таис»

Одед Захави – «На шести струнах», песни и мелодии для сопрано, скрипки и оркестра на слова Г. Н. Бялика, Леи Гольдберг и Натана Йонатана

Моцарт – «Я люблю ее, я буду счастлив» из оперы «Король-пастух» для сопрано, скрипки и оркестра

Моцарт – «Ай, иди, не медли» ария Сюзанны из оперы «Женитьба Фигаро»

Моцарт – «Иисус, взойди», мотет для сопрано с оркестром

Хайфа – зал «Раппопорт», исход субботы, 26.11.22 в 20:30

Тель-Авивская Израильская консерватория музыки, воскресенье, 27.11.22, 20:30.

Акко, городская консерватория, вторник, 29.11.22, 19:30.

Цена билетов – 120-140 шекелей, абонемент – 340-550 шекелей.

Приобрести билеты и абонементы можно на сайте: soloists.co.il и по телефону 051-221-8088

Текст и фото – по материалам пресс-релиза