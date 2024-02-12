Ансамбль «Солисты Тель-Авива» и «Иерусалимское трио»

Верхнее фото: Barak Tal, credit Roderik Kucavik

Ансамбль «Солисты Тель-Авива» впервые принимает у себя в гостях «Иерусалимское трио». Будет исполнен знаменитый концерт Бетховена для скрипки, виолончели и фортепиано.

В программе концерта также шедевры мировой классики, произведения композиторов, которые черпали вдохновение в народной музыке: сочинения Бела Бартока, изучавшего народную музыку Венгрии, которая оказала несомненное влияние на его творчество; Вольфганга Амадея Моцарта – музыка к драме «Тамос, царь Египта»; и израильского композитор Даниэля Акивы – его новое сочинение «Маленькая сестра» на поэтические тексты, написанные тремя поэтами Золотого века Испании (раввином Шломо ибн Габиролем, раввином Йеудой Халеви и раввином Авраамом Хазаном) Испании, которое композитор посвятил певице Шани Ошри.

Хайфа: пятница, 23 февраля 2024 г., 12:00, Аудитория «Раппопорт»

Тель-Авив: суббота, 24 февраля 2024 г., в 20:30, зал «Цукер»

Акко: четверг, 29 февраля 2024 г., в 19:00, Городская консерватория.



Ближайшие концерты Ансамбля «Солисты Тель-Авива» и «Иерусалимского трио» под общим названием «Народная классика» пройдут с 23, 24 и 29 февраля в Хайфе, Тель-Авиве и Акко, где впервые с ансамблем выступят также участники знаменитого «Иерусалимского трио» – Рой Шилоах, Ариэль Тушинский и Ярон Розенталь. «Иерусалимское трио» присоединяется к Ансамблю солистов Тель-Авива, что сулит зрителям уникальное и захватывающее музыкальное переживание. Участники «Иерусалимского трио», каждый из которых на протяжении трех десятилетий успешно выступал на международных сценах, воссоединятся для того, чтобы исполнить вместе с Ансамблем «Солисты Тель-Авива» знаменитый концерт Бетховена для скрипки, виолончели и фортепиано (соч. 56 до мажор).

На концерте также прозвучат классические произведения, вдохновленные народной музыкой.

Бела Барток, много изучавший народную музыку Венгрии, которая оказала несомненное влияние на его творчество,

Вольфганг Амадей Моцарт – музыка к драме «Тамос, царь Египта»,

Израильский композитор Даниэль Акива, с новым сочинением на поэтические тексты, написанные тремя поэтами Золотого века Испании – раввином Шломо ибн Габиролем, раввином Йехудой Халеви и раввином Авраамом Хазаном Жиронди. Даниэль Акива посвятил свое новое произведение «Маленькая сестра» певице Шани Ошри, которая использует в своей технике пения народные певческие традиции. В двух пиютах «Маленькая сестра» и «Благоуханно твое имя» композитор использует оригинальные цитаты из этих поэтических произведений еврейской литургической поэзии в их испаноязычной версии. Завершается произведение текстом к Рош ха-Шана, который как нельзя более подходит для праздничного открытия концертного сезона – «Пусть закончится год и его проклятия, пусть начнется год и его благословения».

Уже в первые годы ХХ века Бела Барток проявлял особый интерес к музыкальным фольклорным материалам различных регионов Венгрии и соседних земель. Дивертисмент для струнного оркестра был написан Бартоком в 1939 году по просьбе известного дирижера и мецената Пауля Захера. Барток обнаруживает в произведении близость к миру венской классики, в нем можно услышать и элементы барокко, однако влияние фольклорной музыки явственно проявляются в каждом из эпизодов дивертисмента.

«Тамос, царь Египта» был написан Моцартом для постановки драмы Тобиаса Филиппа барона фон Геблера. Премьера пьесы Геблера состоялась в Вене 4 апреля 1774 года, тогда к ней было создано два хора. В окончательном виде произведение несколько раз исполнялось в Зальцбурге в 1779-80 гг. и включало в себя оркестровые интерлюдии и три хора. «Тамос» был дорог Моцарту: впоследствии он сожалел, что пьеса быстро вышла из репертуара, а музыка к спектаклю отдельно не исполнялась.

Посмотреть «Дивертисмент» Бартока в исполнении ансамбля можно здесь – https://www.youtube.com/watch?v=ZH7OCdtSscI

Посмотреть, как «Иерусалимское трио» исполняет Чайковского, можно здесь – https://www.youtube.com/watch?v=DQJ64mR0o7o.

Чтобы послушать, как певица Шани Ошри поет стихотворение «Господь, Имя Твоё, Я вознесу Тебя», фрагмент произведения Даниэля Акивы «Маленькая сестра», нажмите здесь – https://www.youtube.com/watch?v=l5vbWo_8MhQ.

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Ансамбль «Солисты Тель-Авива» и «Иерусалимское трио». «Народная классика»

Дирижер: Барак Таль

Солистка: Шани Ошри

«Иерусалимское трио»:

Рой Шилоах – скрипка

Ариэль Тушинский – виолончель

Ярон Розенталь – фортепиано

Хайфа: пятница, 23 февраля 2024 г., 12:00, Аудитория «Раппопорт»

Тель-Авив: суббота, 24 февраля 2024 г., в 20:30, зал «Цукер»

Акко: четверг, 29 февраля 2024 г., в 19:00, Городская консерватория.

В программе:

Барток – Дивертисмент для струнного оркестра

Моцарт – две интерлюдии из оперы «Тамос, царь Египта».

Даниэль Акива – «Маленькая сестра» – пиюты для голоса и струнных. Мировая премьера

Бетховен – Концерт для скрипки, фортепиано и виолончели до мажор op.56

Стоимость билета – 140 шек.

Для пенсионеров – 120 шек.

Цена абонемента в Тель-Авиве 500/420 шекелей,

Хайфа 320/400 шекелей

Подробности и покупка абонемента и билетов: 051-2218088, https://tickchak.co.il/50234 или www.soloists.co.il

Текст и фото – по материалам пресс-релиза