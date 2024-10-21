fbpx
Tel Aviv Global

APOCALYPTEA

By
Posted on

APOCALYPTEA
31.10-2.11.2024

C 31 октября по  2 ноября в Тель Авиве состоится трехдневная выставка экспрессивного графичного искусства израильских художников в сопровождении чайной церемонии.
Выставка-хеппенинг приглашает на чайную церемонию-медитацию в пространстве работ 8 израильских художников и дизайнеров, рефлексирующих  через графику, керамику, живопись и инсталляцию проживание апокалиптических настроений. Эстетика катастрофической реальности и эскапизма, возможность найти точку равновесия, увидеть в разрушении проявление жизни, трансформации и сфокусироваться на размеренном ритме чайной церемонии, найти свое пространство тишины внутри геополитического шторма.
Апокалипсис  как  сумма коллективного бессознательного. Визуальное размышление над проблемой границы внутреннего и внешнего, которая пролегает в мире сна. Язык каллиграфии абсолютно не определим, по существу это какие-то выкрики возгласы отрывистые зачатки фраз на разных языках…. Гигантские движущиеся города рассекающие пустоши в поисках ресурсов. Пробивающаяся через карусель из хаоса, скрип разрушений, мечта спрятаться внутри и остаться в статичной точке. Космос, к которому можно прикоснуться на дне большой стеклянной воронки, оставленной ядерным взрывом. Создание работ в бесполезной попытке скрыться от войны, в них есть что-то, что мы все имели и были вынуждены попрощаться. Человечество адаптировалось и теперь живет по новым правилам.
Экспрессионизм, возникший в начале ХХ века как реакция искусства, на ужасы войн и революций, охвативших Евразию, в текущей фазе  XXI века вновь становится значимым способом культурной переработки сложного травматичного исторического опыта Европы и Ближнего востока, окрашиваются в оттенки визуального языка новой эпохи.

Участники: Михаил Приставкин, Катя Десненко, Сева Белфер, Наталия Розенбаум,  Никита Семаго, Кирилл Радаев, Владимир Бурков х Иван Розенштейн

Чайная церемония: Александр Пуэр

Куратор: Катя Финкельштейн

Программа выставки:
31.10 – 19:00-22:00 – открытие вечернее, чайная церемония.
19:30 – кураторская экскурсия с комментариями авторов.

01.11 – 11:00-14:00 – открытие утренние, чайная церемония,
11:30-13:30 – мастер-класс по каллиграфии с Михаилом Приставкиным (100 ₪).

02.11 – 11:00 -18:00 – день посещения выставки, чайная церемония

11:30-13:30 – мастер-класс по каллиграфии с Михаилом Приставкиным (100 ₪).

На выставке будут доступны для приобретения произведения искусства, арт-сувениры,  5 видов чая ручной сборки фермерского хозяйства провинции UNN.

Все дни вход на выставку свободный, чайная церемония – донейшн.

Место проведения: KakdelArt hub
HaThiya 14, Tel Aviv
Вход А, этаж 2, студия 212

Событие в ФБ:https://www.facebook.com/share/goykVRtemkAZ4yhZ/

По материалам пресс-релиза

Related Items:,

Recommended for you

Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Интернет-журнал об израильской культуре и культуре в Израиле. Что это? Одно и то же или разные явления? Это мы и выясняем, описываем и рассказываем почти что обо всем, что происходит в мире культуры и развлечений в Израиле. Почти - потому, что происходит всего так много, что за всем уследить невозможно. Но мы пытаемся. Присоединяйтесь.

Facebook

Вся ответственность за присланные материалы лежит на авторах – участниках блога и на пи-ар агентствах. Держатели блога не несут ответственность за содержание присланных материалов и за авторские права на тексты, фотографии и иллюстрации. Зарегистрированные на сайте пользователи, размещающие материалы от своего имени, несут полную ответственность за текстовые и изобразительные материалы – за их содержание и авторские права.
Блог не несет ответственности за содержание информации и действия зарегистрированных участников, которые могут нанести вред или ущерб третьим лицам.

To Top
www.usadana.comwww.usadana.com