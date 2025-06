A’Tempo Trio и флейтист Матан Кляйн – совместный концерт в Amama Jazz Room TLV

A’Tempo Trio & Mattan Klein

27 июня 2025 года – клуб Amama Jazz Room в Тель-Авиве: совместный концерт в жанре джаз-фьюжн: A’Tempo Trio и джазовый флейтист Матан Кляйн в тель-авивском клубе Amama Jazz Room: презентация нового альбома SUPREME CHORD

Двойной джаз – в два раза больше причин пойти на этот концерт: джаз, фанк, латино, импровизация.

Флейта, какой вы её ещё не слышали. Перкуссии, от которых вибрирует воздух.

Один вечер – одна сцена – два мира – и уникальное музыкальное путешествие от Иерусалима до Рио-де-Жанейро и обратно. Израильский джазовый флейтист и композитор Матан Кляйн и джазовое A’Tempo Trio – впервые на одной сцене.

Мелодия флейты, ритмы мира и экспрессия в живом диалоге музыкантов.

A’Tempo Trio по случаю выхода своего нового альбома SUPREME CHORD исполняет оригинальную джазовую музыку с влияниями средиземноморских, балканских, латиноамериканских и африканских ритмов – этот микс рождает богатый, теплый и незабываемый музыкальный опыт. На концерте приглашен один из ведущих флейтистов страны – Матан Кляйн, который добавит еще больше красок и души в этот вечер, который обещает стать настоящим праздником для ценителей джаза, грува и музыкального путешествия между культурами.

A’Tempo Trio – атмосферное виртуозное трио, музыка которого – это современный и израильский джаз, написанный под влиянием музыки мира. Первый альбом группы «Journey in You» вышел три года назад, сейчас готовится к выходу SUPREME CHORD – второй альбом оригинальной джазовой музыки под влиянием средиземноморских, балканских, латиноамериканских и африканских музыкальных традиций. Все члены трио, известного своим новаторским подходом – известные музыканты, давно заявившиеся о себе как на израильской, так и на международной джазовой сценах, выпускавшие различные сольные альбомы, исполняющее джазовые стандарты и авторскую оригинальную музыку.

A’Tempo Trio – это басист Алон Штерн, пианистом Итай Абрамович и барабанщик Йоав Лаховицкий.

Матан Кляйн, выпускник Rubin Academy и Berklee College of Music, один из ведущих израильских джазовых флейтистов, известен по международным альбомам The Long Run (Ubuntu Music, Лондон) и The Funk Thing (с проектом Spice’n’Space). Его музыка объединяет джазовые традиции США, элементы бразильского фольклора и израильское многообразие. Кляйн – виртуоз, чья флейта звучит уверенно, ярко и современно, открывая новые грани фанк-джаза и фьюжна.

A’Tempo Trio & Mattan Klein в Amama Jazz Room

Состав:

Алон Штерн – бас

Йоав Лаховицкий – ударные

Итай Абрамович – фортепиано

Специальный гость: Матан Кляйн – флейта

Дата: пятница, 27 июня 2025 года

Время: 14:00, открытие дверей – 13:00

Место: Amama Jazz Room, Тель-Авив (улица Хацерим, 15)

Билеты (онлайн – 70₪ | при входе – 80₪): https://www.goshow.co.il/show/19293/49936

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/s/atempo-feat-mattan-klein-amama/863737682637497

Дополнительные ссылки

https://www.facebook.com/atempo.jazz

https://atempo.co.il/

https://www.facebook.com/mattan.klein

https://www.mattanklein.com/

Фото: Омер Каплан (Omer Kaplan / OK photographer) – предоставлено A’Tempo Trio