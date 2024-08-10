A’Tempo Trio. Atmospheric Jazz

Заглавное фото: פוסטר אטמפו קרדיט צלם עומר קפלן OK Photography – Omer Kaplan

В четверг, 22 августа джазовое A’Tempo Trio даст концерт африканского, кубинского и латинского джаза в серии джазовых концертов на крыше музея Иланы Гур в Старом Яффо. Концерт джаза гибкого и ироничного, джаза свободы и неповиновения, африканского groove и изящного лиричного new age, жарких ритмов Латинской Америки и глубины соула, джаза кофейного оттенка и еще 50 оттенков африканского. В концерте в качестве гостьи также примет участие певица и аккордеонистка Шир Кабилис.

Atmospheric Jazz – название сколь привычное столь и обязывающее. Atmospheric – потому как этот джаз будет звучать под звездами, и Atmospheric – потому что A’Tempo Trio – атмосферное виртуозное трио, музыка которого – это современный и оригинальный израильский джаз, написанный под влиянием музыки мира. Первый совместный альбом «Journey in You» вышел три года назад, сейчас готовится к выходу второй альбом. Все члены трио – известные музыканты, давно заявившиеся о себе как на израильской, так и на международной джазовой сценах, выпускавшие различные сольные альбомы, исполняющее джазовые стандарты и авторскую оригинальную музыку.

A’Tempo Trio – это басист Алон Штерн, пианистом Итай Абрамович и барабанщик Йоав Лаховицкий. Группа недавно вернулась с фестиваля EUROPAfest в Бухаресте, где представляла Израиль в полуфинале этого международного джазового конкурса.

Алон Штерн, Итай Абрамович и Йоав Лаховицкий знакомы давно, но совместное трио организовали во время одного из «пандемийных» карантинов. Название A’Tempo Trio было дано этому составу с надеждой, что музыканты вернутся к обычному темпу сценической жизни, к принятому tempo выступлений перед публикой, к привычным темпам и ритмам музыки и жизни.

Диапазон музыкальных влияний, из которых складывается репертуар A’Tempo Trio очень широк и простирается от Ближнего Востока через Балканы, Африку вплоть до Южной Америки и Карибского бассейна. Их концерт – это не только Atmospheric дорога от континента к континенту, но и о путешествие от спокойных, трогательных мелодий к бодрым балладам. Все дело в «джазовой» спонтанности, приправленной тонкими соло трех музыкантов, в слаженности их состава.

Участники собирались и собираются еженедельно в студии, создавая новую музыку на границах разных жанров. Йоав Лаховицкий, записавший свой последний альбом в Амстердаме с собственными оригинальными материалами, еще раз доказывает, что он не только прекрасный барабанщик, но и талантливый композитор. Известный специалист в области латинской и кубинской музыки, пианист, аранжировщик, аккомпаниатор Итай Абрамович, выступающий и с Ясмин Леви, и с Пабло Розенбергом, и с Дэвидом Броза, впервые предстаёт в этом трио как чисто джазовый пианист. Один из лучших басистов и гитаристов Израиля в области джаза, рока и музыки мира, композитор и продюсер Алон Штерн, многие годы работающий на джазовой израильской сцене и в области музыкального образования в стране, также недавно выпустивший альбом со своим джазовым октетом, привносит в трио заметные драйв и грув. И все вместе сыграют на концерте A’Tempo Trio. Atmospheric Jazz в Музее Иланы Гур 22 августа.

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Музей Иланы Гур в Старом Яффо

22 августа 2024 года, четверг, 19.00.

A’Tempo Trio. Atmospheric Jazz

Фортепиано – Итай Абрамович

Бас – Алон Штерн

Барабаны – Йоав Лаховицкий

Вокал и аккордеон – Шир Кабилис

Линки на видео:

https://www.youtube.com/watch?v=Luh2i-2s09E

https://www.youtube.com/watch?v=xUC8FyIIh5c

Сайт https://atempo.co.il/

Фейсбук: https://www.facebook.com/atempo.jazz

Инстаграм: https://www.Instagram.com/atempo.jazz

Youtube – https://www.youtube.com/@Atempo-jazz

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/1860257427793466/

Вечер начнется с экскурсии по музею.

19:00 – экскурсия

20:00 концерт A’Tempo Trio. Atmospheric Jazz

Цена билета на вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и баночку пива) – 120 шекелей. Заказ билетов по ссылке https://www.ilanagoormuseum.org/product/atempo-trio/ или по телефону 03-6837676.

Адрес Музея Иланы Гур: Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4, тел. 03-6837676.

Ближайшая парковка: Яффский порт (намаль Яффо) Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Фото – © Омер Каплан OK Photography – предоставлено A’Tempo Trio