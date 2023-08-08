Бабий бунт, или чего хотят женщины

Фото © Евгений Гребенчук

Совсем скоро в Нетании, на сцене «Эшколь ха-паис» будут сыграны премьерные показы спектакля «Бабий бунт» театра-студии «7 пятниц» по пьесе Леонида Филатова «Лизистрата» в постановке режиссера Елены Сахановой. Незадолго до премьеры Елена рассказа о спектакле и о том, что ждет зрителей 7 и 21 сентября.

– Постановка «Бабий бунт» по пьесе Леонида Филатова не совсем обычная, потому что она выходит в версии, дополненной Вадимом Талисом.

– Пьеса «Лизистрата» была написана Леонидом Филатовым буквально за несколько лет до его ухода. И написал он её, конечно, для чтения, а не для постановки. Потому что в пьесе отсутствуют драматургические связки, не хватает развития персонажей. То есть это все рассчитано гениальным Филатовым на развитое воображение читателя, которое могло бы дополнить, что там между делом происходит. Особенно любовная линия между двумя парами. Мне, как режиссёру, не хватало развития персонажей, потому что все женщины в пьесе – не особо выписанные. Что сделали мы с автором Вадимом Талисом? Мы дополнили истории этих персонажей. Мы этим женщинам, которые устраивают бунт, придумали мужей. Потому что в пьесе написано: мужской хор, женский хор, первый офицер, второй офицер, третий офицер и так далее. Мы придумали, каким образом у каждого из офицеров будет своя женщина. Выстроили свои взаимоотношения в семьях. Авторская пьеса очень короткая, буквально на полчаса – сорок минут. Поэтому нам необходимо было для того, чтобы создать полноценный спектакль, так или иначе дописать, доделать пьесу. На моё счастье, у меня в театре есть Вадим Талис, очень талантливый человек, который пишет стихи. Конечно, это был чистый эксперимент, потому что спектакля бы не было, если бы у Вадима не получилось писать в стиле Леонида Филатова. Но у него очень хорошо и ловко получилось, соблюдая ритм стихов Филатова, соблюдая его юмор и стилистику, написать нам дополнительные сцены.

– Кто героини этой пьесы?

– На сцене тринадцать очаровательных женщин, очень разных женщин с разными характерами, которые все идут за своей предводительницей, Лизистратой. У Филатова её зовут не Лисистрата, как у Аристофана, а Лизистрата. У всех героинь разные характеры. На моё счастье, у меня в студии есть тринадцать прекрасных актрис, которые выходят на сцену в этом спектакле, и девять замечательных актеров. Пьеса густонаселённая. Сейчас как раз идут последние приготовления к премьере, и я вижу, как этот ансамбль начинает звучать единым целым, со всем многоцветием разных женских характеров. Не зря мы эту пьесу назвали не «Лизистрата». У Филатова она называется «Лизистрата, или бабий бунт». Мы выбрали название просто «Бабий бунт».

– Это же очень актуальная на сегодняшний день пьеса?

Сюжет и у Аристофана, и у Леонида Филатова таков: женщинам надоело, что мужчины их постоянно покидают и уходят воевать. Женщинам надоели войны, поэтому Лизистрата их призывает, и женщины с ней соглашаются не давать доступ к телу, не заниматься с мужчинами сексом, пока те не прекратят воевать. Женщины закрываются в крепости и не допускают туда мужчин. «Пока оружие не сложите, мы доступ к телу не даем», – говорят они. Филатов писал, конечно, о войнах своего времени, но, к сожалению, эта пьеса актуальна сейчас как никогда. Это фантазия, что было бы, если бы все женщины планеты устроили такой бунт, и таким образом можно было бы прекратить все войны. Филатов гениальный предсказатель, весь его текст имеет к сегодняшней ситуации непосредственное отношение. Вот, например, что Лизистрата говорит главному герою: «Постой, ты что-то путаешь в запале. Известно ведь любому пацану – на вас не нападали. Вы напали. Вы первыми затеяли войну. Вы гражданам защиту обещали, а получился форменный скандал. Кого и от кого вы защищали, когда на вас никто не нападал?» Мы и решили взяться за эту постановку, потому что пьеса антивоенная, которая рассказывает о том, какие травмы оставляет война, говорит об ужасах, которые остаются после войны, о том, как трудно залечить раны. Главное в этой истории – то, что она о сегодняшнем дне. Поэтому жанр, который я определила – это «умная комедия о сегодняшнем дне». Потому что в спектакле очень много смешного. Но я не люблю, когда просто смешно. Иначе я взяла бы другую пьесу, например, Рея Куни. Несмотря на комедийную форму, там есть огромное количество серьезных моментов, которые напрямую говорят про сегодняшний день, про сегодня в мире, про сегодня в Израиле.

-В спектакле много необычного, чего нет в других постановках по этой пьесе.

-Наша постановка особенна тем, что туда добавлен еще один персонаж. Поскольку действие происходит а-ля в Древней Греции, а это значит, что там есть и Олимп, и древнегреческие боги, то наш дополнительный персонаж и есть один из олимпийских богов, который слышит молитву Лизистраты остановить войну и затевает весь этот бунт. Он как бы руководит им. Это проводник между всем происходящим на сцене, тот, кто наблюдает за происходящим. Этот ход мне очень дорог, потому что именно голосом бога звучат слова, которыми заканчивается наша постановка: «Все в мире войны начинают люди. А боги? Боги заняты другим». Я надеюсь, что эта постановка будет иметь большой успех у публики и откликаться в каждом сердце.

Билеты: https://showman.co.il/e/babii-bunt/

Текст и фото – по материалам пресс-релиза