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Впечатления

Балет NDM. Свет в конце тоннеля

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Верхнее фото: @ Эдуаод Маркович

Дамы и господа!

Балет, балет, балет.
Жаль, что вы не можете услышать, как это “троесловие” (или “троеславие”?) бурлит сейчас в моей груди
На сей раз Тель-Авив за бортом.
В счастливчиках Герцлия, Хайфа и Иерусалим.
Балетная труппа NDM Ballet Ostrava из Чехии приехала в Израиль впервые.
20 танцоров из 12 стран. Две постановки: «На следующий день» Хуанхо Аркеса и «Рецепты Россини» Мауро Бигонцетти.
Не буду писать ни про столетнюю историю театра (одного из старейших в Чехии), ни про глубокое укоренение его в современной европейской танцевальной традиции (начиная с “главного балетного чеха” Иржи Килиана).

А напишу сразу о том, что мы обрели сегодня. И поверьте, полученное намного превысило ожидаемое. Отсюда и восторг.
Итак, по порядку…

«На следующий день» (Consequence). Хореография Хуанхо Аркеса на музыку Альвы Ното, Рюити Сакамото и Йохана Йоханссона.
В 1959 году на экраны вышел знаковый постапокалиптический фильм Стенли Крамера “На последнем берегу”.
1964-й год. Ядерная война стирает с лица земли жизнь в Северном полушарии. Оставшаяся единственная подводная лодка пытается нащупать эфемерную связь хоть с кем-то из выживших. Но нет…

@ Эдуаод Маркович

60 лет прошло. 2024-й год. Мы в Израиле в эпоху “предапокалипсиса”. Ждём, надеемся, верим. Как и те, тогда, всегда…На самом деле хореограф Хуанхо Аркос рассказывает в своих мрачных фантазиях о катастрофе в Японии 2011 года, землетрясении, разрушившем ядерный реактор. Предупреждение прозвучало в очередной раз, но мы, как всегда, изо всех наших слабеющих радостных сил пытаемся его игнорировать. Весьма успешно…

@ Эдуаод Маркович

Впрочем, какая разница, 1964-й, 2011-й, 2024-й, если на отчаянно тёмную сцену отравленной тяжёлой водой капает музыка и трещит, сипит предупреждает безостановочным дозиметром. Ну сколько лодок может посылать нам Господь-Бог?
И мечутся по сцене танцоры, воздевая к нему руки в отчаянной акробатике.
И мечется световой луч, вырывая из мрака обрывки тел.
А мы, зрители, в очередной раз выглядываем из окон подводной нашей лодки в поисках жизни.

@ Эдуаод Маркович

И наступает второе отделение.
«Рецепты Россини» (Rossini Cards) в хореографии Мауро Бигонцетти.

Точнее, сначала “наступает” пианино. Старое, лоснящееся, заслуженное, с пожелтевшими клавишами и нотами Россини, вместе с нами ожидающее пианиста и праздника.
И пианист выходит, и праздник наступает, выплёскиваясь на нас столь щедро, что мгновенно смывает всю радиоактивную тяжесть отделения первого.

@ Эдуаод Маркович

Застолье, где танцуют лишь руки, тела, головы (привет от знаменитого Килиановского “Birth Day”) сменяется столь нежным полуобнажённым тёпло-молочным па-де-де, что забываешь дышать.
Но влетает (в прямом смысле) головокружительное па-де-труа, сметая бурно все туманные нежности.
Соло точёной стройной балерины, умудряющейся добавить иронию в наисерьёзнейший неоклассический балет.
Её ироническую лирику сметает гротеск “ковёрной” в этом Россиниевском цирке, путающей иврит с “псевдоитальянским” рецептом (“прошютто, макаронне, пармезанне”).

@ Эдуаод Маркович

Опять дуэт двух танцовщиц с разметавшимися от театрального “ветра” волосами.

@ Эдуаод Маркович

И финал-апофеоз. “Застолье” взлётов и падений, виртуозной музыки и захватывающих танцев, гомерическими попытками танцоров запеть, опять полётами и коллективным обнажением в финале. “Музыка навеяла… ”
«Театрально-танцевальный калейдоскоп с изысканными рецептами, юмором и завораживающей хореографией, позволяющий танцорам продемонстрировать выдающиеся способности», – так отзывалась о балете газета «Филадельфия Таймс».Подумать только, что Джоаккино Россини, гению и гурману, сочинявшему эти музыкальные рецепты опер “Отелло” и “Севильский цирюльник” было всего 24!

@ Эдуаод Маркович

Не хочу ничего писать о выдающихся современных хорографах, сотворивших это чудо, особенно второе, запомнившееся на всю жизнь.

Боюсь расплескать эмоции, которыми хочется делиться. Говорят, что в Герцлии мест практически не осталось. Не знаю, как в Хайфе, но в Иерусалиме ещё есть.

Спешите порадовать себя, дамы и господа.

Впечатлениями и фотографиями поделился Эдуард Маркович.

Герцлия, Центр сценических искусств:

3 мая, среда, в 20:30
4 мая, четверг, в 20:30
5 мая, пятница, в 13:00

Хайфа, «Аудиториум»:

6 мая, суббота, 20:30

Иерусалим, «Театрон Иерушалаим»:

7 мая, воскресенье, 20:30

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=zMt-FuzkZCU

Организатор гастролей – компания OZ Productions

Заказ билетов в кассе «Браво»: https://bit.ly/43vJIEd и в кассе Центра сценических искусств Герцлии по телефону: 09-9729999.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

 

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