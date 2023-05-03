Балет NDM. Свет в конце тоннеля

Верхнее фото: @ Эдуаод Маркович

Дамы и господа!

Балет, балет, балет.

Жаль, что вы не можете услышать, как это “троесловие” (или “троеславие”?) бурлит сейчас в моей груди

На сей раз Тель-Авив за бортом.

В счастливчиках Герцлия, Хайфа и Иерусалим.

Балетная труппа NDM Ballet Ostrava из Чехии приехала в Израиль впервые.

20 танцоров из 12 стран. Две постановки: «На следующий день» Хуанхо Аркеса и «Рецепты Россини» Мауро Бигонцетти.

Не буду писать ни про столетнюю историю театра (одного из старейших в Чехии), ни про глубокое укоренение его в современной европейской танцевальной традиции (начиная с “главного балетного чеха” Иржи Килиана).

А напишу сразу о том, что мы обрели сегодня. И поверьте, полученное намного превысило ожидаемое. Отсюда и восторг.

Итак, по порядку…

«На следующий день» (Consequence). Хореография Хуанхо Аркеса на музыку Альвы Ното, Рюити Сакамото и Йохана Йоханссона.

В 1959 году на экраны вышел знаковый постапокалиптический фильм Стенли Крамера “На последнем берегу”.

1964-й год. Ядерная война стирает с лица земли жизнь в Северном полушарии. Оставшаяся единственная подводная лодка пытается нащупать эфемерную связь хоть с кем-то из выживших. Но нет…

60 лет прошло. 2024-й год. Мы в Израиле в эпоху “предапокалипсиса”. Ждём, надеемся, верим. Как и те, тогда, всегда…На самом деле хореограф Хуанхо Аркос рассказывает в своих мрачных фантазиях о катастрофе в Японии 2011 года, землетрясении, разрушившем ядерный реактор. Предупреждение прозвучало в очередной раз, но мы, как всегда, изо всех наших слабеющих радостных сил пытаемся его игнорировать. Весьма успешно…

Впрочем, какая разница, 1964-й, 2011-й, 2024-й, если на отчаянно тёмную сцену отравленной тяжёлой водой капает музыка и трещит, сипит предупреждает безостановочным дозиметром. Ну сколько лодок может посылать нам Господь-Бог?

И мечутся по сцене танцоры, воздевая к нему руки в отчаянной акробатике.

И мечется световой луч, вырывая из мрака обрывки тел.

А мы, зрители, в очередной раз выглядываем из окон подводной нашей лодки в поисках жизни.

И наступает второе отделение.

«Рецепты Россини» (Rossini Cards) в хореографии Мауро Бигонцетти.

Точнее, сначала “наступает” пианино. Старое, лоснящееся, заслуженное, с пожелтевшими клавишами и нотами Россини, вместе с нами ожидающее пианиста и праздника.

И пианист выходит, и праздник наступает, выплёскиваясь на нас столь щедро, что мгновенно смывает всю радиоактивную тяжесть отделения первого.

Застолье, где танцуют лишь руки, тела, головы (привет от знаменитого Килиановского “Birth Day”) сменяется столь нежным полуобнажённым тёпло-молочным па-де-де, что забываешь дышать.

Но влетает (в прямом смысле) головокружительное па-де-труа, сметая бурно все туманные нежности.

Соло точёной стройной балерины, умудряющейся добавить иронию в наисерьёзнейший неоклассический балет.

Её ироническую лирику сметает гротеск “ковёрной” в этом Россиниевском цирке, путающей иврит с “псевдоитальянским” рецептом (“прошютто, макаронне, пармезанне”).

Опять дуэт двух танцовщиц с разметавшимися от театрального “ветра” волосами.

И финал-апофеоз. “Застолье” взлётов и падений, виртуозной музыки и захватывающих танцев, гомерическими попытками танцоров запеть, опять полётами и коллективным обнажением в финале. “Музыка навеяла… ”

«Театрально-танцевальный калейдоскоп с изысканными рецептами, юмором и завораживающей хореографией, позволяющий танцорам продемонстрировать выдающиеся способности», – так отзывалась о балете газета «Филадельфия Таймс».Подумать только, что Джоаккино Россини, гению и гурману, сочинявшему эти музыкальные рецепты опер “Отелло” и “Севильский цирюльник” было всего 24!

Не хочу ничего писать о выдающихся современных хорографах, сотворивших это чудо, особенно второе, запомнившееся на всю жизнь.

Боюсь расплескать эмоции, которыми хочется делиться. Говорят, что в Герцлии мест практически не осталось. Не знаю, как в Хайфе, но в Иерусалиме ещё есть.

Спешите порадовать себя, дамы и господа.

Впечатлениями и фотографиями поделился Эдуард Маркович.

Герцлия, Центр сценических искусств:

3 мая, среда, в 20:30

4 мая, четверг, в 20:30

5 мая, пятница, в 13:00

Хайфа, «Аудиториум»:

6 мая, суббота, 20:30

Иерусалим, «Театрон Иерушалаим»:

7 мая, воскресенье, 20:30

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=zMt-FuzkZCU

Организатор гастролей – компания OZ Productions

Заказ билетов в кассе «Браво»: https://bit.ly/43vJIEd и в кассе Центра сценических искусств Герцлии по телефону: 09-9729999.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting