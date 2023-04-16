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Балет

Балетная труппа NDM Ballet Ostrava из Чехии удивит израильтян эклектикой и виртуозностью

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Верхнее фото: @ Serghei Gherciu

В Израиле любят и ценят искусство танца. В мае этого года израильские зрители смогут познакомиться с удивительным балетом NDM Ballet Ostrava из Чехии, известным своим оригинальным репертуаром и виртуозностью танцоров.

Национальный балет Моравии и Силезии, который называют также NDM Ballet Ostrava, приезжает в Израиль впервые. Эта труппа является резидентом Национального оперного театра в Остраве, третьем по величине городе Чешской Республики. Большинство её танцоров – артисты из разных стран Европы и из Японии.

История одной из старейших танцевальных трупп Чехии насчитывает уже более 100 лет. Её создатель, балетмейстер из Италии Акилле Вискузи, строил свое детище на итальянских основах классического танца, которые на протяжении долгого времени формировали чешский балет.

@ Serghei Gherciu

До недавнего времени труппа исполняла в основном классический репертуар. В 2013 году художественным руководителем балета Остравы стала Ленка Дрималова, сумевшая за короткое время добиться значительных изменений. Она пригласила новых танцоров и сделала репертуар труппы впечатляющей смесью классики и современности: от творений Петипа и Бурнонвиля до произведений современных чешских мастеров, таких как Иржи Килиан и Иржи Покорны, и других всемирно известных хореографов: Йохана Ингера, Мауро Бигонцетти, Кшиштофа Пастора, Юрия Вамоша и Марио Шрёдера. Ленка Дрималова тесно сотрудничает с израильскими хореографами Рами Беэром, Охадом Нахарином и Ициком Галили.

Смелые и новаторские шаги привели к усилению труппы, которая была номинирована на различные престижные награды и добилась необычайного успеха на Международном конкурсе артистов балета Pilsner 2018. В настоящее время молодой космополитичный балетный ансамбль очень популярен за рубежом, особенно в Германии и Италии.

@ Serghei Gherciu

В Израиль NDM Ballet Ostrava приедет в составе 20 виртуозных танцоров из 12 стран. Программа гастролей включает две яркие постановки: «На следующий день» Хуанхо Аркеса и «Рецепты Россини» Мауро Бигонцетти.

«На следующий день» (Consequence). Хореография Хуанхо Аркеса на музыку Альвы Ното, Рюити Сакамото и Йохана Йоханссона.

Испанский хореограф Хуанхо Аркес описывает себя как художника, который сочетает современный танец с разными впечатлениями, накопленными в процессе работы и в жизни. Среди того, что оказало на него особое влияние, артист называет средства массовой информации, мифологию, литературу, архитектуру и скульптурные формы. Его работы отмечены престижными наградами, такими как премия Nederlandse Dansdagen, «Золотая маска» и «Бенуа де ла Данс». Будучи одним из самых многообещающих европейских хореографов наших дней, Аркес самовыражается не только в танце, он увлечен также театром, кино, модой и искусством перфоманса. Хуанхо Аркес является хореографом Национального балета Нидерландов, где он ежегодно ставит спектакли. «На следующий день» – его первая работа для Чешского балета.

@ Serghei Gherciu

Катастрофа, случившаяся в Японии в 2011 г., и ее последствия повлияли на общую концепцию и хореографический язык Аркеса, сделав «контроль над хаосом» его ключевым диалогом. Балет «На следующий день» представляет собой триптих: первая часть изображает природу и превозносит её мощь в противовес ничтожности человека. Вторая посвящена людям, созерцательной скорби и чувству пустоты из-за утраты после разрушительной трагедии. Последняя часть говорит о технологиях, которые являются выражением человеческого интеллекта, но и воспринимаются как сила, контролирующая нас и угрожающая нам. Концепция балета поднимает метафизические вопросы борьбы природы, человека и технологий.

Во втором отделении труппа исполнит произведение «Рецепты Россини» (Rossini Cards) в хореографии Мауро Бигонцетти. В балете есть сцены с частично обнаженными исполнителями.

Бигонцетти работал с лучшими танцевальными труппами мира: Государственным балетом Берлина, Английским национальным балетом, Марсельским национальным балетом, «Нью-Йорк Сити балет». В течение 10 лет он был хореографом и руководителем труппы Aterballetto, которую привел на вершину успеха в европейском танце, а затем перешел на управление балетной труппой театра «Ла Скала» в Милане. Оксфордский словарь танца отмечает, что «Бигонцетти в своей хореографии тяготеет к абстрактным формам, и хотя его постановки имеют классические корни, создаваемые им партии могут требовать от танцоров работы на пределе физических возможностей».

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Этот балет Мауро Бигонцетти первоначально поставил для Aterballetto, но на волне огромного успеха «Рецепты» вошли в репертуар лучших танцевальных трупп Европы, США и Австралии.

Постановка представляет собой калейдоскоп из отдельных сцен: жизненных ситуаций и связанных с ними рецептов, собранных в случайном порядке, на музыку итальянского композитора Джоаккино Россини, автора комических опер «Севильский цирюльник» и «Золушка», а также известного гурмана и великолепного повара. Это захватывающий и полный юмора танцевальный праздник в сопровождении бессмертной музыки, кульминацией которого становится знаменитый рецепт Россини.

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Впечатляющее сочетание музыки великого итальянца и современной экспрессивной хореографии получило признание, как критиков, так и публики в Европе и Северной Америке. «Театрально-танцевальный калейдоскоп с изысканными рецептами, юмором и завораживающей хореографией, позволяющий танцорам продемонстрировать выдающиеся способности», – так отзывалась о балете газета «Филадельфия Таймс».

Гастроли Национального балета Моравии и Силезии состоятся при поддержке Института чешской культуры в Израиле.

Представления труппы пройдут в рамках серии хореографических концертов в Центре сценических искусств Герцлии, а также в Иерусалиме и Хайфе.

Герцлия, Центр сценических искусств:

2 мая, вторник, в 20:30

3 мая, среда, в 20:30

4 мая, четверг, в 20:30

5 мая, пятница, в 13:00

Хайфа, «Аудиториум»:

6 мая, суббота, 20:30

Иерусалим, «Театрон Иерушалаим»:

7 мая, воскресенье, 20:30

 

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=zMt-FuzkZCU

Организатор гастролей – компания OZ Productions

Фото – Lucie Maceczková, Serghei Gherciu, Przemyslaw Sroka

Заказ билетов в кассе «Браво»: https://bit.ly/43vJIEd  и в кассе Центра сценических искусств Герцлии по телефону: 09-9729999.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

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