Глава Чешского центра в Израиле Роберт Миколаш: «Чешская и еврейская культуры тесно связаны между собой»

Верхнее фото: Rober Mikolash @ Czech Centre

В начале мая этого года в Израиль впервые приезжает Национальный балет Моравии и Силезии, который также называют NDM Ballet Ostrava. Израильские зрители смогут познакомиться с удивительным балетом из Чехии, известным своим оригинальным репертуаром и виртуозностью танцоров. NDM Ballet Ostrava приедет в составе 20 танцоров из 12 стран. Программа гастролей включает две яркие постановки: «На следующий день» Хуанхо Аркеса и «Рецепты Россини» Мауро Бигонцетти.

Накануне гастролей NDM Ballet Ostrava в Израиле, мы поговорили Робертом Миколашем, главой Центра чешской культуры в Израиле, под патронажем которого и пройдут выступления Национального балета.

– Роберт, складывается впечатление, что в Израиль приезжает немало чешских ансамблей разных жанров. Расскажите, пожалуйста, какое участие Центр чешской культуры в Тель-Авиве принимает в этих событиях.

– Центры чешской культуры существуют в двадцати странах по всему миру, и их задача – способствовать популяризации чешской культуры. Наши представители работают в Нью-Йорке, Париже, Риме, Брюсселе, Мадриде и других крупных городах. В Израиле есть целых два наших Центра культуры – в Тель-Авиве и Иерусалиме. Так что, мы придаём большое значение связи с израильской публикой и считаем, что это способствует развитию наших отношений и в сфере культуры, и в областях экономики и политики.

– Что скажете про отношение израильской публики к чешским коллективам и произведениям, которые они представляют?

– Израильская аудитория очень требовательная и, вместе с тем, благодарная. Например, в декабре 2022 мы представили на суд израильской публики «Спящую красавицу» кукольного театра из Праги, и эти спектакли вызвали огромный интерес у детей и у взрослых. Публика не хотела уходить из иерусалимского зала, хотела пообщаться с куклами театра и его артистами.



– Вы принимали участие и в организации выступлений Национального балета Чехии знаменитого на весь мир театра Národní divadlo со спектаклем «Мосты времени» в постановке всемирно известного хореографа Иржи Килиана. Выступления прошли в нашей стране с большим успехом. Ожидаете ли вы такого же успеха от гастролей Чешского балета NDM Ballet Ostrava, который выступит в Израиле со 2 по 7 мая?

– Да, танцоры Национального балета Чехии блестяще исполнили постановку «Мосты времени» Иржи Килиана, и спектакли прошли с большим успехом. Публика Оперного театра в Тель-Авиве аплодировала стоя. Полагаю, что подобный успех ожидает и балет NDM из Остравы. Коллективы всех крупных городов Чехии отличаются высоким уровнем исполнения. Я рад тому, что благодаря сотрудничеству с организатором гастролей Офером Заксом, мы сможем познакомить израильскую публику с балетом NDM. Он исполнит произведения «На следующий день» и «Рецепты Россини». NDM даст шесть концертов в разных городах, и я вижу, что почти все билеты проданы! Израильская публика любит чешскую культуру, и это очень вдохновляет нас и людей искусства, которые приезжают выступать здесь.



– Связано ли это с тем, что большое количество чешских евреев живёт в Израиле?

– Это тоже одна из причин. Еврейская и чешская культуры были тесно связаны друг с другом до Второй мировой войны. Нацисты уничтожили эту великолепную общину, а Советская власть в Чехословакии продолжила разрушать богатейшее еврейское наследие нашей страны. В 1989 году, после Бархатной революции, мы вернулись к демократическому строю во главе с Вацлавом Гавелом. В начале девяностых он прибыл в Израиль и возобновил дипломатические отношения между нашими странами. Напомню, что Чехословакия оказала важную военную помощь Израилю ещё в 1948 году.

– Чехия и особенно её столица Прага – очень популярные направления среди израильских туристов. Как вы это объясняете?

– Наши народы жили вместе много лет, и многие израильтяне возвращаются в родные места, чтобы увидеть, где родились их предки. Кроме того, Чехия – гостеприимная страна, есть множество достопримечательностей, и израильтяне с удовольствием приезжают к нам.

С Робертом Миколашем беседовала София Нимельштейн

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Гастроли Национального балета Моравии и Силезии состоятся при поддержке Института чешской культуры в Израиле.

Представления труппы пройдут в рамках серии хореографических концертов в Центре сценических искусств Герцлии, а также в Иерусалиме и Хайфе.

Герцлия, Центр сценических искусств:

2 мая, вторник, в 20:30

3 мая, среда, в 20:30

4 мая, четверг, в 20:30

5 мая, пятница, в 13:00

Хайфа, «Аудиториум»:

6 мая, суббота, 20:30

Иерусалим, «Театрон Иерушалаим»:

7 мая, воскресенье, 20:30

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=zMt-FuzkZCU

Организатор гастролей – компания OZ Productions

Фото балета – Lucie Maceczková, Serghei Gherciu, Przemyslaw Sroka

Фотография Роберта Миколаша – Czech Centre

Заказ билетов в кассе «Браво»: https://bit.ly/43vJIEd и в кассе Центра сценических искусств Герцлии по телефону: 09-9729999.



Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting