Bar Geva Trio. Faces of Demonstration. Концерт в музее Иланы Гур 18 декабря

После многих лет выступлений с ведущими музыкантами Израиля контрабасист и композитор Бар Гева выходит к публике с авторским дебютным альбомом, записанным в Израиле и Швейцарии, а также с новой концертной программой своего трио, представляющем современную джазовую музыку с уникальной точки зрения, соединяющей миры свободной импровизации и джаза с элементами музыки народов мира и классической традиции. В этой палитре возникают увлекательные музыкальные коллаборации – от джаз-фьюжн в духе Пэта Метини и Чика Кориа до эстетики XX века и минимализма Филипа Гласса; от современного джаза американского пианиста Брэда Мелдау через ближневосточные влияния Авишая Коэна и Омера Авиталя – к европейскому звучанию наших дней, как, например, у ирландского композитора Оулавюра Арналдса и у джазового тубиста и композитора норвежца Даниэля Херскедаля.

Композиции Бар Гева отличаются богатыми гармониями, необычными ритмическими структурами и новаторскими, увлекательными аранжировками, которые увлекают слушателя в завораживающий, красочный и многогранный музыкальный мир.

В сентябре 2025 года вышел Faces of Demonstration – дебютный альбом Bar Geva Trio, записанный вживую в студии. В записи приняли участие также приглашённые музыканты: Онн Йосеф Кадош (Komradin, братья Кадош), Мика Реани (Project Sandman, Deswa), а также Мано Фликориу – виртуозная вокалистка, чья партия была записана в студии в Швейцарии.



Бар Гева окончил бакалавриат по джазу в DCU (Ирландия) и магистратуру по современной музыке в Иерусалимской академии музыки и танца. Сегодня он играет, сочиняет и аранжирует, в частности, в ближневосточном фьюжн-ансамбле Hanout El Ras и в турецком проекте Nhafa. Параллельно он сотрудничает с Йогевом Шитритом, Ноамом Давидом, Диной Китросски, Абу Джошем, Мано Фликориу и другими музыкантами.

Джаз-фьюжн-композиции Bar Geva Trio с их гармониями, свободными ритмами и авторскими аранжировками, включающими импровизации не только в джазовом ключе, но и в стилях музыки мира и классической музыки, погружают слушателей в мир музыки на грани – в мир красочный, разнообразный и завораживающий.

Джаз – это музыка, наполненная страстью и изобретательностью, музыка, не знающая границ и пределов, а реинкарнации и метаморфозы классической музыки в современном джазе давно стали популярным явлением. И уже давно не надо доказывать, что джаз – это искусство… Искусство – также на грани, на переходе от свинга к бибопу, из олдскула в арт-пространство.

Грани в данном случае это не только границы между жанрами музыки, но и границы географические. Трио музыкантов – бас, ударные, фортепиано – создают музыку на грани между джазом и классикой, исполняя, как всем привычны, так и свои новые авторские произведения, возникшие под влиянием музыки латинской, скандинавской и андалузской и музыки мира. Bar Geva Trio движется со своей акустической программой и на грани между залами – от домашних гостиных до концертных залов в своём стремлении к многообразию и открытию новых измерений джазовой музыки.

Это движение в джазе между музыкой черно-белой и разноцветной, размытой и четкой, от забавных к серьезным посланиям, от ясности мелодий к созерцательности. В любом случае, джаз бьет ключом: отодвиньте подальше свои лэп-топы и телефоны – концерт начинается, музам отдыхать некогда. Магия джаза начинается и никто не знает, куда музыка повернет в следующее мгновение.

Bar Geva Trio. Faces of Demonstration

Четверг, 18 декабря 2025 года в Музее Иланы Гур в Старом Яффо.

Начало концерта – в 20:00.

Музей открыт с 19:00.

Начало экскурсий на иврите и на русском языке и по музею – в 19:10

Контрабас – Бар Гева | Фортепиано – Эрга Котлер | Ударные – Итай Хибшер (ударные).

Цена билета на весь вечер (включая входной билет в музей, концерт, экскурсию и баночку пива на крыше музея) – 120 шекелей.

Фото – © Peter Vit – предоставлено Bar Geva Trio