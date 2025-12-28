Заглавное фото – © Yossi Zwecker

«Загородные шоссе» от Матана Кляйна & Co. ZurHub – «Countryside Motorways». Джазовый квартет Матана Кляйна – концерт в музее Иланы Гур в четверг 8 января 2026 года

Матан Кляйн – известнейший израильский джазовый флейтист и композитор – выступает в музее Иланы Гур регулярно, каждый раз с разными составами, разными программами и разными идеями, которых у него бесчисленное множество. 8 января 2026 года его квартет ZurHub выступит в музее с программой «Countryside Motorways» – программой бразильского джаза.

Квартет ZurHub, основанный Матаном Кляйном и гитаристом Хези Хаитом в 2017 году, специализируется на оригинальной музыке в стиле бразильского джаза, сочетающей богатое и разнообразное звучание Бразилии с джазовой импровизацией и виртуозной игрой. Название ZurHub ZURHUB образовано от ивритского слова «צור» – «скала», «кремень», «твердыня» – и португальского «hub» – «центр». Это название отражает принцип ансамбля: создавать музыку с чётко выстроенной формой и устойчивым композиционным основанием.

Основу репертуара ZurHub составляет авторская музыка Матана Кляйна и Йехезкеля Хези Хаита, построенная на бразильских ритмах – шоро, самбе и босанове, соединённых с джазовой гармонией и импровизацией. Эти ритмы используются не как стилистический орнамент, а как структурная основа композиций.

Матан Кляйн – музыкант мира в самом широком смысле этого слова. Как и многие израильские джазисты, он превратил свое творчество в плавильный котел, где культурный фьюжн Средиземноморья встречается с джазовыми традициями Северной и Южной Америк. Но есть в его сердце особая привязанность – Бразилия. Музыка ZurHub сформировалась под влиянием бразильской музыкальной традиции, а также американского джаза и израильского фольклора. Среди музыкантов, оказавших влияние на формирование языка Кляйна, он называет Чика Кориа и Эрмето Паскуаля. Это влияние проявляется прежде всего в мелодиях, ритмическом построении композиций и в способе работы с формой. Но ZurHub не просто копирует традиции. Музыканты расширяют границы бразильского джаза, добавляя в него элементы фанка старой школы, фьюжна и даже израильского фольклора. Это музыка конца 1960-х, переосмысленная через призму 21-го века. В ней есть новаторство джазовых структур и сложность необычных композиций, но при этом она остается доступной и живой.

С момента создания ансамбля ZurHub выступал на многочисленных фестивалях и концертных площадках в Израиле и за рубежом. Среди них – Международный джазовый фестиваль в Иерусалиме, фестиваль Sibiu Jazz Festival в Румынии, Copenhagen Jazz Festival в Дании, а также другие международные и израильские форумы.

За последние годы ансамбли под руководством Матана Кляйна записали пять студийных альбомов. Эти записи фиксируют разные этапы его работы – от джаз-фьюжна и фанка до более сложных гибридных форм, в которых флейта становится ведущим инструментом в ансамбле, взаимодействуя с гитарой, басом и ударными. Альбомы Кляйна распространялись международными лейблами и получили ряд профессиональных наград, включая премии американских конкурсов авторской музыки.

Матан Кляйн родился в Иерусалиме. Он окончил джазовое отделение Академии Рубина, затем учился в Berklee College of Music в Бостоне. После окончания учебы Кляйн на протяжении десяти лет жил и работал в Нью-Йорке, где участвовал в концертных и студийных проектах, а также выступал на крупных сценах, включая Carnegie Hall, Kennedy Center и New Jersey Performing Arts Center. Он принимал участие в фестивалях в Великобритании, Сербии, Литве, Польше и Израиле, в том числе был хедлайнером джазового фестиваля в Кембридже.

Отдельную часть профессиональной деятельности Кляйна составляет преподавательская работа. Он занимается обучением молодых музыкантов, многие из которых со временем становятся его партнерами по сцене.

ZurHub – «Countryside Motorways»

Джазовый квартет Матана Кляйна

Музей Иланы Гур в Старом Яффо. Четверг, 8 января 2026 года.

Матан Кляйн – флейта

Хези Хаит – гитара

Дани Бенедикт – ударные

Асаф Хакими – бас

Начало концерта в 20:00

Начало экскурсии по музею – в 19:00.

Свободная рассадка – входные билеты не нумерованы.

Фотографии предоставлены Матаном Кляйном