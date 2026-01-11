Hadjez Quartet – латино-джаз в музее Иланы Гур в четверг 22 января

Фото – © Dana Filo Hadjez



Hadjez Quartet возвращается на сцену: латиноамериканский джаз с израильской душой.

После продолжительной паузы, связанной с военной службой участников и нынешней ситуацией, Hadjez Quartet вновь выходит на сцену – с новыми произведениями, обновленной энергией и неизменной страстью к латинскому джазу. Этот концерт станет событием для всех любителей живой, эмоциональной музыки, где импровизация и южноамериканский ритм сплетаются с современным джазовым звучанием. Hadjez Quartet – яркий представитель жанра латинского джаза. Коллектив мастерски сочетает авторские композиции с уникальными интерпретациями классики жанра. В их музыке отчетливо слышны ритмы и мелодическое богатство Южной Америки: от меланхоличных танго Аргентины и самобытных фольклорных традиций Уругвая до солнечной и живой босса-новы Бразилии.

Hadjez Quartet – ансамбль, созданный пианистом и композитором Йонатаном Хаджезом, в котором также играют Авитар Сегев (гитара), Бар Гева (контрабас) и Матан Дери (ударные). Каждый из них приносит в коллектив свой уникальный музыкальный язык, создавая насыщенное и многослойное звучание. Вместе они исследуют пересечения джаза, танго, кандомбе и босса-новы, вдохновляясь музыкальными традициями Аргентины, Уругвая и Бразилии. От лирических баллад до энергичных танцевальных ритмов, Hadjez Quartet демонстрирует впечатляющий диапазон музыкальных настроений. Этот ансамбль выработал собственный, легко узнаваемый почерк, в котором южноамериканские музыкальные традиции не цитируются буквально, а становятся живой тканью авторской музыки.

Репертуар квартета включает как оригинальные композиции Йонатана Хаджеза, так и свежие интерпретации классики жанра, исполняемые с яркой эмоциональной подачей и чувством современного ритма.

22 января в музее прозвучат новые пьесы, написанные в последние месяцы – живые, наполненные дыханием и внутренним движением композиции, отражающие путь квартета и личные переживания каждого из музыкантов.

«Для нас этот концерт – словно вдох, как название одной из наших последних композиций Respira, – говорит Йонатан Хаджез. – Мы возвращаемся с благодарностью, желанием делиться музыкой и радостью с публикой».

*****

Hadjez Quartet – латино-джаз

Музей Иланы Гур в Старом Яффо. Четверг, 22 января 2026 года.

Музыканты:

Йонатан Хаджез – фортепиано

Авитар Сегев – гитара

Бар Гева – контрабас

Матан Дери – ударные

Instagram https://www.instagram.com/johnshadjez/

Начало концерта в 20:00

Начало экскурсий на иврите и на русском языке по музею – в 19:00.

Пиво на крыше – первая бутылка за счет музея!

Свободная рассадка – входные билеты не нумерованы.

Заказ билетов по ссылке https://www.ilanagoormuseum.org/product/hadjez-quartet/ или по телефону 03-6837676.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/1427208585659721

Линк на видео – Hadjez Quartet- Lamento Perdido https://www.youtube.com/watch?v=bZp1vE_57t8

Количество мест ограничено!

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Фотографии- © Dana Filo Hadjez – предоставлены Hadjez Quartet