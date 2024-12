Барток, Малер и три звезды в одном концерте

Симфонический Оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы под руководством своего художественного руководителя дирижера Дана Этингера принимает у себя в гостях в начале января 2025 года одного из самых выдающихся пианистов своего поколения Инона Барнатана, который исполнит 3-й концерт для фортепиано с оркестром Белы Бартока.

Также в программе – 4-я симфония Густава Малера, одно из совершенных произведений композитора и оркестровые версии композитора Стеллы Лернер на стихи национальных израильских поэтесс Леи Гольдберг («Одна весна») и Дальи Равикович («Хемда»), которые исполнит певица-сопрано Алла Василевицкая.

Три звезды – Дан Этингер, Инон Барнатан, Алла Василевицкая

Три композитора – Малер, Барток, Лернер

Две поэтессы – Лея Гольдберг и Далья Равикович

Три города и четыре даты:

Четверг, 9 января 2025, в 20:00, «Гейхал а-Тарбут», Ришон ле-Цион

Суббота, 11 января 2025, в 20:00 «Гейхал а-Тарбут», Ришон ле-Цион

Воскресенье, 12 января 2025, в 20:00 – Оперный театр, Тель-Авив

Понедельник, 13 января 2025, в 20:00 – «Бейт а-Ам», Реховот

«Один из самых почитаемых пианистов своего поколения» (New York Times), Инон Барнатан получил всеобщее признание за свою «необыкновенную чувствительность» (The New Yorker), «безупречную музыкальность и фразировку» (Le Figaro) и свой статус как «настоящий поэт клавиатуры: изысканный, ищущий, неизменно общительный» (The Evening Standard). «Это превосходная игра, в которой проникновенная музыкальность, убедительная интерпретационная проницательность и элегантное исполнение достигают почти идеального равновесия» (BBC Music).

Барнатан известен своим индивидуальным и внимательным подходом к интерпретации и к той манере исполнения, которую его коллеги в мире классической музыки описывают как чувствительную и гипнотическую.

Инон Барнатан ( https://www.inonbarnatan.com/ ), умеющий буквально наэлектризовать зал, сделал уникальную удивительную карьеру, в равной степени как солист и как камерный музыкант. Барнатан – постоянный солист многих ведущих оркестров, работает с известнейшими дирижерами и в течение трех сезонов был ведущим Ассоциации Нью-Йоркской филармонии. Его техника и интерпретация музыки необычайно впечатляют

Барнатан также музыкальный руководитель Летнего фестиваля La Jolla Music Society Summerfest в Калифорнии, одного из ведущих музыкальных фестивалей в США. Его увлечение современной музыкой привело к тому, что для него пишут музыку многие композиторы, включая Томаса Адеса, Эндрю Нормана, Авнера Дормана, Маттиаса Пинчера и другие.

Недавним дополнением к знаменитой дискографии Барнатана стал двухтомный сборник полных фортепианных концертов Бетховена. В своем обзоре журнал BBC Music Magazine написал: «Главная сила этой первой части цикла фортепианных концертов Инона Барнатана заключается в том, что это исполнение снова и снова не прекращает вас удивлять».

Инон Барнатан родился в Тель-Авиве в 1979 году. Он начал играть на фортепиано в три года, когда родители обнаружили у него безупречный слух, поступил в Израильскую консерваторию музыки в Тель-Авиве, когда ему было 9 лет, и в возрасте 11 лет уже дебютировал с оркестром. Он учился у выдающихся пианистов и педагогов 20-го века, в том числе у Виктора Деревянко, Кристофера Элтона и Марии Курчо и Леона Флейшера.

Он переехал в Лондон в 1997 году и учился у Марии Курчо, итальянской классической пианистки и востребованного преподавателя, в Королевской академии музыки. «Мария была последней ученицей знаменитого австрийско-американского классического пианиста и композитора Артура Шнабеля – мне повезло, что на меня повлияли как немецкая, так и русская школы композиции и игры на фортепиано», – говорит Барнатан.

Инон Барнатан стал американским гражданином после переезда из Лондона на Манхэттен. Несмотря на то, Барнатан уехал из в Израиля почти 30 лет назад, он по-прежнему глубоко связан со своей страной. «Вся моя семья в Израиле, – говорит он, – и поскольку Израиль – маленькая страна, и в нем не так много конкурирующих оркестров, все приходят на мои выступления – мои родители, моя семья и даже моя воспитательница из детского сада!».

На концертах с Ришонским оркестром в январе Инон Барнатан исполнит 3-й концерт для фортепиано с оркестром, написанный Белой Бартоком в 1945 году в последние месяцы его жизни. Композитор посвятил работу своей жене Дитте Пастори-Барток. Этот концерт был одним из сочинений, написанных Бартоком после того, как он покинул Венгрию во время начала Второй мировой войны.

Премьера концерта состоялась в Филадельфии 8 февраля 1946 года.

4-я симфония занимает в наследии австрийского композитора Густава Малера совершенно осо­бое место. Симфония № 4 – сочинение, законченное Густавом Малером в 1901 году и в том же году впервые исполненное под управлением автора. Четвёртая симфония является одним из самых загадочных, но вместе с тем и одним из наиболее исполняемых сочинений Малера.

Ещё летом 1892 года, работая над Второй симфонией, Малер сочинил детскую песенку «Мы вкушаем небесные радости» (Wir geeniessen die himmlischen Freuden), или «Небесная жизнь» (Das himmische Leben), на текст из поэтического сборника «Волшебный рог мальчика» Арнима и Брентано, запечатлевший детские представления о Рае. Эту вокальную миниатюру Малер первоначально хотел сделать финалом своей Третьей симфонии; но в процессе работы план изменился: родился замысел новой симфонии – на основе «Небесной жизни».

Работу над Четвёртой симфонией Малер начал в июле 1899 года. В октябре 1897-го он стал директором Венской Оперы, и сочинять собственную музыку приходилось в свободное время.

Композитор не раз называл свою Четвёртую симфонию «юмореской», и таково было её первоначальное обозначение (Humoreske), но это юмор особого свойства: юмор как спасение от отчаяния, от трагедии, которую человек не в силах предотвратить, и противоречий, устранить которые не в его власти. дошло до драки между энтузиастами и противниками». Надо отметить, что опре­делению Humoreske композитор придавал, по-видимому, еще одно значение, близ­кое по смыслу миниатюре. Так, однажды он обмолвился: «Я хотел напи­сать только симфоническую юмореску, а у меня вышла симфония нормальных размеров…»

В одном из писем Малер пишет о своей Четвертой симфонии: «Это преследуемый пасынок, который до сих пор видел очень мало радости… Я знаю теперь, что юмор подобного рода, вероят­но отличающийся от остроумия, шутки или веселого каприза, оказыва­ется понятым в лучшем случае не часто».

В австрийской столице в процессе репетиций (в январе 1902 года) Малер столкнулся с откровенным противодействием Венского филармонического оркестра. На венской премьере, по свидетельству дирижера Бруно Вальтера, «противоположные мнения столкнулись так бурно, что дело чуть было не дошло до скандала.

Ведущая солистка Израильской Оперы сопрано Алла Василевицкая родилась на Камчатке. Свою музыкальную жизнь она начала как пианистка, позже успешно окончила Камчатский колледж искусств по специальности «Хоровое дирижирование». Свое обучение Алла продолжила в Московской академии хорового искусства на вокальном отделении. После окончания академии Алла репатриировалась в Израиль в 2008 году, где участвовала в Оперных семинарах. Завоевала две премии на конкурсе молодых певцов в Вене. В ее репертуаре – десятки ведущих оперных партий.

Дирижер Дан Этингер, без сомнения, один из ведущих израильских музыкантов нашего времени, действующий на международной арене. Этингер – музыкальный руководитель Израильского Симфонического оркестра Ришон ле-Циона, Израильской Оперы, Штутгартского Филармонического оркестра, почетный дирижер Токийской Филармонии. Много лет, начиная с 2003 года, он был главным ассистентом Даниэля Баренбойма в Staatsoper в Берлине и главным приглашенным дирижером Симфонического оркестра Иерусалима. В Израиле он дирижировал многими постановками в Израильской Опере и оперными спектаклями под открыты небом в парке Яркон Ганей Иегошуа в Тель-Авиве перед огромной аудиторией.

Дан Этингер сотрудничал со многими оперными театрами и фестивалями мира, включая Зальцбургский фестиваль, и с ведущими оперными театрами мира – Метрополитен-опера, Королевским оперным театром Ковент-Гарден, Государственной оперой Вены, с оперными театрами Мюнхена, Парижа, Берлина.

Израильская Опера, музыкальным руководителем которой он является – его Alma Mater – он руководил в ней хором и был ее штатным дирижером.

Дан Этингер родился в Израиле в 1971 году, изучал вокальное мастерство в Музыкальной Академии имени Рубина в Тель-Авиве под руководством Тамар Рахум. Этингер – обладатель прекрасного баритона и не раз выступал как солист с ведущими израильскими оркестрами, с Филармоническим Оркестром и в Израильской Опере, исполняя партии в операх Монтеверди, Моцарта, Верди, Прокофьева.

В дополнении к богатому оперному репертуару, маэстро Этингер дирижирует ведущими оркестрами по всему миру, и его репертуар, как симфонического дирижера включает произведения от Баха до современных израильских композиторов.



История Израильского Симфонического оркестра Ришон ле-Циона началась в 1988 году по инициативе муниципалитета Ришон ле-Циона и тогдашнего мэра Меира Ницана. Основателем и первым музыкальным руководителем оркестра был Шимон Коэн. После него эту должность занимали Ноам Шариф, Ашер Фиш и Менди Родан. Достаточно быстро оркестр завоевал репутацию у публики и критиков и занял достойное место на музыкальной сцене Израиля. С 1989 года Симфонический Оркестр Ришон ле-Циона стал домашним оркестром Израильской Оперы. В 1991 году оркестр был удостоен почетного приза объединения АКУМ (Объединение композиторов и издателей) за свою успешную деятельность, исполнение музыкальных произведений израильских композиторов и их популяризацию.

Израильский Симфонический Оркестр Ришон ле-Циона не раз выезжал на гастроли в Европу, где с успехом исполнял оперные и симфонические произведения, участвовал в престижных международных фестивалях и принимал участие в постановках Израильской Оперы на Масаде. Начиная с сезона 2014-15 гг. художественным руководителем оркестра стал Джеймс Джадд, сменивший Дана Этингера, занимавшим этот пост на протяжении 7 лет. В 2018 году Этингер вновь вернулся к руководству оркестром. Израильский Симфонический оркестр Ришон ле-Циона исполняет самые разнообразные вокальные и оперные произведения, а также оркестровые композиции разных периодов. Среди его программ – концерты для владельцев абонементов, концерты для всей семьи, музыкальные представления для юных слушателей и специальные концерты для пожилых слушателей. Оркестр также записал множество произведений для местных радиостанций и телевизионных каналов, а также выпустил ряд дисков с записями своих концертов.

****

Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы

Симфоническая серия.

Барток | Малер | Лернер



Текст подготовила Маша Хинич . Фотографии (Inon Barnatan – © Marco Boreggreve, Дан Этингер – © Jürgen Altmann, Алла Василевицкая – © Vita Akse; Стелла Лернер – ©Igor Kruter) предоставлены пресс-отделом Израильского Симфонического Оркестра Ришон ле-Циона