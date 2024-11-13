Дворжак | Бетховен – концерты Симфонического оркестра Ришон ле-Циона и Израильской Оперы в ноябре

Фото: Бар Авни – © Stefanie Jäger, JägerFilms. Михаэль Шахам – © Nichole MCH Photography

С 17 по 21 ноября Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы даст в рамках своей «Симфонической серии» три концерта, в программе которых прозвучат Скрипичный концерт Бетховена и 8-я Симфония Дворжака. Дирижер – Бар Авни. Солист-скрипач – Михаэль Шахам.

35-летняя израильтянка Бар Авни в марте этого – 2024 года – заняла первое место на конкурсе женщин-дирижеров «La Maestra», проходившем в Париже. Она – главный дирижер Байерской филармонии в Леверкузене, первая женщина, ставшая главным дирижером за 120-летнюю историю филармонии Байера; член престижной stARTacademy фармацевтического концерна Bayer. Авни также является лауреатом премии Международного института Курта Мазура 2021 года, став самым молодым лауреатом и стипендиатом Международного института Курта Мазура; лауреатом 2-й премии Конкурса дирижеров имени Фительберга 2018 года. Она также регулярно участвует в продвижении молодых талантов и в проектах музыкального образования, сотрудничая с фондом BayerCulture.

В Париже на конкурсе «La Maestra» Бар Авни также завоевала четыре специальные премии: «Оркестровая премия Парижского оркестра Моцарта», премия «Arte», «Премия Echo» и «Премия французских концертных залов и оркестров». В течение следующих двух лет она будет стипендиаткой Академии «La Maestra».

В 2024 году Бар Авни дебютировала с оркестром WDR Funkhaus и Гетеборгским симфоническим оркестром. С момента своего дирижерского дебюта в 2016 году на Тирольском фестивале, Авни работала с различными оркестрами и ансамблями разных стилистических направлений, в том числе: Израильский филармонический оркестр, Немецкая камерная филармония Бремена, Израильский камерный оркестр, Ансамбль Resonanz, Гамбургская камерата, Гамбургский симфонический оркестр, Амстердамский симфонический оркестр, Симфонический оркестр Хайфы, Симфония Варсовия и Польский симфонический оркестр Ювентуса.

Получив образование как классическая перкуссионистка, Бар Авни первоначально выступала во всех ведущих оркестрах Израиля. Затем она училась дирижированию у Йоава Тальми в Тель-Авиве, после чего стала помощником дирижера Израильского камерного оркестра под руководством Йоава Тальми. Затем продолжила обучение в Гамбурге.

Проницательное творческое видение Авни в сочетании с ее ясным, элегантным стилем дирижирования производят сильное впечатление на всех, кто с ней сталкивается, также как ее любознательность, когда дело доходит до составления программ, и универсальный репертуар.

Скрипач Михаэль Шахам родился в 2003 году в семье, прекрасно известной в мире классической музыке. Его отец, Хагай Шахам – знаменитый скрипач. Талант Михаэля Шахама проявился в ранние годы – он начал играть на скрипке в возрасте шести лет. Будучи десятилетним, он выиграл стипендию с отличием от Американо-израильского культурного фонда и Иерусалимского музыкального центра, что заложило основы его музыкального пути.

Карьера Михаэля Шахама как солиста-скрипача принесла ему возможность выступать с многочисленными коллективами, включая Израильский филармонический оркестр, Симфонический оркестр Венского радио, Симфонический оркестр Монреаля, Национальный симфонический оркестр Колумбии, Иерусалимский симфонический оркестр, Израильский симфонический оркестр, Израильская камерата в Иерусалиме, Израильский камерный оркестр, Хайфский симфонический оркестр, Симфонический оркестр Раананы и Камерный оркестр Нетании.

В 2022 году Михаэль завоевал первую премию на конкурсе isaChallenge в Австрии, а затем вторую премию на Международном конкурсе имени Фрица Крейслера в Вене. В 2023 году он стал финалистом Международного музыкального конкурса в Монреале. Среди других наград – премия имени Аркадия Фрумина, которую он получил в 2018 году и результатом которой стало исполнение Двойного скрипичного концерта Баха вместе с Вадимом Глузманом и Иерусалимским симфоническим оркестром в честь Хенрика Шеринга.

Значительный шаг в формальном обучении Михаэля произошел в возрасте 16 лет, когда он поступил в Институт музыки Кертиса в Филадельфии. Помимо сольной деятельности, Михаэль является активным камерным музыкантом. В предстоящем сезоне 2024/25 он выступит в Suntory Hall с Токийским филармоническим оркестром. Михаэль играет на скрипке работы Сантино Лавацца (Милан, около 1714 года), предоставленной Фондом Рюдзи Уэно.

С осени 2024 года он учится в Кронбергской академии в Германии.

Концерт для скрипки с оркестром ре мажор Бетховена, op. 61 – единственный завершенный скрипичный концерт Бетховена, написанный им в 1806 году, традиционно причисляется к лучшим произведениям этого жанра в европейской музыкальной классике.

Концерт был написан в 1806 году, его премьера состоялась 23 декабря 1806 в венском театре Theater an der Wien. Бетховен написал концерт для Франца Клемента, одного из выдающихся скрипачей своего времени, по случаю его бенефиса. Однако, в первом печатном издании (1808) стоит посвящение другу Бетховена Стефану фон Брёйнингу.

Премьера не была успешной, и долгое время концерт почти не исполнялся.

Произведение получило вторую жизнь в 1844 году, уже после смерти Бетховена концерт был исполнен 12-летним Йозефом Йоахимом с оркестром под управлением Феликса Мендельсона. С этого времени концерт стал одним из важнейших и часто исполняемых произведений скрипичного репертуара.

Восьмая симфония Антонина Дворжака, в отличие от романтически бурной Седьмой и навеянной музыкой Америки Девятой, представляет собой идеальный образец национальной парадигмы: обилие богемских и моравских мотивов. Дворжак рисует картину пестрого и обаятельного мира, в котором уживаются героика, сентиментальность и бурное праздничное веселье.

Восьмую симфонию композитор писал с 6-го по 23 сентября 1889 года в живописной деревне Высокой близ Пржебрама, где с начала 1880-х годов подолгу жил и творил. Премьера состоялась в Пражском Рудольфинуме 2 февраля 1890 года под управлением автора. В 1892 году партитура была издана известной лондонской фирмой «Новелло».

******

Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы.

Симфоническая серия

Дирижер – Бар Авни. Солист – Михаэль Шахам, скрипка

В программе:

Людвиг ван Бетховен. Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, op. 61

Антонин Дворжак. Симфония № 8 соль мажор, op. 88, B. 163 (1889)

Allegro con brio

Adagio

Allegretto grazioso – Molto Vivace

Allegro ma non troppo

Жоау Исаак Маркес. Дух в тайне

Тель-Авив, Бейт а-Опера, воскресенье, 17 ноября 2024, 20:00

Ришон ле-Цион, «Гейхал Меир ле-Тарбут», четверг, 21 ноября, 20:00

Ришон ле-Цион, «Гейхал Меир ле-Тарбут», суббота, 23 ноября, 20:00

Заказ билетов в кассе «Браво» – https://best.kassa.co.il/announce/80016

Текст подготовила Маша Хинич.

Фотографии:

Оркестр – © Daniel Hanoch

Бар Авни – © Stefanie Jäger, JägerFilms

Михаэль Шахам – © Nichole MCH Photography

Все фотографии предоставлены пресс-службой Симфонического оркестра Ришон ле-Циона и Израильской Оперы.