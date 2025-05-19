Брамс и Бетховен. Новая программа Симфонического оркестра Ришон ле-Циона

Верхнее фото: Rotem Nir – Photo by Yoav Ertescik

Со 2 по 7 июня Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы представит новую программу, посвященную произведениям Брамса и Бетховена.

Дирижировать концертами будет молодой, но уже крайне востребованный в Европе израильский дирижер Ротем Нир, восходящая звезда музыкальной сцены наших дней. Ротем Нир специально прибывает из-за рубежа, чтобы продирижировать Пасторальной симфонией Бетховена и двойным концертом для скрипки и виолончели Брамса. На концертах прозвучит также сочинение израильского композитора Сарит Шлей Зондинер «Мгновение ока» для оркестра и сопрано.

В концертах примут участие: скрипач Эккарт Лоренцен, виолончелист Дорон Тойстер и сопрано Том Бен-Ишай.

Дирижер Ротем Нир

Дирижеру Ротему Ниру – 26 лет. Он – выпускник школы искусств имени Тельмы Елин. В Армии обороны Израиля Ротем служил как выдающийся музыкант. Музыкальные занятия Ротем начал с саксофона, потом перешел на фагот, но видел свой будущий путь в качестве дирижера. Ротем Нир учился в Музыкальной школе Бухмана-Меты при Тель-Авивском университете по классу дирижирования и игры на фаготе.

Начиная с сезона 2020-2021, Ротем Нир работал помощником дирижера в Израильском камерном оркестре, одержав победу в конкурсе «Теплица дирижеров». И одновременно, он был первым фаготистом в Симфоническом оркестре Ришон ле-Циона.

Ротем Нир уже дирижировал лучшими израильскими оркестрами, в том числе, Филармоническим оркестром, Камерным оркестром, Камератой, «Симфонетт Раанана» и Хайфским симфоническим оркестром.

Еще будучи старшеклассником, он играл в Молодежном филармоническом оркестре и Национальном молодежном духовом оркестре, а также участвовал в программе Дэвида Гольдмана по продвижению выдающихся музыкантов.

В рамках обучения дирижированию Ротем выиграл конкурс «Золотая палочка» при сотрудничестве с Хайфским симфоническим оркестром; участвовал в мастер-классах по дирижированию под руководством известных дирижеров.

Ротем Нир также был выдающимся стипендиатом Американо-израильского культурного фонда с 2014 года и получал стипендии от Фонда Ронена и Фонда Эли Леона.

Летом 2024 года Ротем Нир был ассистентом дирижера Тимура Зангиева на фестивале в Зальцбурге, где Зангиев ставил оперу «Игрок».

Дирижировал Грузинским камерным оркестром Ингольштадта. Принимал участие в программе обучения молодых дирижеров фестиваля в Вербье, в рамках которой работал с оркестром фестиваля и дирижерами Лахавом Шани и Кристофом Эшенбахом. Руководил летней конференцией Национального молодежного духового оркестра





Эккарт Лоренцен, уроженец Германии, уже 28 лет занимает должность концертмейстера Симфонического оркестра Ришон-ле-Циона и Израильской Оперы. Ранее он был концертмейстером Оркестра Итальянского радио в Турине, Оркестра Артуро Тосканини в Парме и Немецкого молодежного оркестра. С 1984 по 1987 год играл в Берлинском филармоническом оркестре под управлением Герберта фон Караяна.

Лоренцен – лауреат международных конкурсов и выступал в качестве солиста с известными дирижерами и музыкантами, включая Ашера Фиша, Умберто Микеланджели, Ноама Шерифа, Даниэля Орена, Франса Брюггена, Лучано Берио, Давида Стерна и Иври Гитлиса. Он играет на скрипке Guarneri del Gesu 1720 года, предоставленной ему Иегудой Зисапелем.

Дорон Тойстер – виолончелист, пианист, композитор и аранжировщик классической музыки, руководитель группы виолончелей Симфонического оркестра Ришон ле-Циона и Израильской Оперы. Со дня основания оркестра в 1989 году и по настоящее время Дорон является ведущим виолончелистом Симфонического оркестра Ришон ле-Циона.

Том Бен-Ишай – сопрано, солистка Израильской Оперы, участвовавшая во многих постановках, выпускница оперной студии «Мейтар», программы подготовки молодых оперных певцов Израильской оперы в Тель-Авиве, а также выпускница Академии музыки и танца имени Рубин в Иерусалиме.

Она начала свое музыкальное обучение как пианистка и продолжила обучение в классе развития голоса в консерватории в Хайфе.

Том – стипендиатка Американо-израильского культурного фонда, Фонда Рабиновича, Фонда Эли Леона и Культурного фонда Хайфы. Она выступала как солистка с Израильским филармоническим оркестром на концерте открытия 76-го сезона под управлением Лахава Шани, с Камератой, Оркестром Барокада, Иерусалимским оркестром барокко, Хайфским симфоническим оркестром и другими. Том Бен-Ишай регулярно дает сольные концерты в Израиле и в других странах.

В настоящее время Том Бен-Ишай поет в Израильском Вокальном Ансамбле под управлением Юваля Бен-Озера и в ансамбле «Сесилия», который исполняет современные произведения а’капелла без дирижирования.

«Пасторальная симфония»: художник и природа. Начнем с цитаты. В одном из писем Бетховен признавался: «Я испытываю такое блаженство, когда получаю возможность бродить по лугам и лесам, среди деревьев, кустарников и скал. Никто не может любить природу, как я, – ведь леса, деревья и скалы отвечают человеку эхом, которое он жаждет услышать». И однажды, в 1815 году, оказавшись среди леса, на горе Каленберг под Веной, Бетховен записал в своей эскизной книжке, которую носил в кармане, нечто вроде вольного стиха, верлибра: «Всемогущий, в лесу я блажен, я счастлив. Каждое дерево говорит через Тебя. О Боже, какое великолепие в этой лесной местности! На вершинах покой, чтобы ему служить».

Пасторальная симфония приходится на центральный период творчества Бетховена. Почти одновременно из-под его пера вышли три симфонии, совершенно разные по характеру: в 1805 году он начал писать героическую по складу симфонию до минор, известную под № 5, в середине ноября следующего года закончил лирическую Четвертую, си-бемоль-мажорную, а в 1807 году принялся за сочинение Пасторальной – 6-й Симфонии. Законченная одновременно с до-минорной в 1808 году, она резко от нее отличается. Бетховен, смирившийся с неизлечимым недугом – глухотой, не борется судьбой, а прославляет великую силу природы и радости жизни.

Вот его авторская аннотация к Шестой симфонии: «Слушателю предоставляется самому определить ситуации. Sinfonia caracteristica, или Воспоминание о сельской жизни. Всякая изобразительность проигрывает, если к ней чрезмерно прибегают в инструментальной музыке. – Sinfonia pastorella. Тот, кто имеет понятие о сельской жизни, может и без многих заголовков представить себе, что хотел автор. Целое является больше выражением чувств, чем изображением, оно будет распознано и без описаний».

Так что же: всем в деревню? Пока нет, но ясно одно: всем на концерты в начале июня в Тель-Авиве, Реховоте и Ришон ле-Ционе.

Двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром ля минор стал произведением, ознаменовавшим начало позднего периода творчества Иоганнеса Брамса.

Произведение было завершено в 1887 году. Девять лет прошло со времен создания Концерта для скрипки с оркестром, тоже связанного со знаменитым скрипачом-виртуозом Йозефом Иоахимом. Музыкант и композитор были дружны много лет, но их дружба омрачилась неприятием Брамса развода Иоахима с певицей Амалией Шиевайс, Брамс отговаривал друга от развода, а когда брак все же был расторгнут, написал Амалии письмо, исполненное сочувствия, в котором заявил, что никогда не оправдывал Иоахима и прекрасно знает «злополучное свойство его характера». Этот поступок композитора послужил причиной разрыва дружеских отношений. Лишь по прошествии семи лет состоялось примирение, в честь которого и был написан Двойной концерт. Восстановление добрых отношений с Иоахимом было настолько важно для композитора, что перед тем, как приступить к работе над произведением, он спросил согласия у скрипача.

Важную роль в Концерте играет мотив ля-ми-фа (A-E-F в буквенной системе) – это не что иное, как перестановка первых букв немецкой фразы «Frei aber einsam» («Свободный, но одинокий») – таков был личный девиз Йозефа Иоахима. Однако при написании двойного концерта Брамс имел в виду и еще одного музыканта, который тоже был его другом, – виолончелиста Роберта Хаусмана.

В сентябре 1887 года оба инструменталиста впервые сыграли произведение в Баден-Бадене перед несколькими приглашенными гостями, среди которых была Клара Шуман. Баден-Баденским курортным оркестром дирижировал автор. Публичная премьера состоялась в октябре того же года в кельнском театре «Гюрцених» с его оркестром и вновь под управлением Брамса. После нескольких исполнений, прошедших в течение концертного сезона 1887-1888 годов, Иоганнес Брамс передал Иоахиму рукопись Концерта с дарственной надписью: «Тому, для кого он был написан». В 1888 году Концерта был впервые опубликован в издательстве Зимрока.

Интересы 40-летней израильтянки Сарит Шлей Зондинер лавируют между оркестровой, камерной, театральной и электроакустической музыкой. «Я делаю то, что меня интересует и интригует», – говорит Сарит. – Я занимаюсь электронной музыкой, это бесконечный мир, который похож на огромный магазин игрушек, где можно играть и находить что угодно».

Сарит – выдающийся композитор молодого поколения в Израиле, докторант по композиции объединенной программы факультета музыковедения и Иерусалимской музыкальной академии. Она исследует развитие тона и создает музыку, включающую комбинации акустических и электронных инструментов. Ее оркестровые композиции, исследуют, объединяют и перемещаются между различными мелодическими и звуковыми ландшафтами

Ее композиции исполнялись на многих крупных фестивалях в Израиле, включая Израильский музыкальный фестиваль в Тель-Авиве и Фестиваль фортепиано в Иерусалиме. Ее оркестровые произведения исполнялись Иерусалимским Симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Раанана и Беэр-Шевской симфониеттой.

В 2018 году она написала камерную оперу «АСД», после чего получила резидентуру в Музыкальном центре Фелиции Блюменталь в Тель-Авиве.

Сарит Шлей Зондинер обучалась у таких израильских композиторов, как Марк Копитман, Ари Бен Шабтай, Андре Хайду и Майкл Вольпе.

*****

Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы

Музыкальный руководитель: Дан Этингер

Сезон 2024-2025

Брамс/Бетховен

Дирижёр: Ротем Нир

Эккарт Лоренцен, скрипка

Дорон Тойстер, виолончель

Том Бен-Ишай, сопрано

В программе:

Иоганнес Брамс. Двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром, A-moll, Op. 102 (Doppelkonzert für Violine, Violoncello und Orchester, ля минор Op. 102).

Людвиг ван Бетховен. Симфония No. 6 («Пасторальная»), F-dur, Op. 68

Сарит Шлей Зондинер. «Мгновение ока» для оркестра и сопрано

Понедельник, 2 июня, 21.00, Оперный театр Тель-Авива

Вторник, 3 июня, 20.00, зал «Гейхал ха-Тарбут» в Ришон ле-Ционе

Среда, 4 июня, 20.00, зал «Бейт ха-Ам» в Реховоте

Суббота, 7 июня, 21.00, зал «Гейхал а-Тарбут» в Ришон ле-Ционе

Билеты в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/80020

Текст подготовила Маша Хинич.

Фотографии:

Ротем Нир – @Yoav Ertescik

Эккарт Лоренцен – @Eli Katz

Том Бен-Ишай – @Uri Elkayam

Сарит Шлей Зондинер – @Tamar Benin