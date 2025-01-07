Барток | Малер | Лернер. Дирижер – Джордж Пехливанян

Верхняя фотография: Inon Barnatan. Photo: Marco Borggreve

Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы принимает у себя в гостях в начале января 2025 года одного из самых выдающихся пианистов своего поколения Инона Барнатана, который исполнит 3-й концерт для фортепиано с оркестром Белы Бартока.

Также в программе – 4-я симфония Густава Малера, одно из совершенных произведений композитора и оркестровые версии композитора Стеллы Лернер на стихи национальных израильских поэтесс Леи Гольдберг («Одна весна») и Дальи Равикович («Хемда»), которые исполнит певица-сопрано Алла Василевицкая.

В связи с тем, что художественный руководитель и дирижёр Симфонического оркестра Ришон ле-Циона и Израильской Оперы Дан Этингер тяжело заболел гриппом, в ближайших концертах в начале января за дирижёрским пультом его заменит маэстро Джордж Пехливанян. Концерты, программу которых подготовил и составил Дан Этингер, пройдут с 9 по 13 января 2025 в Ришон ле-Ционе, Тель-Авиве и Реховоте.



Три звезды – Джордж Пехливанян, Инон Барнатан, Алла Василевицкая

Три композитора – Малер, Барток, Лернер

Две поэтессы – Лея Гольдберг и Далья Равикович

Три города и четыре даты:

Четверг, 9 января 2025, в 20:00, «Гейхал а-Тарбут», Ришон ле-Цион

Суббота, 11 января 2025, в 20:00 «Гейхал а-Тарбут», Ришон ле-Цион

Воскресенье, 12 января 2025, в 20:00 – Оперный театр, Тель-Авив

Понедельник, 13 января 2025, в 20:00 – «Бейт ха-Ам», Реховот

«Один из самых почитаемых пианистов своего поколения» (New York Times), Инон Барнатан получил всеобщее признание за свою «необыкновенную чувствительность» (The New Yorker), «безупречную музыкальность и фразировку» (Le Figaro) и свой статус как «настоящий поэт клавиатуры: изысканный, ищущий, неизменно общительный» (The Evening Standard). «Это превосходная игра, в которой проникновенная музыкальность, убедительная интерпретационная проницательность и элегантное исполнение достигают почти идеального равновесия» (BBC Music).

Барнатан известен своим индивидуальным и внимательным подходом к интерпретации и к той манере исполнения, которую его коллеги в мире классической музыки описывают как чувствительную и гипнотическую.

Инон Барнатан ( https://www.inonbarnatan.com/ ), умеющий буквально наэлектризовать зал, сделал уникальную удивительную карьеру, в равной степени как солист и как камерный музыкант. Барнатан – постоянный солист многих ведущих оркестров, работает с известнейшими дирижерами и в течение трех сезонов был ведущим Ассоциации Нью-Йоркской филармонии. Его техника и интерпретация музыки необычайно впечатляют

Барнатан также музыкальный руководитель Летнего фестиваля La Jolla Music Society Summerfest в Калифорнии, одного из ведущих музыкальных фестивалей в США. Его увлечение современной музыкой привело к тому, что для него пишут музыку многие композиторы, включая Томаса Адеса, Эндрю Нормана, Авнера Дормана, Маттиаса Пинчера и другие.

Недавним дополнением к знаменитой дискографии Барнатана стал двухтомный сборник полных фортепианных концертов Бетховена. В своем обзоре журнал BBC Music Magazine написал: «Главная сила этой первой части цикла фортепианных концертов Инона Барнатана заключается в том, что это исполнение снова и снова не прекращает вас удивлять».

Инон Барнатан родился в Тель-Авиве в 1979 году. Он начал играть на фортепиано в три года, когда родители обнаружили у него безупречный слух, поступил в Израильскую консерваторию музыки в Тель-Авиве, когда ему было 9 лет, и в возрасте 11 лет уже дебютировал с оркестром. Он учился у выдающихся пианистов и педагогов 20-го века, в том числе у Виктора Деревянко, Кристофера Элтона и Марии Курчо и Леона Флейшера.

Он переехал в Лондон в 1997 году и учился у Марии Курчо, итальянской классической пианистки и востребованного преподавателя, в Королевской академии музыки. «Мария была последней ученицей знаменитого австрийско-американского классического пианиста и композитора Артура Шнабеля – мне повезло, что на меня повлияли как немецкая, так и русская школы композиции и игры на фортепиано», – говорит Барнатан.

Инон Барнатан стал американским гражданином после переезда из Лондона на Манхэттен. Несмотря на то, Барнатан уехал из в Израиля почти 30 лет назад, он по-прежнему глубоко связан со своей страной. «Вся моя семья в Израиле, – говорит он, – и поскольку Израиль – маленькая страна, и в нем не так много конкурирующих оркестров, все приходят на мои выступления – мои родители, моя семья и даже моя воспитательница из детского сада!».

На концертах с Ришонским оркестром в январе Инон Барнатан исполнит 3-й концерт для фортепиано с оркестром, написанный Белой Бартоком в 1945 году в последние месяцы его жизни. Композитор посвятил работу своей жене Дитте Пастори-Барток. Этот концерт был одним из сочинений, написанных Бартоком после того, как он покинул Венгрию во время начала Второй мировой войны. Премьера концерта состоялась в Филадельфии 8 февраля 1946 года.

4-я симфония занимает в наследии австрийского композитора Густава Малера совершенно особое место. Симфония № 4 – сочинение, законченное Густавом Малером в 1901 году и в том же году впервые исполненное под управлением автора. Четвёртая симфония является одним из самых загадочных, но вместе с тем и одним из наиболее исполняемых сочинений Малера.

Ещё летом 1892 года, работая над Второй симфонией, Малер сочинил детскую песенку «Мы вкушаем небесные радости» (Wir geeniessen die himmlischen Freuden), или «Небесная жизнь» (Das himmische Leben), на текст из поэтического сборника «Волшебный рог мальчика» Арнима и Брентано, запечатлевший детские представления о Рае. Эту вокальную миниатюру Малер первоначально хотел сделать финалом своей Третьей симфонии; но в процессе работы план изменился: родился замысел новой симфонии – на основе «Небесной жизни».

Работу над Четвёртой симфонией Малер начал в июле 1899 года. В октябре 1897-го он стал директором Венской Оперы, и сочинять собственную музыку приходилось в свободное время.

Композитор не раз называл свою Четвёртую симфонию «юмореской», и таково было её первоначальное обозначение (Humoreske), но это юмор особого свойства: юмор как спасение от отчаяния, от трагедии, которую человек не в силах предотвратить, и противоречий, устранить которые не в его власти. дошло до драки между энтузиастами и противниками». Надо отметить, что определению Humoreske композитор придавал, по-видимому, еще одно значение, близкое по смыслу миниатюре. Так, однажды он обмолвился: «Я хотел написать только симфоническую юмореску, а у меня вышла симфония нормальных размеров…»

В одном из писем Малер пишет о своей Четвертой симфонии: «Это преследуемый пасынок, который до сих пор видел очень мало радости… Я знаю теперь, что юмор подобного рода, вероятно отличающийся от остроумия, шутки или веселого каприза, оказывается понятым в лучшем случае не часто».

В австрийской столице в процессе репетиций (в январе 1902 года) Малер столкнулся с откровенным противодействием Венского филармонического оркестра. На венской премьере, по свидетельству дирижера Бруно Вальтера, «противоположные мнения столкнулись так бурно, что дело чуть было не дошло до скандала.

Ведущая солистка Израильской Оперы сопрано Алла Василевицкая родилась на Камчатке. Свою музыкальную жизнь она начала как пианистка, позже успешно окончила Камчатский колледж искусств по специальности «Хоровое дирижирование». Свое обучение Алла продолжила в Московской академии хорового искусства на вокальном отделении. После окончания академии Алла репатриировалась в Израиль в 2008 году, где участвовала в Оперных семинарах. Завоевала две премии на конкурсе молодых певцов в Вене. В ее репертуаре – десятки ведущих оперных партий.

Маэстро Джордж Пехливанян – дирижер с мировым именем.

Родившийся в Бейруте американец армянского происхождения, свободно и виртуозно владеющий искусством дирижирования как симфонической, так и оперной музыкой. Джордж Пехливанян в возрасте трех лет начал брать уроки игры на фортепиано, в шесть лет – на скрипке. В 1975 году семья будущего дирижера эмигрировала в Лос-Анджелес, и он продолжил свое музыкальное обучение у таких всемирно известных дирижеров, как Пьер Булез, Лорин Маазель и Фердинанд Ляйтнер. В 1991 году Джордж Пехливанян был удостоен Гран-при Международного конкурса молодых дирижеров в Безансоне (Besançon Conducting Competition), став первым американцем, удостоенным этой чести на одном из самых престижных конкурсов дирижеров.

Маэстро Пехливанян дирижировал ведущими оркестрами мира, среди которых: Лондонский филармонический, Израильский филармонический, Филармония делла Скала, Лейпцигский Гевандхаус, оркестр Римской оперы, Роттердамский филармонический оркестр, Филармонический оркестр радио Франции, Монте-Карло, радио BBC, Национальные оркестры Испании, Бельгии, Королевский шотландский национальный оркестр и многие другие. Уверенно чувствуя себя как в мире симфонической, так и оперной музыки, Джордж Пехливанян дирижировал ведущими оперными труппами Европы и США, вот лишь некоторые постановки: «Кармен» для Оперы Лонг-Бич, Калифорния, «Енуфа», «Севильский цирюльник» и «Эрнани» для Новой израильской оперы, «Травиата» в Мариинском театре, Санкт-Петербург, «Человеческий голос» в Cite de la Musique, Париж, «Отелло», «Кавалерия Рустикана» и «Джанни Скикки» в театре Сан-Карло в Неаполе, «Пиковая дама» и «Андре Шенье» в Театре Лирико, Кальяри, а также получившая высокую признание критиков новая постановка «Бориса Годунова» для театра Массимо ди Палермо.

В 2011 году Джордж Пехливанян основал Международную школу мастеров музыки «Туке» во Франции, в 2012 году стал профессором Высшей национальной консерватории Парижа (CNSMDP), а в 2013 году – директором отделения последипломного дирижирования Высшей школы музыкального образования «Катарина Гурска» в Мадриде. В 2020 году маэстро Пехливанян основал Оперную академию под своим именем в Бледе, Словения.

История Израильского симфонического оркестра Ришон ле-Циона началась в 1988 году по инициативе муниципалитета Ришон ле-Циона и тогдашнего мэра Меира Ницана. Основателем и первым музыкальным руководителем оркестра был Шимон Коэн. После него эту должность занимали Ноам Шариф, Ашер Фиш и Менди Родан. Достаточно быстро оркестр завоевал репутацию у публики и критиков и занял достойное место на музыкальной сцене Израиля. С 1989 года Симфонический оркестр Ришон ле-Циона стал домашним оркестром Израильской Оперы. В 1991 году оркестр был удостоен почетного приза объединения АКУМ (Объединение композиторов и издателей) за свою успешную деятельность, исполнение музыкальных произведений израильских композиторов и их популяризацию.

Симфонический оркестр Ришон ле-Циона не раз выезжал на гастроли в Европу, где с успехом исполнял оперные и симфонические произведения, участвовал в престижных международных фестивалях и принимал участие в постановках Израильской Оперы на Масаде. Начиная с сезона 2014-15 гг. художественным руководителем оркестра стал Джеймс Джадд, сменивший Дана Этингера, занимавшим этот пост на протяжении 7 лет. В 2018 году Этингер вновь вернулся к руководству оркестром. Симфонический оркестр Ришон ле-Циона исполняет самые разнообразные вокальные и оперные произведения, а также оркестровые композиции разных периодов. Среди его программ – концерты для владельцев абонементов, концерты для всей семьи, музыкальные представления для юных слушателей и специальные концерты для пожилых слушателей. Оркестр также записал множество произведений для местных радиостанций и телевизионных каналов, а также выпустил ряд дисков с записями своих концертов.

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Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы.

Симфоническая серия.

Барток | Малер | Лернер

Четверг, 9 января 2025, в 20:00, «Гейхал а-Тарбут», Ришон ле-Цион

Суббота, 11 января 2025, в 20:00, «Гейхал а-Тарбут», Ришон ле-Цион

Воскресенье, 12 января 2025, в 20:00, – Оперный театр, Тель-Авив

Понедельник, 13 января 2025, в 20:00, – «Бейт а-Ам», Реховот

Билеты по ссылке – https://dvsngent.com/41lUePD

Сайт Симфонического оркестра Ришон ле-Циона https://www.isorl.co.il/

Страница в Фейсбуке – https://www.facebook.com/RishonLezionOrchestra

Фотографии (Inon Barnatan – © Marco Boreggreve, Джордж Пехливанян – © Pehlivanian Production, Алла Василевицкая – © Vita Akse; Стелла Лернер – ©Igor Kruter) предоставлены пресс-отделом Израильского Симфонического Оркестра Ришон ле-Циона