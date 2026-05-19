Верхнее фото — Michael Pavia



Заключительный концерт третьего сезона серии «Лидер в пите»: «Здесь хорошо»? / Zdes khorosho?

Заключительный концерт третьего сезона «Лидер в пите» объединяет песни из России и песни, пришедшие из России, — на русском, идише и иврите: от классических русских романсов до произведений еврейских композиторов петербургской школы, а также песен, переведённых на иврит и укоренившихся в израильской культуре.

Это первый совместный концерт сопрано Аллы Василевицкой и пианиста Идо Ариэля, к которым присоединится артист жанра современной сценической поэзии Эрик Эвер.

«Здесь хорошо?». 4 июня 2026 года, 20:00, Studio Annette, Тель-Авив. Кроме того, состоятся ещё два концерта с участием Идо Ариэля и Аллы Василевицкой — 23 мая в Хайфе и 6 июня в Тивоне.

Традиция русской песни необычайно богата и оказала глубокое влияние на израильскую культуру. Амбивалентность, характерная для этой традиции — между романтической ностальгией и циничным юмором, — побудила нас добавить к названию концерта вопросительный знак: «Здесь хорошо?» — строку из известного произведения Рахманинова. Здесь к программе присоединяется поэт, мастер сценической поэзии и основатель израильского движения поэтического турнира-слэма Эрик Эвер.

Уроженец Санкт-Петербурга и репатриант 1990-х годов, Эрик Эвер в своих текстах обращается к собственному опыту нового репатрианта, вживающегося в израильскую действительность и выстраивающего культурные мосты между русской и израильской культурами. Между музыкальными номерами он прочтёт свои стихи, перекликающиеся с темами концерта и добавляющие к ним новые и неожиданные контексты.

Программу открывают романсы Михаила Глинки из цикла «Прощание с Петербургом» (1840), где впервые были соединены интонации русской народной песни и западноевропейской классической вокальной традиции — стиль, оказавший глубокое влияние на последующие поколения русских композиторов. Наряду с ними прозвучат романсы Сергея Рахманинова, доводящие это сочетание до вершины музыкальной и эмоциональной сложности, а также фрагменты из цикла «Детская» Модеста Мусоргского, создающие драматические картины, полные жизни и юмора, при том, что под поверхностью проступают страхи и напряжение между ребёнком и миром взрослых. Лиризм, с одной стороны, и юмор — с другой, являются двумя взаимодополняющими сторонами русского художественного романса.

Также в программе — песни еврейских композиторов, работавших в начале XX века в рамках «Общества еврейской народной музыки» в Санкт-Петербурге, которое под влиянием великих русских композиторов поставило своей целью соединение еврейской народной музыки с классической традицией. Прозвучат произведения Моше Мильнера, сочетающие традицию русского художественного романса с еврейскими источниками, на стихи Х.Н. Бялика и И.-Л. Переца.

Наряду с этим будут исполнены произведения композиторов, репатриировавшихся из России в Израиль и продолживших — и продолжающих по сей день — развивать эту традицию. Среди них — мировая премьера произведения «Моя книга стихов» композитора Анны Сегаль (2026), написанного по заказу серии «Лидер в пите». Произведение включает три музыкальные интерпретации стихотворений Рахели, соединённые с фрагментами для фортепиано соло и чтением её писем. Стихи Рахели — сама она тоже была новой репатрианткой — выражают как её личные переживания, так и глубокую связь с пейзажем Земли Израиля.

Также в программе — русские песни, ставшие частью ивритской песенной культуры, такие как «Синий платочек», «Рути» и «Бои има», подчёркивающие продолжающееся влияние русской традиции на израильскую культуру при сохранении характерной для неё ностальгической и эмоциональной интонации.

Серия «Лидер в пите» — израильский дом художественной песни, созданный пианистом, переводчиком и редактором Идо Ариэлем, — предлагает публике постоянные циклы оригинальных и сопровождаемых пояснениями концертов высокого уровня, в которых слушатель знакомится с лидом — художественной песней, жанром классической музыки, представляющим собой тонкий и уникальный диалог голоса и фортепиано, — как на языке оригинала, так и на иврите. «Лидер в пите» предлагает уникальные исполнения и новые аранжировки, сопровождаемые глубокими и вместе с тем лёгкими пояснениями. Проект поддерживает создание новой оригинальной израильской музыки. Классический лид — в израильской «пите»: в местной оболочке, связанной с израильской культурой.

Четверг, 4 июня 2026 года, 20:00

Studio Annette, Тель-Авив

(Алла Василевицкая, Идо Ариэль, Эрик Эвер)

Стоимость билетов: 60–110 шекелей

Суббота, 23 мая 2026 года, 11:00

Музей Тикотин, Хайфа

(Алла Василевицкая — сопрано; Идо Ариэль — фортепиано)

Суббота, 6 июня 2026 года, 11:00

«Ха-Тахана», Тивон

(Алла Василевицкая — сопрано; Идо Ариэль — фортепиано)