Моцарт | Эттингер. Заключительные концерты сезона Симфонического оркестра Ришон ле-Циона и Израильской Оперы – 24 и 25 июля 

На заглавном фото – Дан Эттингер. Фото – Борис Шахнович.

В финале сезона – две симфонии Моцарта: трагедия и грандиозность.

В конце июля сезона Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы даст два концерта, в программе которых две симфонии Моцарта – 40-я и 41-я («Юпитер»).

Летом 1788 года Моцарт написал три монументальные симфонии, каждая из которых занимает особое место в мировом репертуаре. Три последние симфонии Моцарта – №№ 39, 40, 41 – были написаны в течение шести недель для концертов по подписке, что должно было стать для композитора столь необходимым ему источником дохода. К сожалению, эта серия концертов не состоялась. Возможно, Моцарт так никогда и не услышал эти три симфонии в живом звучании. Хотя существует версия, что три этих симфонии были исполнены при открытии казино Филиппа Отто, бывшего поклонником классической музыки. Подтвердить этот факт невозможно, так как не сохранилось данных о концертной программе. Но есть еще одна неподтвержденная версия: незадолго до смерти Моцарт исполнял собственные композиции в нескольких концертах. В программе написано лишь слово «симфония», но музыковеды не знают, был ли то «Юпитер» (41-я симфония) или же композитор исполнил более раннее сочинение, хотя сходятся во мнении, что Моцарт задумывал три последних симфонии как единый цикл.

40-я симфония соль минор, К. 550 – одно из самых знаменитых произведений Моцарта, которое знают и любят даже те, кто далёк от классики; одно из самых пронзительных и известных инструментальных произведений, сокровище классической музыки.

В XIX веке, особенно после того, как Людвиг ван Бетховен изменил представления о симфонии, произведение Моцарта получило второе рождение. Её стали активно исполнять, а критики и дирижёры находили в ней глубину и современность. К концу XIX века 40-я симфония уже считалась одним из величайших достижений музыкальной классики. Шуман однажды сказал, что симфонии Моцарта – «греческие статуи» музыки, и № 40 подходит под это определение как нельзя лучше: она идеально выверена, но при этом полна жизни. Тема из первой части Molto allegro настолько популярна, что также звучит во множестве фильмов – от Уолта Диснея до Стэнли Кубрика.

Но при этом мало кто знает, что существует две версии Симфонии № 40. В первой редакции, которую Моцарт закончил в июле 1788 года, не было партий кларнетов. Вторая редакция появилась чуть позже, в неё композитор добавил два кларнета, расширив тембровую палитру. Нет полной уверенности в том, слышал ли Моцарт эту симфонию в исполнении оркестра при жизни. Такая неопределённость лишь добавляет мистики.

Йозеф Гайдн, лучший друг Моцарта, его старший товарищ, поддерживающий во всем, так отзывался об эмоциональности музыки Вольфганга: «Он так просвещен в сфере человеческих чувств, что создается впечатление, будто он – их создатель, а люди потом только освоили чувствование».

Три последние симфонии Моцарта были написаны в Вене в безумно напряжённый месяц июля 1788 года. Симфония № 40 – вторая в этой своеобразной трилогии. Год выдался одновременно плодотворным и страшным: должность придворного камерного композитора кайзера, добытая с таким трудом годом ранее, не приносила дохода, Моцарт испытывал настоящий материальный недостаток. В 1787 году умер его отец Леопольд скончалась младенцем дочь Терезия, как до неё и двое её братьев, не доживших до года. Эта внутренняя боль звучит в музыке, и уже сам выбор тональности – соль минор – окрашивает произведение в трагические тона. В этой же тональности, например, написана ария Памины с мечтой о самоубийстве в «Волшебной флейте». Отметим, что большинство симфоний того времени писались в мажоре, который звучит светло и торжественно, а Симфония № 40 написана в тональности соль минор, что придаёт ей трагический, напряжённый, глубокий характер. В этой симфонии Моцарт использовал небольшой по составу оркестр и довольно сдержанную оркестровку, но достигал невероятной глубины эмоций.

40-я Симфония оказала большое влияние на композиторов романтической эпохи, таких как Бетховен, Шуберт и даже Брамс. Её эмоциональность, контрасты и драматизм предвосхитили многие черты романтизма.

Симфония № 41 («Юпитер») – большая симфония до мажор – была закончена Моцартом 10 августа 1788 года.

Симфония № 41 стала последней в жизни Моцарта, хотя он сам этого, конечно, не знал. Итальянский дирижёр Клаудио Аббадо писал: «Это одно из величайших творений Моцарта. Идеи финала вспыхивают одна за другой, словно фейерверк!».

Есть сведения, что название «Юпитер» 41-й симфонии дал Иоганн Петер Саломон, известный английский скрипач и антрепренер – за невиданный прежде величественный масштаб, грандиозность замысла и эпическую стройность воплощения, хотя, с другой стороны, считают, что первоначально импресарио так назвал 90-ю симфонию Гайдна. Кстати, в римской мифологии всемогущий бог неба, царь богов Юпитер следил за соблюдением клятв и даровал полководцам победу в бою.

Чайковский, очень любивший все творчество Моцарта, называл эту симфонию «одним из чудес симфонической музыки». Иоганнес Брамс говорил, что три последние симфонии Моцарта – это колоссальный вклад в развитие классической музыки. Стоит также добавить, что 41-я симфония Моцарта – это симфония Tutti, то есть исполняемая полным составом оркестра.

Первая же запись 41-й симфонии состоялась в 1913 году, еще на заре звукозаписи.



Дирижер Дан Эттингер – без сомнения, один из ведущих израильских музыкантов нашего времени, действующий на международной арене. Эттингер – музыкальный руководитель Симфонического оркестра Ришон ле-Циона, Израильской Оперы, Штутгартского Филармонического оркестра, почетный дирижер Токийской Филармонии. В эти дни он дирижирует оперой «Турандот» в Израильской Опере.

Много лет, начиная с 2003 года, он был главным ассистентом Даниэля Баренбойма в Staatsoper в Берлине и главным приглашенным дирижером Симфонического оркестра Иерусалима. В Израиле он дирижировал многими постановками в Израильской Опере и оперными спектаклями под открытым небом в парке Ганей-Йехошуа в Тель-Авиве перед огромной аудиторией.

Дан Эттингер сотрудничал со многими оперными театрами и фестивалями мира, включая Зальцбургский фестиваль, и с ведущими оперными театрами мира – Метрополитен-опера, Королевским оперным театром Ковент-Гарден, Государственной оперой Вены, с оперными театрами Мюнхена, Парижа, Берлина.

Израильская Опера, музыкальным руководителем которой он является – его Alma Mater – он руководил в ней хором и был ее штатным дирижером. Дан Эттингер родился в Израиле в 1971 году, изучал вокальное мастерство в Музыкальной Академии имени Рубина в Тель-Авиве под руководством Тамар Рахум. Эттингер – обладатель прекрасного баритона и не раз выступал как солист с ведущими израильскими оркестрами, с Филармоническим оркестром и в Израильской Опере, исполняя партии в операх Монтеверди, Моцарта, Верди, Прокофьева.

В дополнении к богатому оперному репертуару, маэстро Эттингер дирижирует ведущими оркестрами по всему миру, и его репертуар, как симфонического дирижера включает произведения от Баха до современных израильских композиторов.

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Симфонический оркестр Ришон ле-Циона и Израильской Оперы.

Симфоническая серия. Заключительные концерты сезона

Дирижер – Дан Эттингер

В программе:

В. А. Моцарт. Симфония № 40 соль минор, K. 550

Molto allegro / Andante / Menuetto: Allegretto / Allegro assai, В. А. Моцарт

В. А. Моцарт. Симфония №41, «Юпитер», до мажор, K.551

Allegro vivace / Andante cantabile / Menuetto: Allegretto — Trio / Molto allegro,

Даты:

Тель-Авив, четверг, 24 июля 2025, 20:00, Оперный театр Тель-Авива

Ришон ле-Цион, пятница, 25 июля, 12:30, Гейхал ха-Тарбут имени Меира Ницана

Билеты по ссылке: https://best.kassa.co.il/announce/83074

Сайт Симфонического оркестра Ришон ле-Циона https://www.isorl.co.il/

Текст подготовила Маша Хинич.

Фотографии любезно предоставлены Филармоническим оркестром Штутгарта и Борисом Шахновичем