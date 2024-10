А пока что – война. Ансамбль «Бат-Шева» представляет: «Дыра»

Все фото – © Ascaf

Ансамбль «Бат-Шева» представляет: «Дыра» («The Hole») в хореографии Охада Нахарина – с 29 октября по 13 ноября 2024 года. В Центре Сузан Далаль в Неве-Цедеке в Тель-Авиве можно вновь увидеть один из знаковых спектаклей хореографа Охада Нахарина – «Дыра», поставленный им для ансамбля «Бат-Шева» еще в 2013 году.

Добро пожаловать в «Дыру» – место бесконечных возможностей потенциала и постоянного распада; восьмиугольник тщательного порядка и подземный клуб хаоса и страсти. «Дыра» – это все дыры: дыра в сердце и дыра в бюджете, выход и вход, смотровая дыра и озоновая дыра, это роды и погребение. Это стойкое желание жить, несмотря на смерть.

Добро пожаловать в «Дыру» – в везде и в нигде, в источник всего сущего и в пустоту.

В постановке «Дыра» – два каста – два состава («Дани» и «Номи»). Рекомендуется посмотреть оба в течение одного вечера.

Спектакль «Дыра» был поставлен в 2013-м году. Почему такое название – объяснений, как обычно много, и ни одного. Тем более что дыра в данном случае – восьмиугольная, темная, с точно указанным расположением: домашняя студия ансамбля «Варда» в тель-авивском балетном центре Сузан Далаль.

Балетная «Дыра» настолько увлекательна, так втягивает зрителей в орбиту своего движения, так затягивает в воронку, что ассоциации с черной дырой неизбежны. Как и ассоциации гендерные и геометрические. Геометрические – потому что студию «Варда» превращают в октагон, выстроив в ней под низким дополнительным навесным потолком восьмиугольную сцену в восьмиугольном зале. Восемь сторон и восемь углов, все углы и стороны равны между собой. Многие магические талисманы имеют такую форму, как и дорожный знак Stop. Может этот восьмиугольник отражение некого космического пророчества? А может это просто игра? Все это не имеет никакого отношения к «Бат-Шеве», в студии которой выстроили многогранную сцену с обзором на 360 градусов, вкруг нее – такой же многогранный зал, где зрители сидят рядами вдоль ребер октагона. А за зрительскими рядами – восемь стен, вдоль которых – восемь помостов, и на них танцуют не менее самозабвенно, чем на сцене. Зрители сидят в узком пространстве между двумя восьмиугольниками – внутренней сценой и внешними помостами. Октагон в октагоне. На сцене – только мужчины, на подмостках – только женщины-танцовщицы. И – наоборот: на площадке внутреннего многоугольника – женщины, вдоль стен неистовствуют мужчины-танцовщики.

Они – женщины и мужчины – никогда не встречаются в этом пространстве. Каждый кружит в своем. За час с лишним – лишь одно прикосновение, легкое касание – как цитата из Микеланджело. А две версии балета – мужская и женская («Дани» и «Номи»), которые по замыслу хореографа должны быть показаны за один вечер – это, конечно, всем нам привет от Милорада Павича, Стриндберга и Деборы Колкер. В этой постановке много цитат, столь ловко и органично вплетенных в ткань движения, что вычленяешь их не сразу. Они как блестки на ткани танца – нежного и брутального, мягко и резкого, плавучего и ритмичного, эротичного и пуританского, эгоистичного и открытого.

Охад Нахарин рассказывал 10 с лишним дет назад перед премьерой «Дыры», что это работа не является site specific постановкой, то есть не создана под определенное пространство. Наоборот – пространство вылеплено под идею танца. “Пока что единственным поставленным мною для «Бат-Шевы» site specific балетом было только представление в парке Тимна около Эйлата. Здесь же все ровно наоборот – само пространство мы перестроили под наш новый балет. Пока я не вижу никакой возможности вынести этот спектакль за пределы Тель-Авива. Дело не в том, что нелья возвести точно такую же конструкцию, навесить этот особый низкий потолок, построить такие стены и сцену в форме октагона с обзором на 360 градусов. Все это технически можно сделать и в других залах – нам не раз приходилось перевозить сложные декорации, да и сама идея того, что зрители сидят не напротив сцены, а по периметру зала вокруг сцены, уже использовалась в «Мамутот» и в «Камуёт». Дело в том, что сама атмосфера нашей студии подсказала такое решение, и пока что мы будет показывать «Дыру» только в этом восьмиугольнике. Мне бы хотелось, чтобы зрители смотрели подряд обе версии – и «женскую», и «мужскую». Но это в идеале».

А пока что – война. Война между двумя гендерами, между внешними стенами и внутренней сценой, зрителями и танцорами. Все построено на контрастах и экспериментах, находках и потерях, танце отчаяния, страха и все-таки надежды, спрятанной где-то за обрешеткой потолка, ибо даже там оказываются танцоры, нависая над зрителями. Сцена приподнята над залом – так что приходится вытягивать шею, задирать голову, невольно начинать двигаться, заглядывать в небеса – ведь где-то там и есть черная дыра.

«Совершенство недостижимо» – сказал Охад Нахарин тогда же – в 2013- году, на презентации нового балета для журналистов, невольно процитировав на сей раз Сальвадора Дали, но имя виду нечто очень конкретное – симметрию. “Мы танцуем на сцене и в зале, сконструированных по законам симметрии, но симметрия – это иллюзия. Я не пытался в этом балете использовать игру геометрических фигур. Язык движения гага ассиметричен, как и наши лица, тела, мысли и мои постановки. Симметрии нет, как и нет в этой работе особого месседжа, посыла, а есть в ней динамика и путь. Здесь главенствует движение, а не идея. Любые аллюзии, в особенности политические, будут, на сей раз, неуместны. А любые ассоциации с развитием, с языком движения, возможностями выразить внутренний мир через язык тела – они как раз правильны».

Музыку к новому балету «Бат-Шевы» написал сам Охад Нахарин, скрывшись за хорошо знакомым псевдонимом Максим Варат. Премьера балета прошла в Тель-Авиве в апреле 2013 года.

«The Hole» – «Дыра» – возвращается. Не пропустите.

*****

Ансамбль «Бат-Шева». «Дыра».

Хореография – Охад Нахарин.

Свет: Ави Йона Буэно (Бамби)

Дизайн пространства: Зоар Шоэф

Костюмы: Ариэль Коэн

Саунд: Максим Варрат

Графический дизайн: Рони Азгад

Музыка: The Sea by Ennio Morricone // We Are Over by the Kop The Hers // Rsdio by Autechre (Sean Booth, Rob Brown) // Rephase V by Team Doyobi // Slow End by Richard Chartier // Haliod Xerrox Copy 3 (Paris) by Alva Noto // La Sultane: I. (Gravement) by François Couperin // Diner by Angelo Badalamenti // Starethrough by Seefeel // Affletic by Jus Wan // Akvaryum by Gevende // IV VV IV VV VIII by Autechre // æ³o by Autechre & The Hafler Trio // Delancey Waltz by Marc Ribot // Shoshana and The Pigs by Maxim Warrat

Текст – Маша Хинич. Фото © Ascaf (предоставлено пресс-службой ансамбля «Бат-Шева»)