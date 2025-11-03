Бетховен, Чайковский, Римский-Корсаков и тромбон!

Верхнее фото © by Sergey Demyanchuck

Второй концерт Большой симфонической серии в Центре сценических искусств Герцлии. 23 ноября 2025 года.

Большая симфоническая серия вновь возвращается на сцену Герцлии – как всегда с безупречным вкусом в подборе репертуара и симфоническим размахом. Второй концерт уже 22-го (!) сезона этой серии, которым продирижирует её основатель маэстро Амос Тальмон, объединяет три эпохи, три настроения и три разных способа говорить с публикой языком оркестровой музыки. В программе: увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Чайковского, Симфония № 3 «Героическая» Бетховена и концерт для тромбона с оркестром Римского-Корсакова. Солирует на тромбоне Эрик Вуль. В концерте примет участие Хайфский симфонический оркестр.

В первой части вечера прозвучит увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Петра Ильича Чайковского. Это одно из тех вечных произведений, где любовь и судьба переплетаются в музыке с такой силой, что невозможно остаться равнодушным. Чайковский писал эту партитуру словно исповедь: страсть и нежность, рок и возрождение – всё в ней движется и дышит, как живое существо. Маэстро Амос Тальмон, дирижер, для которого эмоциональная честность – главный ориентир, находит в этой музыке не трагедию, а мгновение человеческого света.

Продолжением вечера станет редкое для израильских сцен исполнение Концерта № 1 для тромбона с оркестром Николая Римского-Корсакова. Это сочинение, написанное в середине XIX века, редко звучит в концертных залах, хотя именно в нём проявляется всё то, что любил Римский-Корсаков – изящество мелодии и яркость тембров.

Концерт для тромбона сочинен в 1877 году. Впервые он был исполнен в Кронштадте 16 марта 1878 года в концерте военно-морского духового оркестра под управлением автора.

Солист – тромбонист Эрик Вуль, музыкант, чьё имя хорошо известно в израильском музыкальном мире. Он играет в Хайфском симфоническом оркестре с 2016 года, сотрудничает с Израильской филармонией, камерными, джазовыми и международными коллективами, выступал на сценах Шанхая, Вероны и Парижа. Эрик Вуль также основал ансамбль Haifa Brass и квартет тромбонов Vull. В его игре сочетаются виртуозность и тёплая человечность – те качества, которые превращают медный инструмент в поэтический голос.

«Тромбон всегда был моим любимым инструментом, – говорит Амос Тальмон. – Хорошая тромбоновая секция – это сердце и достоинство любого оркестра, и я рад дать Эрику возможность выйти на первый план с концертом Римского-Корсакова – произведением, которое наполнено радостью, блеском и живостью духа».

После антракта оркестр и маэстро Тальмон обратятся к одной из вершин мировой симфонической литературы – к знаменитой «Героической» – Третьей симфонии Людвига ван Бетховена, с которой, по словам дирижера, «начинается романтизм как духовная эпоха. В этой музыке всё – шаг вперед, бунт, попытка человека стать больше самого себя. Для Бетховена она была откровением и вызовом, для нас – напоминанием о том, что сила и человечность способны существовать вместе».

Людвиг ван Бетховен (1770–1827) – великий немецкий композитор и пианист, один из трёх «венских классиков» (наряду с Гайдном и Моцартом). Ключевая фигура переходного периода от классицизма к романтизму в европейской классической музыке, Бетховен по сей день остается одним из самых известных и исполняемых композиторов.

Третью, «Героическую», симфонию сам композитор считал лучшей из написанных им девяти. Очевидно, он имел в виду ту основополагающую роль, которую сыграла эта симфония. «Героическая» открыла не только центральный период в творчестве самого композитора, но и новую эпоху в истории симфонической музыки – симфонизм XIX века, тогда как первые две симфонии во многом связаны с искусством XVIII века, с творчеством Гайдна и Моцарта. Известен факт предполагаемого посвящения симфонии Наполеону, которого Бетховен воспринимал как идеал народного вождя. Однако, едва узнав о провозглашении Наполеона императором Франции, композитор в гневе уничтожил первоначальное посвящение.

Музыка симфонии передает героические, свободолюбивые идеалы эпохи, саму атмосферу революционного времени – она рассказывает о судьбах целого народа. Эпический размах отличает все части этой симфонии, одной из самых монументальных во всей истории классического симфонизма.

Амос Тальмон подчеркивает: «”Героическая” симфония – это граница, рубеж между двумя мирами. Она еще не порывает с классикой, но уже дышит свободой романтизма. При этом, оркестровка остаётся удивительно сдержанной, поэтому для правильного звучания я решил значительно расширить струнные группы. Это придает музыке тот масштаб и дыхание, которое она заслуживает».

Большая симфоническая серия под управлением Амоса Тальмона уже много лет является одной из самых притягательных музыкальных программ Израиля. Каждый сезон в ней строится как путешествие – от барокко до модерна, от камерных форм до монументальных полотен.

Большая симфоническая серия в Герцлии. 2-й концерт сезона.

Хайфский симфонический оркестр под управлением маэстро Амоса Тальмона

Солист – Эрик Вуль, тромбон

В программе:

П. И. Чайковский – увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», си минор

Н. Римский-Корсаков – концерт для тромбона с оркестром, си-бемоль мажор

Людвиг ван Бетховен. Симфония № 3, ми-бемоль мажор, op. 55, «Героическая»

Воскресенье, 23 ноября, 20:00

