Музыкальные истории любви от Амоса Тальмона

Новый сезон Большой симфонической серии в Герцлии начался с концерта, в котором сошлись три музыкальных мира — итальянская опера, итальянская драма в прочтении Чайковского и восточная сказка. За пультом Хайфского симфонического оркестра стоял Амос Тальмон — дирижёр, педагог, рассказчик и просветитель, умеющий превращать любое выступление в вечер вдохновения.

Программу открыло сочинение Луиджи Басси — концертная фантазия для кларнета на темы «Риголетто» Верди. Молодая кларнетистка Рут Шольц, выпускница школы Бухмана–Меты и стипендиатка Американо-израильского фонда, справилась с виртуозной партией с редким обаянием: кларнет у неё действительно «поёт, смеётся, страдает», как писал сам Басси. В зале царило ощущение, что дух Верди легко перекочевал с оперной сцены в симфоническую.

Далее прозвучала «Франческа да Римини» Чайковского — произведение, где итальянская страсть соединяется с русской исповедальностью. История Данте о двух влюблённых, обречённых на вечные муки, в интерпретации Тальмона прозвучала как вспышка страсти и сострадания. Струнные плакали, духовые метались, а в кульминации весь зал словно оказался внутри самого ада Чайковского — того, что горел в душе композитора в годы личных потрясений.

После антракта — перелом настроения: «Шехеразада» Римского-Корсакова стала светлым финалом вечера. Тальмон выстроил звучание оркестра как тончайший восточный ковер, где переливаются краски — от нежного скрипичного соло до могучих медных фанфар. Здесь особенно чувствовалось мастерство оркестра: скрипку сменял кларнет, его — фагот, потом гобой, валторна и даже тромбон — заслушаешься. Каждая часть дышала свободой и фантазией. Музыка рассказывала — не словами, а дыханием, пленительную историю на фоне моря.

Открытие сезона оказалось именно таким, каким его ждут — праздничным, умным, щедрым на чувства. Амос Тальмон вновь доказал, что симфонический концерт может быть не просто чередой номеров, а путешествием: от страсти к покою, от тьмы к свету.

