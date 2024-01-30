Благотворительная выставка-аукцион «Одна семья»

שי קון, כדורים פורחים מעל הר הבית. Шай Кун. Воздушные шары над Стеной Плача.

«Одна семья» – благотворительная выставка-аукцион по сбору средств для семей резервистов в новом здании Sheetrit & Wolf Gallery в Неве-Цедек со 2 февраля по 2 марта 2024 года.

На выставке-аукционе будут представлены работы таких художников, как: Цадок Бен-Давид, Зоя Черкасская, Сигалит Ландау, Яаков Агам, Шимон Пинто, Майя Голд, Яаков Дорчин, Меир Пичхадзе, Гиди Рубин, Рони Тахарлев, Томми Шенкар, Моше Гершуни, Менаше Кадишман, Игаль Озери, Йоханан Симон, Анна Тихо и других.

Аукцион организован Лиором Разом, одним из создателем «Фауды и пройдет во вторник, 6 февраля в 19:00 в галерее современного искусства Sheetrit & Wolf в новом помещении галереи на улице Шабази, 35-37 в квартале Неве-Цедек в Тель-Авиве.

Цель аукциона: сбор средств от продажи израильского искусства в пользу жен и детей резервистов, реабилитации и укрепления семей военнослужащих и ассоциации MAMATCAL.

На выставке «Одна семья» представлены многие поколения, стили и жанры, работы ведущих художников Израиля – именитых и известных, а также и молодых художников. В целом – разнообразная коллекция от айконических работ, созданных художниками «Поколения Государства» (Дор ха-Мдина), такими как Менаше Кадишман, Игаэль Тумаркин и Моше Гершуни, до работ Яакова Агама и Шая Азулая, до произведений всемирно известных израильских художников, таких как Цадок Бен-Давид и Игаль Озери, а также современных художников, таких как Зоя Черкасская, Рони Тахарлев и Майя Голд. К ним присоединились известные художники из-за рубежа, которые решили поддержать Израиль и ассоциацию MAMATCAL.

Живопись, скульптура, рисунки, иллюстрации, фотографии и керамика этой выставки-аукциона будут представлены ​​в новом трехэтажном арт-пространстве галереи Sheetrit & Wolf, расположенном в самом сердце квартала Неве-Цедек в Тель-Авиве.

Владельцы галереи Sheetrit & Wolf Рут Шитрит и Йонатан Вольф-Абрамчик планировали открыть новое помещение весной 2024 года – персональной выставкой современного французского скульптура и дизайнера, одного из самых продаваемых современных художников Франции и одного из самых известных художников мира Ришара Орлински, создающего яркие, запоминающиеся изображения диких животных и узнаваемые объекты современной поп-культуры, для которых он использует промышленные материалы, такие как смола и алюминий. Но было решено открыть галерею раньше – благотворительным аукционом – чтобы помочь семьям военнослужащих и резервистов, призванных на войну.

Прибыль от продажи всех произведений искусства будет передана Ассоциации MAMATCAL – https://www.mamatcal.co.il/

Аукцион пройдет в присутствии известных бизнесменов, общественных деятелей, израильских художников и представителей семей резервистов.

MAMATCAL – неправительственная организация, созданная в апреле 2023 года, накануне войны «Железные мечи». MAMATCAL был создан при поддержке супруги президента, г-жи Михаль Герцог, и высших чинов резерва. Жены командиров запаса, имеющие опыт интеграции военного распорядка в семейную жизнь, решили провести ряд мероприятий для поддержки– жен резервистов. Для этого была создать сеть женских сообществ, представляющих собой объединения «бойцов тыла» – то есть жен милумников в определенных местах страны для того, чтобы обеспечить поддержку друг другу и семьям резервистов. 7 октября 2023 года ассоциация MAMATCAL начала работать в экстренном режиме, поддерживая связь со 125 женскими общинами по всей стране.

Выставка открыта для широкой публики со 2 февраля 2024 г. по 2 марта 2024 г

Галерея Sheetrit & Wolf – улица Шабази 35-37, Неве-Цедек, Тель-Авив

https://sheetritwolfart.com/

Часы работы галереи: с воскресенья по четверг с 11:00-20:00; по пятницам – с 10:00 до 16:00, по субботам – с 11:00 до 17:00.

Текст и фото – по материалам пресс-релиза