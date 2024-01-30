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Благотворительная выставка-аукцион «Одна семья»

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שי קון, כדורים פורחים מעל הר הבית

שי קון, כדורים פורחים מעל הר הבית. Шай Кун. Воздушные шары над Стеной Плача.

«Одна семья» – благотворительная выставка-аукцион по сбору средств для семей резервистов в новом здании Sheetrit & Wolf Gallery в Неве-Цедек со 2 февраля по 2 марта 2024 года.
На выставке-аукционе будут представлены работы таких художников, как: Цадок Бен-Давид, Зоя Черкасская, Сигалит Ландау, Яаков Агам, Шимон Пинто, Майя Голд, Яаков Дорчин, Меир Пичхадзе, Гиди Рубин, Рони Тахарлев, Томми Шенкар, Моше Гершуни, Менаше Кадишман, Игаль Озери, Йоханан Симон, Анна Тихо и других.
Аукцион организован Лиором Разом, одним из создателем «Фауды и пройдет во вторник, 6 февраля в 19:00 в галерее современного искусства Sheetrit & Wolf в новом помещении галереи на улице Шабази, 35-37 в квартале Неве-Цедек в Тель-Авиве.
Цель аукциона: сбор средств от продажи израильского искусства в пользу жен и детей резервистов, реабилитации и укрепления семей военнослужащих и ассоциации MAMATCAL.

מאיה גולד, מראקש. צילום יותם פרום

מאיה גולד, מראקש. צילום יותם פרום. מאיה גולד, מראקש. צילום יותם פרום
Майя Голд. Маракеш. Фото Йотам Фрум

На выставке «Одна семья» представлены многие поколения, стили и жанры, работы ведущих художников Израиля – именитых и известных, а также и молодых художников. В целом – разнообразная коллекция от айконических работ, созданных художниками «Поколения Государства» (Дор ха-Мдина), такими как Менаше Кадишман, Игаэль Тумаркин и Моше Гершуни, до работ Яакова Агама и Шая Азулая, до произведений всемирно известных израильских художников, таких как Цадок Бен-Давид и Игаль Озери, а также современных художников, таких как Зоя Черкасская, Рони Тахарлев и Майя Голд. К ним присоединились известные художники из-за рубежа, которые решили поддержать Израиль и ассоциацию MAMATCAL.
Живопись, скульптура, рисунки, иллюстрации, фотографии и керамика этой выставки-аукциона будут представлены ​​в новом трехэтажном арт-пространстве галереи Sheetrit & Wolf, расположенном в самом сердце квартала Неве-Цедек в Тель-Авиве.

Владельцы галереи Sheetrit & Wolf Рут Шитрит и Йонатан Вольф-Абрамчик планировали открыть новое помещение весной 2024 года – персональной выставкой современного французского скульптура и дизайнера, одного из самых продаваемых современных художников Франции и одного из самых известных художников мира Ришара Орлински, создающего яркие, запоминающиеся изображения диких животных и узнаваемые объекты современной поп-культуры, для которых он использует промышленные материалы, такие как смола и алюминий. Но было решено открыть галерею раньше – благотворительным аукционом – чтобы помочь семьям военнослужащих и резервистов, призванных на войну.
Прибыль от продажи всех произведений искусства будет передана Ассоциации MAMATCAL – https://www.mamatcal.co.il/
Аукцион пройдет в присутствии известных бизнесменов, общественных деятелей, израильских художников и представителей семей резервистов.

צדוק בן דוד צילום דיויד שיינמן, שנה2022Работа Цадока Бен-Давида 2022 года. Фото Дэйвида Шайнмана

צדוק בן דוד צילום דיויד שיינמן, שנה2022
Работа Цадока Бен-Давида 2022 года. Фото Дэйвида Шайнмана

MAMATCAL – неправительственная организация, созданная в апреле 2023 года, накануне войны «Железные мечи». MAMATCAL был создан при поддержке супруги президента, г-жи Михаль Герцог, и высших чинов резерва. Жены командиров запаса, имеющие опыт интеграции военного распорядка в семейную жизнь, решили провести ряд мероприятий для поддержки– жен резервистов. Для этого была создать сеть женских сообществ, представляющих собой объединения «бойцов тыла» – то есть жен милумников в определенных местах страны для того, чтобы обеспечить поддержку друг другу и семьям резервистов. 7 октября 2023 года ассоциация MAMATCAL начала работать в экстренном режиме, поддерживая связь со 125 женскими общинами по всей стране.

Выставка открыта для широкой публики со 2 февраля 2024 г. по 2 марта 2024 г
Галерея Sheetrit & Wolf – улица Шабази 35-37, Неве-Цедек, Тель-Авив
https://sheetritwolfart.com/

Часы работы галереи: с воскресенья по четверг с 11:00-20:00; по пятницам – с 10:00 до 16:00, по субботам – с 11:00 до 17:00.

Текст и фото – по материалам пресс-релиза

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