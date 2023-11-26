30 ноября в 19:00 в Театрон ХаЦафон в Кирьят Хаим состоится благотворительный концерт «Музыка во имя мира».

Вход осуществляется за пожертвования, предварительная запись не нужна. Все деньги пойдут на помощь солдатам армии Израиля.

На концерте прозвучат произведения мировой классики в разнообразном стиле различных эпох и композиторов.

При участии солистов Хайфского симфонического оркестра, пианистки Анны Дайхин, вокального ансамбля “Vocal Circle” и “Lumina trio”.

Анна Дайхин. Пианистка.

Репатриировалась в Израиль в 2016 году ,обучалась в Иерусалимской Академии музыки и танцев имени Рубина у Вадима Монастрыского . Лауреат конкурса ״פסנתר לתמיד ״ в Ашдоде . В нынешнее время работает как педагог,солистка ,камерный музыкант .

https://instagram.com/daikhin.anna

Lumina trio

Трио музыкантов из Хайфы , выступающих в различных стилях от классики и танго до неоклассики.

Илья Вульф (скрипач и продюсер) Лауреат международных конкурсов. Репатриировался в Израиль в декабре 2021.

Игорь Танкевич, Родился Ленинграде, но уже 30 лет живет а Израиле. Закончил консерваторию при академии музыки и танца в Иерусалиме по классу виолончели в 2004. Лауреат конкурса Керен Шарет . Педагог и камерный музыкант.

Моника Брошко. В 2022 закончила Санкт-Петербургскую государственную консерваторию по классу фортепиано. Сейчас обучается в Buchmann Mehta school of music (Тель-Авив)

Моника лауреат многочисленных международных и городских конкурсов, участница мастер-классов по сольному фортепиано.

https://instagram.com/lumina.trio

Vocal Circle a’cappella

Группа Vocal Circle a’cappella была основана в Хайфе в конце 2022 года. Все участники ансамбля учились в Санкт-Петербургской консерватории (Музыкальной академии). За год своего существования группа дала несколько сольных концертов в Хайфе и Тель-Авиве, а также сотрудничала с другими музыкантами, такими как Ави Беньямин, Лев Эльгардт, Даниэль Круглов. Репертуар группы варьируется от мотетов эпохи Возрождения до джазовых аранжировок и поп-каверов. Все участники ансамбля участвуют в постановках израильской оперы.

Участники группы: Елизавета Малых сопрано, Анзелика Тибилова альт, Евгений Гусин тенор,Дмитрий Андреев бас.

https://instagram.com/vocalcirclegroup

Рут Шольц — израильско-немецкая кларнетистка. Два года прослужила в оркестре ЦАХАЛа. Она имеет степень бакалавра Музыкальной школы имени Бухмана Мехты в Тель-Авиве. Получила стипендию Американо-израильского культурного фонда и стипендию молодых художников в Нетании. Финалистка конкурса «Ношфим» в Кфар-Сабе в 2020 году. С 2021 года играет в составе Хайфского симфонического оркестра в качестве постоянного участника.

Илья Динов (флейта). В 2007 году окончил Санкт-Петербургскую консерваторию (Музыкальную академию). В 2003 году, во время учебы, устроился на работу в Симфонический оркестр капеллы Санкт-Петербурга, где проработал до 2022 года.

Концерт пройдёт в стенах театра «Театрон ха-Цафон» при поддержки волонтерской группы «Группа помощи солдатам Крайот/Хайфа». Группа помощи солдатам оказывает срочную гуманитарную помощь с 8 октября и делает это максимально оперативно и точечно. Благодаря сообществу волонтеров (более 1000 человек) и группе водителей каждый день без перерывов и выходных солдаты практически по всей стране получают теплые вещи, дополнительную теплую еду, средства первой помощи и трогательные письма от детей и подростков.

Двери театра распахнуться в 18:30

Начало концерта в 19:00

В эти непростые времена нужно стараться разглядеть прекрасное в хаосе, творящемся вокруг нас.

Телефон для информации – 053-902-3273 Галин Татьяна

Текст и фото – по материалам пресс-релиза. Предоставлено организаторами