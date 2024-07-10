Текст и фото – по материалам пресс-релиза. Фото – Зив Барак

Израильский ансамбль фламенко представляет “Богини Ханаана” – фламенко на иврите в атмосфере Ханаана.

Израильский ансамбль фламенко, основанный его художественным руководителем – танцовщицей и хореографом Михаль Натан, отмечает свое 27-летие новым захватывающим шоу. В своей новой постановке ансамбль демонстрирует широкий диапазон искусства фламенко не только как танца, богатого традициями, но и как искусство живое и динамичное, всегда готовое принять в себя нечто новое и служить материалом в руках творца, который открывает перед фламенко новые сферы воображения.

В танцевальном шоу «Богини Ханаана» Натан и ее танцоры демонстрируют богатство, присущее испанскому танцу в целом и языку фламенко в частности, вплетая в нарратив ханаанскую мифологию.

Современные песнопения фламенко, которые написал Аси Мешулам и положила на музыку Талия Йона Калигер, впервые исполнит на иврите Яэль Хорвиц. Все объединяет хореография Михаль Натан, которая соединяет различные ритмы фламенко с архетипическими смыслами песен, которые направляют фламенко в новые сферы воображения и превращают проект в значимое аллегорическое произведение наших дней.

Израильский ансамбль фламенко: шоу «Богини Ханаана», 27 июля (премьера), Центр Сюзан Далаль, Тель-Авив .

Билеты: 130-160 шекелей

Израильская труппа фламенко, основанная его художественным руководителем, танцовщицей и хореографом Михаль Натан, отмечает 27-летие своего существования новым захватывающим шоу, которое демонстрирует широчайший художественный диапазон, который предлагаеет искусство фламенко, не только как танец, богатый традициями, но и как актуальное и современное искусство, которое позволяет воспринять новые элементы и послужить материалом в руках творца, направляющим фламенко в новые сферы воображения.

Многие современные произведения были написаны и созданы на основе древних мифов различных культур мира. Лишь немногие из них касались ханаанской мифологии, рассказы о которой были записаны уже в XIII и XII веках до нашей эры. Новая постановка израильского ансамбля фламенко призвана перенести на сцену дух Ханаана, с его историями о местных богинях, которые составляли значительную часть пантеона богов. Шоу соединит древнюю историю Земли Израиля с культурой фламенко, которую многие ее приверженцы воспринимают как религию.

Шоу «Богини Ханаана» было вдохновлено проектом «Разные голоса», проектом песен в ханаанском стиле Аси Мешулама, музыку к которому написала Талия Йона Калигер для выставки «Раскопки – искусство давних времен», представленной в музее Библейских стран в Иерусалиме (куратор Шира Фридман).

С годами фламенко превратилось в язык, понятный и известный только тем, кто его практикует, в своего рода тайную религию. Каждый ритм фламенко имеет свое название, роль и атрибуты, которые соотносят его со статусом живого, независимого и творческого существа, связывают с определенным аспектом образа жизни человека. Точно так же боги и богини ханаанской мифологии являются олицетворением различных аспектов человеческой культуры и природы, что делает их метафорическими существами, имеющими вечное значение.

Шоу «Богини Ханаана» разделено на пять фрагментов, каждый из которых посвящен богу/богине из ханаанской мифологии: Ашере, Астарте, Анат, Танит и Ваалу. «Мне было интересно передать языком движения различные архетипы, которые представляли ханаанские боги и богини», — говорит хореограф Михаль Натан, — «а также изучать, представлять и перенести в мир фламенко поклонение этим богам и богиням».

Каждый фрагмент шоу будет исполнен в ином ритме фламенко; представит их певица фламенко Яэль Хорвиц, которая впервые исполнит их на иврите.

Ханаанские мифы насыщены описаниями борьбы за власть, войн, любовных историй, полных страсти и желания, которые, как и любая другая мифология, отражают культурные и ментальные установки своего времени. С современными песнопениям, которые написал Аси Мешулам и положила на музыку Талия Йона Калигер, органически сливается хореография Михаль Натан, которая соединяет различные ритмы фламенко с архетипическими смыслами песен, которые направляют фламенко в новые сферы воображения и превращают проект в значимое аллегорическое произведение наших дней.

Премьера шоу «Богини Ханаана», которое спонсирует лотерея «Мифаль ха-паис», состоится в субботу, 27 июля, в 21:00, и далее в понедельник, 29 июля, субботу, 24 августа и субботу, 7 сентября. Начало в 21:00 в Центре Сузан Делаль в Тель-Авиве.

Израильский ансамбль фламенко: шоу «Богини Ханаана», 27 июля (премьера), Центр Сюзан Далаль, Тель-Авив

Билеты: 130-160 шекелей . Заказ: https://workplex.org/2JbGQE или по телефону: 03-5105656.