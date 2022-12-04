«Борщ из букв». Фестиваль «Культура. Net» представляет: Линор Горалик и Этгар Керет – беседа о жизни и литературе

Верхнее фото: слева-направо – Этгар Керет (фото – © Alessandro Moggi), Линор Горалик (фото – ©Анна Козлова), Елена Яралова (фото – © Симха Барбиро), Анна Дубровицкая (фото – © Эйтан Таль)

Фестиваль «Культура. Net» и Центральная тель-авивская библиотека «Бейт-Ариэла» приглашают в первый день Хануки, 19 декабря на встречу с Линор Горалик и Этгаром Керетом – встречу, посвященную жизни, вымыслу, литературе и искусству перевода.

Этот литературный вечер – беседа двух ярких личностей. Диалог о жизни, о книгах, о текущих заботах, вчерашних делах и прогнозах на будущее.

«У Этгара Керета в голове каша из букв – скорее даже там варится борщ из букв, слов и языков» – так говорит сам Эдгар Керет… На встрече, которую проведет Линор Горалик, вас ожидает череда ярких историй, озарений и других странных идей, которые крутятся в голове у Этгара Керета. В программе: живая беседа, вопросы-ответы и отрывки из книг Этгара Керата в переводе на русский язык в исполнении актрис Анны Дубровицкой и Елены Яраловой.

Этгар Керет – прозаик, сценарист и кинорежиссер, один из самых популярных авторов, пишущих на иврите. Мастер короткого рассказа, зачастую основанного на постмодернистском абсурде и иронии. Мир рассказов Керета одновременно фантастичен и повседневно-банален, однако за внешней простотой в нем всегда скрываются сложные экзистенциальные вопросы. Этгар Керет знаменит тем, что работает на разные аудитории, у каждой из которых – свой лексикон – вербальный и визуальный. Керет пишет на иврите и английском; его тексты становятся в переводах частью множества разноязыких культур. Как автор взаимодействует со всеми этими языками у себя в голове?

Линор Горалик – поэтесса, прозаик, эссеист, переводчица, исследовательница моды, художник, автор комиксов про Зайца ПЦ, создательница проектов «Новости-26: подросткам о российской политике» и ROAR: Вестник оппозиционной русскоязычной культуры». Линор Горалик, которая неоднократно переводила Керета на русский язык, обсудит с писателем, как устроены его рассказы, как язык работает в качестве инструмента для передачи реальности и как повседневность становится литературой и что такое повседневность сегодня.

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«Борщ из букв»

«Бейт-Ариэла» (Тель-Авив, бульвар Шауль ха-Мелех, 25)

Первый день Хануки, воскресенье, 19 декабря 19:30.

Встреча пройдет на иврите с переводом русском языке.

Стоимость билетов – 20 шекелей

Заказ билетов по ссылке – https://www.eventer.co.il/xp0f7

Страница «Бейт-Ариэла» в фейсбуке – https://www.facebook.com/tlv.libraries

Фотографии предоставлены «Бейт-Ариэла»