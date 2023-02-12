«Джазовые портреты» Харуки Мурками – вечер музыки, литературы и театра в Центре «Мандель» в Яффо 

Заглавное фото – – ארנסט ארנוב, שמחה ברבירו , karine mahiout (фотографии предоставлены «Бейт-Ариэла»)

«Бейт-Ариэла» и Театр Маленький в сотрудничестве с Культурным центром «Мандель» в Яффо представляют во вторник, 21 февраля вечер «Харуки Мураками. Джазовые портреты» при участии джазового пианиста и композитора Гая Минтуса, актрисы Елены Яраловой и переводчика, драматурга и писателя Рои Хена. Вечер ведет Юлий Шапира.

Исчезающие коты, разбитые сердца, бейсбол, Битлз и девушка из Ипанемы… Юлий Шапира встречается с пианистом и композитором Гаем Минтусом на вечере, посвященном историям Харуки Мураками, искусству импровизации и любви к джазу.

Адаптация эссе Мураками для сцены – Ольга Премингер. Режиссер – Михаил Теплицкий. Видео – Катя Шепелявая.

«Сладостная мелодия. Настолько страстная, что я лучше промолчу. Впрочем, может быть, это и есть любовь к миру» – так писал о джазе Харуки Мураками в своем сборнике блестящих и точных эссе «Джазовые портреты». «Любовь к миру» – лучше о джазе и не сказать…

Один из самых популярных писателей мира Харуки Мураками помимо своих романов и рассказов известен и коллекцией из 40 000 джазовых пластинок. В книгу «Джазовые портреты» вошли эссе о 55 исполнителях и виниловых дисках из его собрания. Этот сборник лирических миниатюр, проникнутых тонким пониманием музыки, подаренной миру XX веком, — незаменимое чтение для всех, кто любит джаз, и тех, кому только предстоит узнать его лучше.

В 1992 году художник Макото Вада организовал выставку своих картин под названием «JAZZ». На картинах Макото изобразил 20 любимых джазменов: Майлза Дэвиса, Чета Бейкера, Джерри Маллигана и других. Работы заметил известный в Японии фанат винила и джаза –Харуки Мураками. Он посетил выставку, вдохновился и к концу десятилетия написал сборник маленьких сентиментальных эссе, где картины Вады предстали в качестве иллюстраций. Мураками сначала написал 20 эссе к этим картинам. Так появился на свет первый сборник Jazz 1. Потом вышел второй сборник – и в нём еще 26 эссе к иллюстрациями Вада. И иллюстрации, и эссе объединены нескрываемой любовью к джазу. Эта удивительная лаконичная книга пронизана музыкой и походит на музыкальную шкатулку. И позволяет открыть – для тех, кто еще не знает – имена великих джазовых музыкантов.

21 февраля в Центре «Мандель» в Яффо эту любовь к джазу разделят с публикой Гай Минтус, Рои Хен, Елена Яралова и Юлий Шапира.

В своих композициях Гай Минтус – как и Мураками в своих эссе – рассказывает истории, используя всю палитру стилей и регистры эмоций. Гай Минтус учился в Манхэттенской музыкальной школе, много гастролирует, побывав в Бразилии, Индии, Турции, в городах Европы, Канаде и Соединенных Штатах. Игра Гая Минтуса – это сочетание американского джаза и левантийской музыки, комбинация джаза с турецкими и греческими мелодиями; спонтанного импровизационного подхода и особого музыкального видения, уже сформировавшегося в гибрид таких стилей как би-боп и Bossa Nova под влиянием классических, израильских, турецких, цыганских и восточноевропейских мелодий.

Гай получил множество наград за свою музыку, в том числе «Приз зрительских симпатий» на джазовом фестивале в Монтрё, а также две премии The Herb Alpert Young Jazz Composer Awards от Американской ассоциации композиторов и исполнителей за выдающееся джазовое исполнение и аранжировку, и премию Леонарда Бернстайна от Фонда ASCAP и семьи Бернстайнов. Он сочиняет музыку для классических оркестров и различных инструментальных составов, выступает с известными музыкантами.

Еще в 9-летнем возрасте Гай Минтус был признан входящим в полтора процента исключительно одаренных детей в соответствии с тестами института Генриетты Сольд. В 13 лет Гай увлекся джазом, прослушав альбом Телониуса Монка. В 2009 году он с отличием окончил Школу искусств имени Тельмы Елин и одновременно джазовое отделение Израильской консерватории. Затем – армия и учеба в совместной программе «Новой школы джаза и современной музыки» и Израильской Консерватории. В 2010 году Гай начал учиться в Музыкальной школе имени Бухмана Меты при Тель-Авивском университете, специализируясь в композиции и классическом фортепиано. В 21 год Гай Минтус уехал учиться в Институт джаза в Манхэттенской школе музыки.

Делит ли он сцену с джазовыми легендарными исполнителями, сочиняет ли для классических оркестров, сотрудничает с мастерами традиционной музыки – Гай везде чувствует себя как дома. Как он будет чувствовать себя на одной сцене с эссе Мураками? Уверена, что отлично!

Заказ билетов – https://www.coing.co/TLV_Mandel/80253

Обратите также внимание на цикл из 3 лекций, которые «Бейт Ариэла» организует в марте в своем филиале – в библиотеке имени Нистора на улице Ласаль, 7, в Тель-Авиве. Лекции посвящены нобелевским лауреатам по литературе – Томасу Манну, Альберу Камю и Пабло Неруде. Лекции будут проходить по четвергам – 2 марта, 23 и 30 марта с 19:00 до 20:30

Три беседы с писателями и поэтами о трех нобелевских лауреатах и декламация отрывков из их произведений. При участии актеров Анны Дубровицкой, Алона Фридмана и телеведущего Дани Дойча.

Встречу 3 марта об Альбере Камю ведет самых востребованных и лучших лекторов страны Ири Рикин.

23 марта писатель Хаимом Беэр рассказывает о Томасе Манне

30 марта Рафи Вайхерт и Таль Ницан беседуют о Пабло Неруде

Стоимость посещения одной лекции – 40 шекелей. Скидка для обладателей карточки «ДигиТель».

Дополнительная информация – https://www.eventer.co.il/lf147

Фотографии предоставлены «Бейт-Ариэла» – ארנסט ארנוב, שמחה ברבירו , karine mahiout