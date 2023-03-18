«Сила слова» – лекции, посвящённые лауреатам Нобелевской премии по литературе Томасу Манну и Пабло Неруде

23 и 30 марта в одном из филиалов центральной тель-авивской библиотеки «Бейт-Ариэла» – в библиотеке имени Нистора (Нистор – еврейский поэт и прозаик, глава еврейских символистов) на улице Ласаль 7, в Тель-Авиве, пройдут два вечера-лекции, посвящённые писателем – лауреатам Нобелевской премии: Томасу Манну и Пабло Неруде. Эти вечера в форме беседы, театра, лекции – не только о самих писателей и их творчестве, но также и рассказы об их нобелевских речах, ставшими отдельным жанром.

Встречи-лекции будут проходить по четвергам – 23 и 30 марта с 19:00 до 20:30. Две беседы с писателями и поэтами о двух нобелевских лауреатах и декламация отрывков из их произведений. При участии актрисы Анны Дубровицкой, Алона Фридмана, писателя Хаима Беэра, поэт и переводчика Рафи Вайхерта, поэтессы и переводчицы Таль Ницан

23 марта писатель Хаим Беэр и актриса Анна Дубровицкая расскажут о Томасе Манне

30 марта поэт и переводчик, профессор литературы Рафи Вайхерт и поэтесса и переводчица Таль Ницан беседуют о Пабло Неруде. Рафи Вайхерт – специалист по творчеству Неруды, Таль Ницан – переводчица произведений Пабло Неруды

Стоимость посещения одной лекции – 30 шекелей. Скидка для обладателей карточки «ДигиТель».

Дополнительная информация и заказ билетов по ссылкам –

https://www.eventer.co.il/tf147



https://www.eventer.co.il/rf147



Первая Нобелевская премия по литературе была вручена в 1901 году французскому эссеисту и поэту Сюлли-Прюдому – с формулировкой «за выдающиеся добродетели, особенно же за высокий идеализм, художественное совершенство, а также за необыкновенное объединение душевности и таланта, о чем свидетельствуют его книги».

В 1907 году лауреатом стал британец Редьярд Киплинг «за наблюдательность, яркую фантазию, зрелость идей и выдающийся талант повествователя». Среди других наиболее известных обладателей премии – Рабиндранат Тагор, Бернард Шоу, Томас Манн, Герман Гессе, Уильям Фолкнер, Эрнест Хемингуэй, Уинстон Черчилль, Альбер Камю, Жан-Поль Сартр, Габриэль Гарсиа Маркес, Орхан Памук, Боб Дилан.

Изобретатель динамита Альфред Нобель, задумавшись однажды, каким он останется в культурной памяти, завещал своё имущество в пользу премии своего имени, которую официально признали в 1897 году. В июне 1900 года был основан Фонд Альфреда Нобеля, который завещал использовать свой капитал для финансовой поддержки лучших людей мира. В этот день появилась Нобелевская премия – одна из наиболее престижных международных наград, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. И одним из важных направлений в мировой культуре была признана литература. Стоит заметить, что сам Альфред Нобель, бизнесмен, изобретатель и учредитель самой знаменитой в мире премии, помимо занятий физикой и химией, участвовал в пацифистском движении и пробовал свои силы в литературе. Он даже создал несколько прозаических и драматических произведений. Причем, Альфред Нобель не просто завещал использовать свой капитал в поощрении писателей, он особо оговорил условия назначения премий. Награждались те литераторы, «кто в течение предыдущего года принёс наибольшую пользу человечеству», создав «наиболее значительное литературное произведение, отражающее гуманистические идеалы».

Нобель завещал вручать премию за «самую выдающуюся литературную работу в идеальном направлении», а не за тиражи и популярность. Но понятие «бестселлер» существовало уже в начале 20 века. Нобелевская премия по литературе сохранила свой высокий статус и престиж и в 21 веке, несмотря на неоднозначные награждения. Время все расставит по своим местам, кого-то из недавних лауреатов будут читать спустя век, а кого-то забудут через пару десятилетий. Так или иначе, но Томаса Манна и Пабло Неруду до сих пор читают во всем мире.

Ближайшая встреча в библиотеке имени Нистора – 23 марта – будет посвящена Томасу Манну, лауреату Нобелевской премии по литературе 1929 года.

Немецкий прозаик и публицист Томас Манн родился в старинном портовом городе Любеке, на севере Германии. Он должен был получить по наследству семейное предприятие по торговле зерном, но его отец рано умер, предприятие разоряется, а семья лишается средств к существованию. В 16 лет Томас Манн вынужден уехать в Мюнхен, где начинает карьеру журналиста и писателя.

Творчество немецкого романиста оказало большое влияние на образованных читателей, которые видели в его многозначных проблемных романах отражение их собственных интеллектуальных и нравственных исканий.

Конкретные произведения не так часто указываются в обосновании награды, но свою премию Манн получил как раз за дебютный роман «Будденброки», вышедший в 1900 году (хотя в то время как раз отгремела его «Волшебная гора» (1924) – роман-рефлексия послевоенной эпохи в Европе). Формулировка нобелевского комитета была таковой: «прежде всего за великий роман «Будденброки», который стал классикой современной литературы и популярность которого неуклонно растет».

В «Будденброках» Томас Манн описал три поколения семьи на фоне упадка и краха большой торговой фирмы в Любеке. Во многом роман носит автобиографический характер и построен в форме семейной саги. В этом романе Манн передал неуловимую утрату воли к жизни, что пробивается на фоне вырождающихся поколений одного рода, где каждый из членов семьи погибает под натиском бюргерских симптомов — бережливости, расчетливости или предприимчивости; и растворяется в философии, религии, музыке или пороках.

В своей нобелевской речи Томас Манн так определил свою писательскую задачу -«спокойно прясть свою нить, храня размеренность в жизни и в искусстве». Он же первым из нобелевских лауреатов указал на различия между писателем и оратором, обозначив в качестве своей художественной философии предельную преданность написанию, как бы говоря, что дело его – печатать, а не кричать об этом.

Об этом и о многом другом пойдет речь 23 марта. Вечер проходит на иврите.

Страница библиотеки имени Нистора – https://www.facebook.com/NistorLibrary