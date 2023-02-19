Альбер Камю – самый важный философ, которого мы забыли в ХХ веке

­«Сила слова». Об Альбере Камю в серии лекций о писателях – нобелевских лауреатах. Почему жизнь похожа на футбольный матч? Как можно быть святым в мире без Бога? Как можно быть счастливым Сизифом в мире, лишенном смысла и цели? Почему бы не покончить с жизнью потому, что «у нас нет оправданной причины для нашего существования»? Обо всем этом 2 марта расскажут Ири Рикин и Дани Дойч.

«Сила слова» – в течение марта в одном из филиалов центральной тель-авивской библиотеки «Бейт-Ариэла» – в библиотеке имени Нистора (Нистор – еврейский поэт и прозаик, глава еврейских символистов) на улице Ласаль 7, в Тель-Авиве, пройдут три вечера-лекции, посвященные писателем – лауреатам Нобелевской премии: Альберу Камю, Томасу Манну и Пабло Неруда. Эти вечера в форме беседы, театра, лекции – не только о самих писателей и их творчестве, но также и рассказы об их нобелевских речах, ставшими отдельным жанром.

Встречи-лекции будут проходить по четвергам – 2 марта, 23 и 30 марта с 19:00 до 20:30. Три беседы с писателями и поэтами о трех нобелевских лауреатах и декламация отрывков из их произведений. При участии актеров Анны Дубровицкой, Алона Фридмана и телеведущего Дани Дойча.

Встречу 2 марта об Альбере Камю ведет один из самых востребованных и лучших лекторов страны Ири Рикин и телеведущий Дани Дойч.

23 марта писатель Хаим Беэр и актриса Анна Дубровицкая расскажут о Томасе Манне

30 марта поэт и переводчик, профессор литературы Рафи Вайхерт и поэтесса и переводчица Таль Ницан беседуют о Пабло Неруде. Рафи Вайхерт – специалист по творчеству Неруды, Таль Ницан – переводчица произведений Пабло Неруды

Стоимость посещения одной лекции – 40 шекелей. Скидка для обладателей карточки «ДигиТель».

Дополнительная информация – https://www.eventer.co.il/lf147

Изобретатель динамита Альфред Нобель, задумавшись однажды, каким он останется в культурной памяти, завещал свое имущество в пользу премии своего имени, которую официально признали в 1897 году. В июне 1900 года был основан Фонд Альфреда Нобеля, который завещал использовать свой капитал для финансовой поддержки лучших людей мира. В этот день появилась Нобелевская премия – одна из наиболее престижных международных наград, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества. И одним из важных направлений в мировой культуре была признана литература. Стоит заметить, что сам Альфред Нобель, бизнесмен, изобретатель и учредитель самой знаменитой в мире премии, помимо занятий физикой и химией, участвовал в пацифистском движении и пробовал свои силы в литературе. Он даже создал несколько прозаических и драматических произведений. Причем, Альфред Нобель не просто завещал использовать свой капитал в поощрении писателей, он особо оговорил условия назначения премий. Награждались те литераторы, «кто в течение предыдущего года принёс наибольшую пользу человечеству», создав «наиболее значительное литературное произведение, отражающее гуманистические идеалы».

Нобель завещал вручать премию за «самую выдающуюся литературную работу в идеальном направлении», а не за тиражи и популярность. Но понятие «книга-бестселлер» существовало уже в начале XX века. Нобелевская премия по литературе сохранила свой высокий статус и престиж в XXI веке, несмотря на неоднозначные награждения. Время все расставит по своим местам, кого-то из недавних лауреатов будут читать спустя век, а кого-то забудут через пару десятилетий. Так или иначе, но Альбера Камю и Томаса Манна до сих пор читают во всем мире.

Ближайшая встреча в библиотеке имени Нистора будет посвящена Альберу Камю, лауреату Нобелевской премии по литературе 1957 года «За огромный вклад в литературу, высветивший значение человеческой совести». Такая формулировка – неслучайна.

Французского эссеиста, журналиста и писателя алжирского происхождения Альбера Камю, биография которого полна интересных фактов (среди которых – создания передвижного «Театра труда»), называли «совестью Запада» за его одержимость философскими проблемами смысла жизни и поиск истинных ценностей.

Роман «Посторонний» – одно из самых популярных его произведений – увидел свет в 1942 году, а в 1946 году в США начались продажи английского перевода, за несколько лет было продано более 3,5 млн экземпляров.

В момент вручения Камю премии, член Шведской академии Андерс Экстерлинг сказал, что «философские взгляды Камю родились в остром противоречии между принятием земного бытия и осознанием реальности смерти». Сам же Камю в своей речи в Стокгольме сказал, что его творчество построено на стремлении «избежать откровенной лжи и противостоять угнетению». Вечно актуальные слова…

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2 марта, четверг, начало в 19:00.

«Сила слова». Ири Рикин и Дани Дойч – об Альбере Камю

Библиотека имени Нистора – улица Ласаль 7, Тель-Авив.

Стоимость посещения одной лекции – 40 шекелей. Скидка для обладателей карточки «ДигиТель».

Дополнительная информация – https://www.eventer.co.il/lf147

https://www.eventer.co.il/nf147