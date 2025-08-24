Верхнее фото: Иерусалимский квартет. Photo – © Felix Broede

Центр камерной музыки Израильской консерватории | Сезон 2025–2026

С радостью представляем вам программу Центра камерной музыки на сезон 2025–2026, включающую три концертные серии:

Камерная серия

Серия «Все квартеты Шостаковича» в исполнении Иерусалимского квартета

Фортепианная серия.

Программа сезона посвящена 80- летию основания Израильской консерватории музыки и включает в себя избранные произведения выдающихся композиторов, которые в разные годы преподавали, учились или занимали руководящие должности в консерватории.

Камерная серия представит широчайший репертуар – от признанной классики до неожиданных открытий, с участием ведущих израильских и международных ансамблей и исполнителей. Среди гостей сезона – Amatis Trio (Австрия), Leonkoro Quartet (Германия), Belcea Quartet (Франция–Великобритания), Quartet Aviv (Швейцария), Quartet Ariel с пианистом Даниэлем Гортлером (США/Израиль), Tel-Aviv Quintette с пианистом Биньямином Хохманом, виолончелистка Кармит Цори, пианист Даниэль Чобану (Румыния), а также целый ряд выдающихся израильских исполнителей и камерных составов.

Фортепианная серия включает выступления участников престижной программы Building Bridges, основанной сэром Андрашем Шиффом в 2014 году, – среди них Роман Рабинович (Израиль/Канада), Адам Голка (США/Польша), Шир Земель, Итай Навон (Израиль/Германия), Итамар Кармели (Израиль/Германия) и другие.

Особое место занимает проект исполнения всех квартетов Шостаковича в исполнении Иерусалимского квартета – пять концертов в дни Хануки 2025 года, посвящённые 30- летию самого квартета и 50- летию со дня смерти композитора. Этот цикл будет представлен этой зимой только в Израиле и уже с успехом прозвучал на сценах Лондона, Цюриха, Амстердама, Кёльна, Кливленда, Сан- Паулу и других музыкальных столиц.

Сезон будет завершен особым концертом с участием молодых израильских музыкантов нового поколения, окончивших ведущие международные академии и вернувшихся в Израиль: среди них – скрипачи Марк Карлинский и Анна Зиграйх, альтисты Натаниэль Лабски и Кэтрин Шпигель, виолончелистка Май Энди и пианистка Алона Мильнер.

Центр камерной музыки действует под эгидой Израильской консерватории музыки имени Теда и Лин Ариcон в Тель-Авиве с 1988 года, представляя ежегодные серии концертов и сольных выступлений камерной музыки для подписчиков и широкой публики, с участием ведущих музыкантов и ансамблей из Израиля и из-за рубежа. За эти годы Центр стал одной из самых долговременных, известных и уважаемых институций классической музыки в Израиле.



Как и всегда, слушатели могут сами составить абонемент, выбрав концерты по своему вкусу.

Камерная серия

Суббота, 18.10.25, 21:00

Израильский камерный проект

Даниэль Бард – скрипка

Гай Бен-Циони – альт

Михаль Корман – виолончель

Сиван Маген – арфа

Асаф Вайсман – фортепиано

Тиби Цигер – кларнет

Контрасты

Лист: «Tristia» – для арфы, скрипки и виолончели

Ехезкель Браун: «Песни голубки и лилии» – для кларнета и арфы

Де Фалья: «Испанская народная сюита» – для виолончели и арфы

Барток: «Контрасты» – для кларнета, скрипки и фортепиано

Моцарт: Квартет для кларнета си-бемоль мажор (по сонате для скрипки, K. 378)

Турина: Квартет для фортепиано ля минор, Op. 67

Понедельник, 17.11.25, 20:00

Квартет «Авив» (Швейцария)

Анна Гёкель – скрипка

Брэндон Гарбот – скрипка

Ноэми Биалобродa – альт

Даниэль Митницкий – виолончель

Гайдн: Квартет для струнных си-бемоль мажор, Op. 76 №4, «Восход»

Дебюсси: Квартет для струнных соль минор, Op. 10

Сетер: Квартет для струнных №4

Мендельсон: Квартет для струнных №3 ре мажор, Op. 44 №1

Суббота, 29.11.25, 20:00

Славянские корни

Сергей Островский – скрипка

Гай Бен-Циони – альт

Цви Плесcер – виолончель

Мири Ямпольски – фортепиано

Стучевский: «Молитва», для виолончели и фортепиано

Аренский: Трио для фортепиано №1 ре минор, Op. 32

Вайнберг: Трио для струнных, Op. 48

Дворжак: Квартет для фортепиано №2 ми-бемоль мажор, Op. 87

Суббота, 3.1.26, 20:00

Шуберт — Фортепианные трио

Шай Воснер – фортепиано

Кармит Цори – скрипка

Хиллель Цори – виолончель

Шуберт: Трио для фортепиано №1 си-бемоль мажор, Op. 99

Боскович: «Плач», для виолончели и фортепиано

Шуберт: Трио для фортепиано №2 ми-бемоль мажор, Op. 100

Понедельник, 19.1.26, 20:00

Квартет «Бельчеа» (Великобритания / Франция)

Корина Бельчеа – скрипка

Суён Кан – скрипка

Кшиштоф Хоржелски – альт

Антуан Ледерлен – виолончель

Веберн: «Langsamer Satz», для квартета струнных

Моцарт: Квартет для струнных до мажор, K. 465, «Диссонансы»

Бетховен: Квартет для струнных №14 до-диез минор, Op. 131

Суббота, 7.2.26, 20:00

Тель–Авивский квинтет деревянных духовых и пианист Бенджамин Хохман

Рой Амоц – флейта

Дмитрий Малкин – гобой

Дэнни Эрдман – кларнет

Итамар Лешем – валторна

Надав Коэн – фагот

Бенджамин Хохман – фортепиано

Музы между войнами

Мийо: Соната для флейты, кларнета, гобоя и фортепиано, Op. 47

Равель: «Гробница Куперена» (переложение для квинтета духовых: Мейсон Джонс)

Лео Смит: Секстет для квинтета духовых и фортепиано

Вердина Шлонски: Дивертисмент для квинтета духовых

Цемлинский: «Хумореска» для квинтета духовых

Пуленк: Секстет для квинтета духовых и фортепиано

Суббота, 21.2.26, 20:00

Трио Бен–Хаим

Гай Фигер – скрипка

Йотам Барух – виолончель

Рон Трахтман – фортепиано

Моцарт: Трио для фортепиано соль мажор, K. 564

Брамс: Трио для фортепиано №3 до минор, Op. 101

Моше Зорман: Трио для фортепиано №2, «Triyoungles»

Шуман: Трио для фортепиано №1 ре минор, Op. 63

Понедельник, 16.3.26, 20:00

Евреи между Западом и Востоком

Рой Шилоах – скрипка

Роман Шпицер – альт

Натали Клейн (Великобритания) – виолончель

Эйнав Ярден – фортепиано

Блох: «Из еврейской жизни», для виолончели и фортепиано

Партос: Баллада для фортепианного квартета

Дворжак: Трио для фортепиано №4 ми минор, Op. 90, «Думки»

Брамс: Квартет для фортепиано №1 соль минор, Op. 25

Суббота, 28.3.26, 21:00

Квартет «Кармель» и пианист Даниэль Чобану (Румыния)

Рахель Рингельштейн – скрипка

Тали Голдберг – скрипка

Йоэль Гринберг – альт

Тами Ватерман – виолончель

Даниэль Чобану (Румыния) – фортепиано

Гайдн: Квартет для струнных до мажор, Op. 54 №2

Партос: Квартет для струнных №2, «Псалмы»

Брамс: Квинтет для фортепиано фа минор, Op. 34

Воскресенье, 26.4.26, 20:00

Секстеты — От тьмы к великому свету

Юваль Херц – скрипка

Ницан Барта́на – скрипка

Шира Майони – альт

Томоко Акасака – альт

Харан Мельцер – виолончель

Лиа Чен-Перлов – виолончель

Бах: «Ричеркар а 6» из «Музыкального приношения»

Шёнберг: «Просветлённая ночь» для секстета струнных, Op. 4

Чайковский: Секстет для струнных ре минор, Op. 70, «Воспоминание о Флоренции»

Суббота, 9.5.26, 21:00

Трио «Аматис» (Австрия)

Леа Хаусманн – скрипка

Самуэль Шеперд – виолончель

Мэнцзе Хан – фортепиано

Многие лица романтизма

Лист: «Tristia», для фортепианного трио

Сметана: Трио для фортепиано соль минор, Op. 15

Шуламит Ран: «Монолог» для фортепианного трио

Мендельсон: Трио для фортепиано №2 до минор, Op. 66

Воскресенье, 31.5.26, 20:00

Израильский камерный проект

Итамар Зорман – скрипка

Гай Бен-Циони – альт

Михаль Корман – виолончель

Асаф Вайсман – фортепиано

Тиби Цигер – кларнет

Алон Реувен – валторна

Маурисио Паэс – фагот

Контрабас – будет объявлен дополнительно

Чудо и притча

Римский-Корсаков: «Шехеразада» (переложение для септета: Йонатан Керен)

Цви Авни: «За кулисами», для фортепианного квартета

Моцарт: Дивертисмент для струнного трио ми-бемоль мажор, K. 563

Воскресенье, 7.6.26, 20:00

Квартет «Леонкоро» (Германия)

Джонатан Шварц – скрипка

Амели Валльнер – скрипка

Маью Конoэ – альт

Лукас Шварц – виолончель

Анриетта Босманс: Квартет для струнных

Мендельсон: Квартет для струнных №2 ля минор, Op. 13

Шуберт: Квартет для струнных №14 ре минор, D. 810, «Смерть и девушка»

Особое посвящение 80-летию Консерватории:

Стучевский: «Allegro Moderato» из «5 пьес для квартета струнных»

Суббота, 27.6.26, 21:00

Квартет «Ариэль» и пианист Даниэль Гортлер

Александра Казовский – скрипка

Гершон Гершиков – скрипка

Ян Грюннинг – альт

Амит Эвен-Тов – виолончель

Даниэль Гортлер – виолончель

Открывая Америку — К 250-летию Декларации независимости США

Дворжак: Квартет для струнных №12 фа мажор, Op. 96, «Американский»

Эми Бич: Квинтет для фортепиано фа-диез минор, Op. 67

Бернстайн: «Andante. Tempo di sarabande», для квартета струнных

Бетховен: Квартет для струнных №12 ми-бемоль мажор, Op. 127

Понедельник, 6.7.26, 20:00

Новое поколение

Марк Карлинский – скрипка

Анна Зигрейх – скрипка

Натанель Лаевский – альт

Катрин Шпигель – альт

Мэй Энди – виолончель

Алонa Мильнер – фортепиано

Марти́ну: Серенада №2, для двух скрипок и альта

Брамс: Квартет для фортепиано №3 до минор, Op. 60

Партос: Фантазия для фортепианного трио

Дворжак: Квинтет для струнных ми-бемоль мажор, Op. 97



Подробности и билеты – https://www.icm.org.il/chamber/