Центр камерной музыки Израильской консерватории | Сезон 2025–2026

Верхнее фото: Иерусалимский квартет.  Photo – © Felix Broede

С радостью представляем вам программу Центра камерной музыки на сезон 2025–2026, включающую три концертные серии:

  • Камерная серия
  • Серия «Все квартеты Шостаковича» в исполнении Иерусалимского квартета
  • Фортепианная серия.

Программа сезона посвящена 80- летию основания Израильской консерватории музыки и включает в себя избранные произведения выдающихся композиторов, которые в разные годы преподавали, учились или занимали руководящие должности в консерватории.

Камерная серия представит широчайший репертуар – от признанной классики до неожиданных открытий, с участием ведущих израильских и международных ансамблей и исполнителей. Среди гостей сезона – Amatis Trio (Австрия), Leonkoro Quartet (Германия),   Belcea Quartet (Франция–Великобритания), Quartet Aviv (Швейцария), Quartet Ariel с пианистом Даниэлем Гортлером (США/Израиль), Tel-Aviv Quintette с пианистом Биньямином Хохманом, виолончелистка Кармит Цори, пианист Даниэль Чобану (Румыния), а также целый ряд выдающихся израильских исполнителей и камерных составов.

Фортепианная серия включает выступления участников престижной программы Building Bridges, основанной сэром Андрашем Шиффом в 2014 году, – среди них Роман Рабинович (Израиль/Канада), Адам Голка (США/Польша), Шир Земель, Итай Навон (Израиль/Германия), Итамар Кармели (Израиль/Германия) и другие.

Особое место занимает проект исполнения всех квартетов Шостаковича в исполнении Иерусалимского квартета –  пять концертов в дни Хануки 2025 года, посвящённые 30- летию самого квартета и 50- летию со дня смерти композитора. Этот цикл будет представлен этой зимой  только в Израиле и уже с успехом прозвучал на сценах Лондона, Цюриха, Амстердама, Кёльна, Кливленда, Сан- Паулу и других музыкальных столиц.

Сезон будет завершен особым концертом с участием молодых израильских музыкантов нового поколения, окончивших ведущие международные академии и вернувшихся в Израиль: среди них –  скрипачи Марк Карлинский и Анна Зиграйх, альтисты Натаниэль Лабски и Кэтрин Шпигель, виолончелистка Май Энди и пианистка Алона Мильнер.

Центр камерной музыки действует под эгидой Израильской консерватории музыки имени Теда и Лин Ариcон в Тель-Авиве с 1988 года, представляя ежегодные серии концертов и сольных выступлений камерной музыки для подписчиков и широкой публики, с участием ведущих музыкантов и ансамблей из Израиля и из-за рубежа. За эти годы Центр стал одной из самых долговременных, известных и уважаемых институций классической музыки в Израиле.

Как и всегда, слушатели  могут сами составить абонемент, выбрав концерты по своему вкусу.

Камерная серия

  1. Суббота, 18.10.25, 21:00

Израильский камерный проект

Даниэль Бард – скрипка
Гай Бен-Циони – альт
Михаль Корман – виолончель
Сиван Маген – арфа
Асаф Вайсман – фортепиано
Тиби Цигер – кларнет

Контрасты

Лист: «Tristia» – для арфы, скрипки и виолончели
Ехезкель Браун: «Песни голубки и лилии» – для кларнета и арфы
Де Фалья: «Испанская народная сюита» – для виолончели и арфы
Барток: «Контрасты» – для кларнета, скрипки и фортепиано
Моцарт: Квартет для кларнета си-бемоль мажор (по сонате для скрипки, K. 378)
Турина: Квартет для фортепиано ля минор, Op. 67

 

  1. Понедельник, 17.11.25, 20:00

Квартет «Авив» (Швейцария)

Анна Гёкель – скрипка
Брэндон Гарбот – скрипка
Ноэми Биалобродa – альт
Даниэль Митницкий – виолончель

Гайдн: Квартет для струнных си-бемоль мажор, Op. 76 №4, «Восход»
Дебюсси: Квартет для струнных соль минор, Op. 10
Сетер: Квартет для струнных №4
Мендельсон: Квартет для струнных №3 ре мажор, Op. 44 №1

 

  1. Суббота, 29.11.25, 20:00

Славянские корни

Сергей Островский – скрипка
Гай Бен-Циони – альт
Цви Плесcер – виолончель
Мири Ямпольски – фортепиано

Стучевский: «Молитва», для виолончели и фортепиано
Аренский: Трио для фортепиано №1 ре минор, Op. 32
Вайнберг: Трио для струнных, Op. 48
Дворжак: Квартет для фортепиано №2 ми-бемоль мажор, Op. 87

 

  1. Суббота, 3.1.26, 20:00

ШубертФортепианные трио

Шай Воснер – фортепиано
Кармит Цори – скрипка
Хиллель Цори – виолончель

Шуберт: Трио для фортепиано №1 си-бемоль мажор, Op. 99
Боскович: «Плач», для виолончели и фортепиано
Шуберт: Трио для фортепиано №2 ми-бемоль мажор, Op. 100

 

  1. Понедельник, 19.1.26, 20:00

Квартет «Бельчеа» (Великобритания / Франция)

Корина Бельчеа – скрипка
Суён Кан – скрипка
Кшиштоф Хоржелски – альт
Антуан Ледерлен – виолончель

Веберн: «Langsamer Satz», для квартета струнных
Моцарт: Квартет для струнных до мажор, K. 465, «Диссонансы»
Бетховен: Квартет для струнных №14 до-диез минор, Op. 131

 

  1. Суббота, 7.2.26, 20:00

ТельАвивский квинтет деревянных духовых и пианист Бенджамин Хохман

Рой Амоц – флейта
Дмитрий Малкин – гобой
Дэнни Эрдман – кларнет
Итамар Лешем – валторна
Надав Коэн – фагот
Бенджамин Хохман – фортепиано

Музы между войнами

Мийо: Соната для флейты, кларнета, гобоя и фортепиано, Op. 47
Равель: «Гробница Куперена» (переложение для квинтета духовых: Мейсон Джонс)
Лео Смит: Секстет для квинтета духовых и фортепиано
Вердина Шлонски: Дивертисмент для квинтета духовых
Цемлинский: «Хумореска» для квинтета духовых
Пуленк: Секстет для квинтета духовых и фортепиано

 

  1. Суббота, 21.2.26, 20:00

Трио БенХаим

Гай Фигер – скрипка
Йотам Барух – виолончель
Рон Трахтман – фортепиано

Моцарт: Трио для фортепиано соль мажор, K. 564
Брамс: Трио для фортепиано №3 до минор, Op. 101
Моше Зорман: Трио для фортепиано №2, «Triyoungles»
Шуман: Трио для фортепиано №1 ре минор, Op. 63

 

  1. Понедельник, 16.3.26, 20:00

Евреи между Западом и Востоком

Рой Шилоах – скрипка
Роман Шпицер – альт
Натали Клейн (Великобритания) – виолончель
Эйнав Ярден – фортепиано

Блох: «Из еврейской жизни», для виолончели и фортепиано
Партос: Баллада для фортепианного квартета
Дворжак: Трио для фортепиано №4 ми минор, Op. 90, «Думки»
Брамс: Квартет для фортепиано №1 соль минор, Op. 25

 

  1. Суббота, 28.3.26, 21:00

Квартет «Кармель» и пианист Даниэль Чобану (Румыния)

Рахель Рингельштейн – скрипка
Тали Голдберг – скрипка
Йоэль Гринберг – альт
Тами Ватерман – виолончель
Даниэль Чобану (Румыния) – фортепиано

Гайдн: Квартет для струнных до мажор, Op. 54 №2
Партос: Квартет для струнных №2, «Псалмы»
Брамс: Квинтет для фортепиано фа минор, Op. 34

 

  1. Воскресенье, 26.4.26, 20:00

СекстетыОт тьмы к великому свету

Юваль Херц – скрипка
Ницан Барта́на – скрипка
Шира Майони – альт
Томоко Акасака – альт
Харан Мельцер – виолончель
Лиа Чен-Перлов – виолончель

Бах: «Ричеркар а 6» из «Музыкального приношения»
Шёнберг: «Просветлённая ночь» для секстета струнных, Op. 4
Чайковский: Секстет для струнных ре минор, Op. 70, «Воспоминание о Флоренции»

 

  1. Суббота, 9.5.26, 21:00

Трио «Аматис» (Австрия)

Леа Хаусманн – скрипка
Самуэль Шеперд – виолончель
Мэнцзе Хан – фортепиано

Многие лица романтизма

Лист: «Tristia», для фортепианного трио
Сметана: Трио для фортепиано соль минор, Op. 15
Шуламит Ран: «Монолог» для фортепианного трио
Мендельсон: Трио для фортепиано №2 до минор, Op. 66

 

  1. Воскресенье, 31.5.26, 20:00

Израильский камерный проект

Итамар Зорман – скрипка
Гай Бен-Циони – альт
Михаль Корман – виолончель
Асаф Вайсман – фортепиано
Тиби Цигер – кларнет
Алон Реувен – валторна
Маурисио Паэс – фагот
Контрабас – будет объявлен дополнительно

Чудо и притча

Римский-Корсаков: «Шехеразада» (переложение для септета: Йонатан Керен)
Цви Авни: «За кулисами», для фортепианного квартета
Моцарт: Дивертисмент для струнного трио ми-бемоль мажор, K. 563

 

  1. Воскресенье, 7.6.26, 20:00

Квартет «Леонкоро» (Германия)

Джонатан Шварц – скрипка
Амели Валльнер – скрипка
Маью Конoэ – альт
Лукас Шварц – виолончель

Анриетта Босманс: Квартет для струнных
Мендельсон: Квартет для струнных №2 ля минор, Op. 13
Шуберт: Квартет для струнных №14 ре минор, D. 810, «Смерть и девушка»

Особое посвящение 80-летию Консерватории:
Стучевский: «Allegro Moderato» из «5 пьес для квартета струнных»

 

  1. Суббота, 27.6.26, 21:00

Квартет «Ариэль» и пианист Даниэль Гортлер

Александра Казовский – скрипка
Гершон Гершиков – скрипка
Ян Грюннинг – альт
Амит Эвен-Тов – виолончель
Даниэль Гортлер – виолончель

Открывая АмерикуК 250-летию Декларации независимости США

Дворжак: Квартет для струнных №12 фа мажор, Op. 96, «Американский»
Эми Бич: Квинтет для фортепиано фа-диез минор, Op. 67
Бернстайн: «Andante. Tempo di sarabande», для квартета струнных
Бетховен: Квартет для струнных №12 ми-бемоль мажор, Op. 127

 

  1. Понедельник, 6.7.26, 20:00

Новое поколение

Марк Карлинский – скрипка
Анна Зигрейх – скрипка
Натанель Лаевский – альт
Катрин Шпигель – альт
Мэй Энди – виолончель
Алонa Мильнер – фортепиано

Марти́ну: Серенада №2, для двух скрипок и альта
Брамс: Квартет для фортепиано №3 до минор, Op. 60
Партос: Фантазия для фортепианного трио
Дворжак: Квинтет для струнных ми-бемоль мажор, Op. 97

 


Подробности и билеты – https://www.icm.org.il/chamber/

 

