Верхнее фото: Иерусалимский квартет. Photo – © Felix Broede
Центр камерной музыки Израильской консерватории | Сезон 2025–2026
С радостью представляем вам программу Центра камерной музыки на сезон 2025–2026, включающую три концертные серии:
- Камерная серия
- Серия «Все квартеты Шостаковича» в исполнении Иерусалимского квартета
- Фортепианная серия.
Программа сезона посвящена 80- летию основания Израильской консерватории музыки и включает в себя избранные произведения выдающихся композиторов, которые в разные годы преподавали, учились или занимали руководящие должности в консерватории.
Камерная серия представит широчайший репертуар – от признанной классики до неожиданных открытий, с участием ведущих израильских и международных ансамблей и исполнителей. Среди гостей сезона – Amatis Trio (Австрия), Leonkoro Quartet (Германия), Belcea Quartet (Франция–Великобритания), Quartet Aviv (Швейцария), Quartet Ariel с пианистом Даниэлем Гортлером (США/Израиль), Tel-Aviv Quintette с пианистом Биньямином Хохманом, виолончелистка Кармит Цори, пианист Даниэль Чобану (Румыния), а также целый ряд выдающихся израильских исполнителей и камерных составов.
Фортепианная серия включает выступления участников престижной программы Building Bridges, основанной сэром Андрашем Шиффом в 2014 году, – среди них Роман Рабинович (Израиль/Канада), Адам Голка (США/Польша), Шир Земель, Итай Навон (Израиль/Германия), Итамар Кармели (Израиль/Германия) и другие.
Особое место занимает проект исполнения всех квартетов Шостаковича в исполнении Иерусалимского квартета – пять концертов в дни Хануки 2025 года, посвящённые 30- летию самого квартета и 50- летию со дня смерти композитора. Этот цикл будет представлен этой зимой только в Израиле и уже с успехом прозвучал на сценах Лондона, Цюриха, Амстердама, Кёльна, Кливленда, Сан- Паулу и других музыкальных столиц.
Сезон будет завершен особым концертом с участием молодых израильских музыкантов нового поколения, окончивших ведущие международные академии и вернувшихся в Израиль: среди них – скрипачи Марк Карлинский и Анна Зиграйх, альтисты Натаниэль Лабски и Кэтрин Шпигель, виолончелистка Май Энди и пианистка Алона Мильнер.
Центр камерной музыки действует под эгидой Израильской консерватории музыки имени Теда и Лин Ариcон в Тель-Авиве с 1988 года, представляя ежегодные серии концертов и сольных выступлений камерной музыки для подписчиков и широкой публики, с участием ведущих музыкантов и ансамблей из Израиля и из-за рубежа. За эти годы Центр стал одной из самых долговременных, известных и уважаемых институций классической музыки в Израиле.
Как и всегда, слушатели могут сами составить абонемент, выбрав концерты по своему вкусу.
Камерная серия
- Суббота, 18.10.25, 21:00
Израильский камерный проект
Даниэль Бард – скрипка
Гай Бен-Циони – альт
Михаль Корман – виолончель
Сиван Маген – арфа
Асаф Вайсман – фортепиано
Тиби Цигер – кларнет
Контрасты
Лист: «Tristia» – для арфы, скрипки и виолончели
Ехезкель Браун: «Песни голубки и лилии» – для кларнета и арфы
Де Фалья: «Испанская народная сюита» – для виолончели и арфы
Барток: «Контрасты» – для кларнета, скрипки и фортепиано
Моцарт: Квартет для кларнета си-бемоль мажор (по сонате для скрипки, K. 378)
Турина: Квартет для фортепиано ля минор, Op. 67
- Понедельник, 17.11.25, 20:00
Квартет «Авив» (Швейцария)
Анна Гёкель – скрипка
Брэндон Гарбот – скрипка
Ноэми Биалобродa – альт
Даниэль Митницкий – виолончель
Гайдн: Квартет для струнных си-бемоль мажор, Op. 76 №4, «Восход»
Дебюсси: Квартет для струнных соль минор, Op. 10
Сетер: Квартет для струнных №4
Мендельсон: Квартет для струнных №3 ре мажор, Op. 44 №1
- Суббота, 29.11.25, 20:00
Славянские корни
Сергей Островский – скрипка
Гай Бен-Циони – альт
Цви Плесcер – виолончель
Мири Ямпольски – фортепиано
Стучевский: «Молитва», для виолончели и фортепиано
Аренский: Трио для фортепиано №1 ре минор, Op. 32
Вайнберг: Трио для струнных, Op. 48
Дворжак: Квартет для фортепиано №2 ми-бемоль мажор, Op. 87
- Суббота, 3.1.26, 20:00
Шуберт — Фортепианные трио
Шай Воснер – фортепиано
Кармит Цори – скрипка
Хиллель Цори – виолончель
Шуберт: Трио для фортепиано №1 си-бемоль мажор, Op. 99
Боскович: «Плач», для виолончели и фортепиано
Шуберт: Трио для фортепиано №2 ми-бемоль мажор, Op. 100
- Понедельник, 19.1.26, 20:00
Квартет «Бельчеа» (Великобритания / Франция)
Корина Бельчеа – скрипка
Суён Кан – скрипка
Кшиштоф Хоржелски – альт
Антуан Ледерлен – виолончель
Веберн: «Langsamer Satz», для квартета струнных
Моцарт: Квартет для струнных до мажор, K. 465, «Диссонансы»
Бетховен: Квартет для струнных №14 до-диез минор, Op. 131
- Суббота, 7.2.26, 20:00
Тель–Авивский квинтет деревянных духовых и пианист Бенджамин Хохман
Рой Амоц – флейта
Дмитрий Малкин – гобой
Дэнни Эрдман – кларнет
Итамар Лешем – валторна
Надав Коэн – фагот
Бенджамин Хохман – фортепиано
Музы между войнами
Мийо: Соната для флейты, кларнета, гобоя и фортепиано, Op. 47
Равель: «Гробница Куперена» (переложение для квинтета духовых: Мейсон Джонс)
Лео Смит: Секстет для квинтета духовых и фортепиано
Вердина Шлонски: Дивертисмент для квинтета духовых
Цемлинский: «Хумореска» для квинтета духовых
Пуленк: Секстет для квинтета духовых и фортепиано
- Суббота, 21.2.26, 20:00
Трио Бен–Хаим
Гай Фигер – скрипка
Йотам Барух – виолончель
Рон Трахтман – фортепиано
Моцарт: Трио для фортепиано соль мажор, K. 564
Брамс: Трио для фортепиано №3 до минор, Op. 101
Моше Зорман: Трио для фортепиано №2, «Triyoungles»
Шуман: Трио для фортепиано №1 ре минор, Op. 63
- Понедельник, 16.3.26, 20:00
Евреи между Западом и Востоком
Рой Шилоах – скрипка
Роман Шпицер – альт
Натали Клейн (Великобритания) – виолончель
Эйнав Ярден – фортепиано
Блох: «Из еврейской жизни», для виолончели и фортепиано
Партос: Баллада для фортепианного квартета
Дворжак: Трио для фортепиано №4 ми минор, Op. 90, «Думки»
Брамс: Квартет для фортепиано №1 соль минор, Op. 25
- Суббота, 28.3.26, 21:00
Квартет «Кармель» и пианист Даниэль Чобану (Румыния)
Рахель Рингельштейн – скрипка
Тали Голдберг – скрипка
Йоэль Гринберг – альт
Тами Ватерман – виолончель
Даниэль Чобану (Румыния) – фортепиано
Гайдн: Квартет для струнных до мажор, Op. 54 №2
Партос: Квартет для струнных №2, «Псалмы»
Брамс: Квинтет для фортепиано фа минор, Op. 34
- Воскресенье, 26.4.26, 20:00
Секстеты — От тьмы к великому свету
Юваль Херц – скрипка
Ницан Барта́на – скрипка
Шира Майони – альт
Томоко Акасака – альт
Харан Мельцер – виолончель
Лиа Чен-Перлов – виолончель
Бах: «Ричеркар а 6» из «Музыкального приношения»
Шёнберг: «Просветлённая ночь» для секстета струнных, Op. 4
Чайковский: Секстет для струнных ре минор, Op. 70, «Воспоминание о Флоренции»
- Суббота, 9.5.26, 21:00
Трио «Аматис» (Австрия)
Леа Хаусманн – скрипка
Самуэль Шеперд – виолончель
Мэнцзе Хан – фортепиано
Многие лица романтизма
Лист: «Tristia», для фортепианного трио
Сметана: Трио для фортепиано соль минор, Op. 15
Шуламит Ран: «Монолог» для фортепианного трио
Мендельсон: Трио для фортепиано №2 до минор, Op. 66
- Воскресенье, 31.5.26, 20:00
Израильский камерный проект
Итамар Зорман – скрипка
Гай Бен-Циони – альт
Михаль Корман – виолончель
Асаф Вайсман – фортепиано
Тиби Цигер – кларнет
Алон Реувен – валторна
Маурисио Паэс – фагот
Контрабас – будет объявлен дополнительно
Чудо и притча
Римский-Корсаков: «Шехеразада» (переложение для септета: Йонатан Керен)
Цви Авни: «За кулисами», для фортепианного квартета
Моцарт: Дивертисмент для струнного трио ми-бемоль мажор, K. 563
- Воскресенье, 7.6.26, 20:00
Квартет «Леонкоро» (Германия)
Джонатан Шварц – скрипка
Амели Валльнер – скрипка
Маью Конoэ – альт
Лукас Шварц – виолончель
Анриетта Босманс: Квартет для струнных
Мендельсон: Квартет для струнных №2 ля минор, Op. 13
Шуберт: Квартет для струнных №14 ре минор, D. 810, «Смерть и девушка»
Особое посвящение 80-летию Консерватории:
Стучевский: «Allegro Moderato» из «5 пьес для квартета струнных»
- Суббота, 27.6.26, 21:00
Квартет «Ариэль» и пианист Даниэль Гортлер
Александра Казовский – скрипка
Гершон Гершиков – скрипка
Ян Грюннинг – альт
Амит Эвен-Тов – виолончель
Даниэль Гортлер – виолончель
Открывая Америку — К 250-летию Декларации независимости США
Дворжак: Квартет для струнных №12 фа мажор, Op. 96, «Американский»
Эми Бич: Квинтет для фортепиано фа-диез минор, Op. 67
Бернстайн: «Andante. Tempo di sarabande», для квартета струнных
Бетховен: Квартет для струнных №12 ми-бемоль мажор, Op. 127
- Понедельник, 6.7.26, 20:00
Новое поколение
Марк Карлинский – скрипка
Анна Зигрейх – скрипка
Натанель Лаевский – альт
Катрин Шпигель – альт
Мэй Энди – виолончель
Алонa Мильнер – фортепиано
Марти́ну: Серенада №2, для двух скрипок и альта
Брамс: Квартет для фортепиано №3 до минор, Op. 60
Партос: Фантазия для фортепианного трио
Дворжак: Квинтет для струнных ми-бемоль мажор, Op. 97
