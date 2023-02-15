Цирк и эдьютейнмент: Добро пожаловать в джунгли – Welcome to the Jungle!

С «Книгой джунглей» несколько поколений русскоязычных детей прекрасно знакомы благодаря истории мальчика Маугли, выращенного стаей волков. Об этой книге написано десятки диссертаций, по ней поставлены сотни спектаклей и сделано немало экранизаций. На сей раз «Книга джунглей» вдохновила артистов Цирка «Браво» создать «Игры в джунглях». Новое цирковое театрализованное шоу увлекает зрителей в захватывающее путешествие в непроходимые дебри тропических лесов.



По сюжету двое ребят находят волшебный сундук, в котором оживает старинная настольная игра. Героям, становящимся частью этой игры, предстоят испытания: им надо спасти исчезнувшее Солнце, самим отбиться от хитроумных ловушек туземцев, повстречать невиданных зверей, преодолеть препятствия – и все это при помощи веселой магии циркового искусства, шуток, танцев, невероятных трюков, виртуозного жонглирования и головокружительной акробатики в исполнении лучших цирковых артистов Израиля и зарубежья.

«Книга джунглей» неспроста почти полтора столетия будоражит умы – не только детские, но и вполне взрослые. Будущий нобелевский лауреат, английский поэт и прозаик Редьярд Киплинг впервые издал свое увлекательнейшее повествование в 1894 году. Поначалу Киплинг писал для своих детей. Это были сказки, рассказы и стихи. Маугли был героем лишь трех рассказов. Киплинг сочинял и читал детям по вечерам «Сказки просто так», из которых они узнавали почему у носорога шкура в складках, у верблюда – горб, у слона – хобот, а у кита – такой огромный зев. И даже: что будет, если Мотылек топнет ножкой?

Но затем Мэри Додж, издательница американского детского журнала, обратилась к Киплингу с просьбой продолжить историю про Маугли, и в 1895 году вышла вторая «Книга джунглей», где Маугли было посвящено уже пять рассказов.

С тех пор «Книгу джунглей» причисляют к культурному наследию. Ею зачитываются и дети и взрослые, «Детская», на первый взгляд, книга – глубокое размышление о столкновении природы и цивилизации, индивидуума и общества. Каждый возраст распознает в одном и том же повествовании свои образы. Этот прием с успехом используют современные гиганты кино и анимации, выдавая на большой экран захватывающие истории, где дети видят один смысл, а думающие взрослые – сразу несколько. И это – несомненный интеллектуальный и эмоциональный восторг.

Все зрелищные и незабываемые цирковые спектакли Цирка «Браво» выстроены по такому же принципу – принципу образности, дифференцированного возрастного подхода, интеллектуального цирка на сцене. Поэтому так популярен семейный поход на представления «Браво» – цирка, существующего в Израиле уже 10 лет. В этом цирке, если уж перефразировать классику – веселье для всех и никто не уйдет заскучавшим.

Помимо обращения к нестареющей классике, Цирк «Браво» использует еще один подход – современный, под названием edutainment (эдьютейнмент). Это подход, соединяющий education – обучение и entertainment – развлечение, удовольствие, интерес, удерживающий внимания. Фундамент, на котором обычно строится современная эдьютейнмент-программа – образовательная польза.

Киплинг в «Сказках просто так» рассказывал про интересные факты, которые расширяли кругозор ребенка (тогда слово эдьютейнмент еще не изобрели).

Джеральд Гроу, профессор журналистики, преподаватель и автор книг по обучению – автор концепции самонаправленного обучения (Self-directed learning), выделяет четыре стадии этого процесса: зависимость, заинтересованность, вовлеченность и самонаправленность. Эдьютейнмент нужен на первых двух стадиях.

Впервые слово edutainment использовал Уолт Дисней в 1954 году для того, чтобы описать серию документальных фильмов о природе True-Life Adventures. В 1974 году британский зоолог Роберт Хейман назвал этим термином передачи National Geographic. Тогда обучение с помощью видео было чем-то из ряда вон выходящим. Сейчас игровым видеоконтентом уже никого не удивить. Для современных детей, берущих в руки гаджет раньше, чем младенческую ложечку, элементы геймификации, игро-педагогики – самое оно!

Сценарий и драматургия театрально-циркового шоу Цирка «Браво» выстроены так, что зритель не просто пассивный, хотя и любознательный, наблюдатель захватывающего представления, а активный, вовлеченный участник. Сюда приходят не «посмотреть», а «поучаствовать».

«Дети любят играть. Мы стараемся активно вовлекать их в захватывающую игру. Наши зрители вместе с артистами переживают приключения, таящиеся в джунглях, встречаются с диковинными животными и местными охотниками, но все заканчивается хорошо! А старинная игра из волшебного сундука ведет их шаг за шагом через потрясающий новый опыт, – говорит Слава Нусинский, режиссер сказочного циркового шоу «Игры в джунглях». – Каждое новое представление у нас – это огромная творческая работа, когда мы снова и снова придумываем, чем удивить зрителей. Все наши артисты с восторгом вовлекаются в процесс создания сюжетных линий, чтобы заинтриговать зрителей, удерживать их интерес и азарт до самой последней минуты. Судя по реакции нашей публики – нам это удается!».

Цирк Браво существует с 2013 года. Специфические, легко узнаваемые стиль и темп Цирка «Браво», его невероятная позитивная энергетика давно стали визитной карточкой коллектива. Изюминка бренда в том, что под свои знамена «Браво» собирает только те цирковые коллективы, которым хочется сказать «Браво! Бис!». В одном шоу этого коллектива собираются артисты, способные познакомить зрителя с самыми разными направлениями циркового искусства самых разных культур.

К каждому большому израильскому празднику Цирк «Браво» создает абсолютно оригинальные постановки, на которые ежегодно приходят тысячи людей всех возрастов – для того, чтобы попасть в детство!

На Песах 2023 Цирк «Браво» приглашает вас на «Игры в джунглях» – c 6 по 15 апреля. Приходите, будет жарко!

Продолжительность шоу: около 75 минут

Билет обязателен для любого возраста

Рекомендуется для детей 2 лет и старше

Обратите внимание, что представления проходят по 2-3 и даже 4 раза в день – в утренние, дневные и вечерние часы, что удобно для семей с детьми любых возрастов.

Промо на YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=bGs9xvHsbV8

Полное расписание и заказ билетов – c 6 по 15 апреля на сайте: https://www.circusbravo.co.il/

Или в кассе https://bravo.newsru.co.il/announce/74225



Фотографии (© Александр Ханин) и видео предоставлены цирком «Браво»