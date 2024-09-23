Цирк «Браво» приглашает провести ночь в музее и «впасть в детство» на Суккот

Вы давно бывали в цирке? А в музее ночью? Причем безумной ночью, когда происходят чудеса и вы оказываетесь посреди настоящей сказки? Такая возможность представится вам в эксцентричном шоу цирка «Браво» в дни праздника Суккот и школьных каникул.

Шоу называется «Безумная ночь в музее – 2», и это больше чем цирк. То есть, безусловно, здесь представлена широкая палитра циркового мастерства: жонглеры и эквилибристы, летающие акробаты и гимнастки, чьи тела поражают невероятной гибкостью и ловкостью. Но это не просто набор номеров, которые объявляет шпрехшталмейстер, как это было в цирке детства тех, кто сегодня приводит на представление младших внуков. «Безумная ночь в музее – 2» – это цельная история с захватывающим сюжетом, в который, подобно тончайшим кружевам, вплетаются трюки в виртуозном исполнении и в безупречном хореографическом решении.

Итак, за мной, читатель! Представьте себе на минуту, что вы – маленькая девочка. Даже, если вы умудренный опытом и украшенный сединами благородный муж. Просто на минуту представьте, что, засмотревшись на экран смартфона, вы не заметили, как залы музея покинули посетители и смотрители, как с глухим скрежетом затворились его тяжелые двери и музей погрузился во тьму и сон до следующего утра. Что вы почувствуете? Страх и отчаяние? Не тут-то было! Наша героиня начинает исследовать музейное пространство, и в этих поисках ее ждет множество захватывающих открытый.



На пути ей встретится волшебная маска, и девочка бесстрашно ее поднимет и наденет. Ведь у детей любопытство сильнее страха, а любопытство, как известно, двигатель прогресса. Она надевает маску – и начинается невероятное. В дело вступают артисты-виртуозы, их выступление сопровождается красочным мультимедийным шоу. В числе номеров – уникальные и редко исполняемые: Ручной Эквилибр, Колесо Сира, Воздушные полотна и, конечно же, хождение по проволоке. А где же животные, спросите вы. Как известно, в современном цирке больше нет представлений с животными, это запрещено в Израиле и во многих других странах. Тем не менее в представлении присутствует медведь. Точнее Медведь (с большой буквы) – о том, кто это и что это за персонаж, мы не будем вам рассказывать, лучше приходите на представление и посмотрите своими глазами. А еще лучше – посмотрите в глаза своим детям и внукам, когда они будут смотреть это полуторачасовое шоу.

В нем принимает участие интернациональный коллектив артистов самой высокой цирковой квалификации, лауреаты международных конкурсов и фестивалей. В их числе и немало израильских артистов. Цирк «Браво» основан 11 лет назад, в 2013 году. Вы безошибочно узнаете его «почерк» на представлении: это невероятный темп и позитивная энергия, высочайший профессионализм артистов и яркая режиссура. И еще богатая палитра цирковых культур и школ, ведь «Браво» собирает под свои знамена артистов разных стран. Каждый новый сезон коллектив представляет новую оригинальную постановку, которые посещают люди всех возрастов, ведь в цирке никогда не заканчивается детство.

В одном из интервью режиссер «Безумной ночи в музее» Слава Нусинский отметил: «Каждый раз все наши артисты вовлекаются в процесс создания сюжетных линий. Мы стараемся заинтриговать зрителей так, чтобы удерживать их интерес и азарт до самой последней минуты. Судя по реакции нашей публики – нам это удается!».

Все спектакли цирка «Браво» выстроены по принципу образности и используют дифференцированный возрастной подход, благодаря чему они интересны представителям всех поколений. Кроме того, в своей работе «Браво» придерживается идеи под названием edutainment (эдьютейнмент), когда в одном представлении объединяются education – обучение и entertainment – развлечение, удовольствие, интерес, удерживающий внимание.

Шоу «Безумная ночь в музее – 2» с огромным успехом прошло в дни праздника Песах и во время летних каникул, и вот теперь состоится его заключительный тур, поэтому поторопитесь купить билеты и посмотреть, пока это представление доступно в городах Израиля.

Обратите внимание, что представления проходят несколько раз в день, поэтому вы сможете выбрать подходящие часы для всей семьи. Представления будут проходить с 17 по 31 октября. При покупке трех или четырех билетов через театрально-концертную кассу «Браво» действует купон, предоставляющий значительную скидку. https://ru.kupatbravo.co.il/announce/79071

Даты и часы представлений:

Концертный зал Гиват Бреннер: четверг, 17.10.24, 10:00, 12:30.

Нес-Циона – Гейхаль ха-Тарбут: пятница, 18.10.24 в 10:00, 12:35

Тель-Авив-Яффо – Тель-Авивский университет: суббота, 19.10.24 в 10:00, 12:30, 16:00

Петах-Тиква – Гейхаль ха-Тарбут: воскресенье, 20.10.24 в 10:00, 12:30, 16:00

Беэр-Шева – Театрон Cinema City: понедельник, 21.10.24, в 10:00, 12:30, 16:00.

Герцлия – Дврец исполнительских искусств: вторник, 22.10.24, в 10:00, 12:30, 16:00.

Rармиэль – Гейхаль ха-Тарбут: среда, 23.10.24 в 10:00, 12:30

Кирьят-Моцкин – Гейхаль ха-Театрон: четверг, 24 октября 2024 г., в 10:00, 12:30, 16:00

Кибуц Ягур – Яд Ле-Магиним: суббота, 26 октября 2024 г., 10:00, 12:30.

Рош ха-Айн – Гейхаль ха-Тарбут: воскресенье, 27 октября 2024 г., 16:45, 18:15.

Явне – Гейхаль ха-Тарбут: понедельник, 28 октября 2024 г., 16:45, 18:15.

Модиин – Гейхаль ха-Тарбут: вторник, 20.10.24, 16:45, 18:15.

Нетания – Гейхаль ха-Тарбут: среда, 30.10.24, 16:45, 18:15.

Ришон ле-Цион – Дворец культуры и искусства имени Меира Ницана: четверг, 31 октября 2024 г., 16:45, 18:15.

Заказ билетов – также на сайте https://www.circusbravo.co.il/.

Скидки и льготы для клиентов различных клубов на сайте: https://www.circusbravo.co.il/hatavot

Или – www.eventim.co.il/artist/קרקס-בראבו/

Обратите внимание, что представления начинаются в разное время – от 10:00 и в 18:15, что удобно для семей с детьми разных возрастов (от 2 до 12 лет).

Страницы в фейсбуке https://www.facebook.com/bravocircus/

Видео –https://www.youtube.com/watch?v=UR_GyKrei1Q

Все фотографии – © Bravo Group pr – предоставлены цирком «Браво»