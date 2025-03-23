Профессор Q, машина времени и кругосветное путешествие для всей семьи – цирк « Браво» возвращается!

Фото – © Alena Circus Photo

Цирк « Браво» возвращается на Песах с шоу «Вокруг света». Профессор Q, машина времени и кругосветное путешествие для всей семьи!

В конце марта переводят время – всего на час. А вот профессор Q изобрел машину, которая доставит вас в любой час, в любое время и в любой уголок мира – в цирковом шоу «Вокруг света» цирка на Песах 2025 с 1 по 19 апреля в ряде городов страны.

Цирковой бренд «Цирк Браво» возвращается на сцену с шоу «Вокруг света», поставленным режиссёром цирковых шоу Славой Нусинским. Сюжет – путешествие между эпохами и континентами при участии цирковых артистов из Израиля и из-за рубежа (Монте-Негро, Казахстан, Эфиопия и других стран). Путешествие цирка по Израилю пройдет с 1 по 19 апреля 2025 года с остановками в Беэр-Тувия, Хайфе, Рош ха-Аине, Хоф-Кармель, Модиине, Нес-Ционе, Герцлии, в кибуце Гиват-Бреннер, Ришон ле-Ционе, Петах-Тикве, Нетании и Тель-Авиве.

Вы мечтаете объехать земной шар и посетить весь мир? Об это мечтает и профессор Q и потому изобрел машину, которая может доставить куда угодно и немедленно. Но, что-то идет не так со сборкой машины, и она переносит профессора в разные места по всему миру, куда он и не думал попасть: он встречает индейцев в джунглях, посещает пирамиды в Египте, забирается на Эйфелеву башню в Париже и знакомится с новыми друзьями, которые помогают ему преодолеть множество испытаний. На сцене – клоуны и самураи, дым, игрушечные самолетики, двухметровые глобусы, пейзажи Италии и Японии, география и история (в цирке должно быть не только интересно, но и познавательно) и много непонятных предметов, с помощью которых профессор Q пытается починить свою машину времени.

Осуществит ли профессор Q большую мечту? Как будет решена проблема и как ему удастся вернуться домой? «Вокруг света» – головокружительное приключение, виртуозное и эффектное цирковое путешествие с захватывающим сюжетом, поставленное с большим юмором при участии прекрасных цирковых артистов всех жанров – от воздушных эквилибристов до акробатов на подкидных досках.

Сегодняшний цирк, склонный к поэтике и визуализации прекрасного, представляет собой собрание оригинальных номеров и оригинальных людей, в котором гораздо больше театральности по сравнению с прошедшими временами. Но так же, как и сто лет назад, сегодняшний цирк – это всегда неожиданность, яркий сюрприз в праздничной обертке: никогда не знаешь, какое чудо откроется, пока ее не развернешь.

Цирк «Браво» основан 12 лет назад, в 2013 году. Вы безошибочно узнаете его «почерк» на представлении: это невероятный темп и позитивная энергия, высочайший профессионализм артистов и яркая режиссура. И еще богатая палитра цирковых культур и школ, ведь «Браво» собирает под свои знамена артистов разных стран. Каждый новый сезон международный коллектив представляет новую оригинальную постановку, которые посещают люди всех возрастов, ведь в цирке никогда не заканчивается детство.

В одном из интервью режиссер Слава Нусинский отметил: «Каждый раз все наши артисты вовлекаются в процесс создания сюжетных линий. Мы стараемся заинтриговать зрителей так, чтобы удерживать их интерес и азарт до самой последней минуты. Судя по реакции нашей публики – нам это удается!».

Все спектакли цирка «Браво» выстроены по принципу образности и используют дифференцированный возрастной подход, благодаря чему они интересны представителям всех поколений. Кроме того, в своей работе «Браво» придерживается идеи под названием edutainment (эдьютейнмент), когда в одном представлении объединяются education – обучение и entertainment – развлечение, удовольствие, интерес, удерживающий внимание.

Скучно в «Вокруг света» не будет никому, ни большим, ни маленьким. Известно, что публика разных возрастов воспринимает одно и то же представление по разному: детей восхищает сказка, волшебство иного мира, а взрослым отрадно оценить ловкость, отвагу, выдержку, филигранную технику циркачей. Но абсолютно точно одно: отправившись в цирк всей семьей, каждый получит свою долю удовольствия – никто не уйдет обиженным! К тому же цирк относится к тому роду универсальных искусств, которым не страшны языковые барьеры.



Даты показов:

Беэр-Тувия – Дом культуры: вторник, 1 апреля в 17:00

Хайфа – Центр Раппопорт, «Аудиториум»: суббота, 5 апреля в 10:00,12:30

Рош ха-Аин – Гехал ха-Тарбут: воскресенье, 6 апреля в 16:45, 18:30

Региональный совет Хоф-Кармель – Дом культуры: понедельник, 7 апреля в 16:35, 18:30

Модиин – Гехал ха-Тарбут: вторник, 8 апреля в 16:45, 18:30

Нес-Циона – Гехал ха-Тарбут, среда, 9 апреля в 16:45, 18:30

Герцлия – Центр исполнительских искусств: пятница, 11 апреля в 10:00, 12:30

Кибуц Гиват-Бреннер – Концертный зал: воскресенье, 13 апреля в 10:00,12:30

Ришон ле-Цион – Зал культуры и искусства имени Меира Ницана: понедельник, 14 апреля в 10:00, 12:00, 16:00

Петах-Тиква – Дом культуры: вторник 15 апреля в 10:00, 12:30, 16:0

Нетания – Дом культуры: пятница, 18 апреля в 10:00, 12:30

Тель-Авив-Яффо – Тель-Авивский университет, зал «Смолларш»: суббота, 19 апреля в 10:00, 12:30, 16:00

Заказ билетов – в кассе «Браво – https://ru.kupatbravo.co.il/announce/81542

И также на сайте https://www.circusbravo.co.il/.

Скидки и льготы для клиентов различных клубов на сайте: https://www.circusbravo.co.il/hatavot (скидки и льготы для различных клубов от 39 шекелей за билет)

Обратите внимание, что представления начинаются в разное время – от 10:00 до 18:30, что удобно для семей с детьми разных возрастов.

Рекомендуется для детей от 3 лет и старше, а также для всей семьи.

Все фотографии – © Alena Circus Photo и © Дин Абутбуль – предоставлены цирком «Браво»