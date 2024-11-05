В Хануку – на машине времени

«Вокруг света» – новое шоу цирка «Браво» – в дни Хануки по всей стране.

Цирковой бренд «Цирк Браво» возвращается на сцену с новым шоу «Вокруг света», поставленным специально для показа на Хануку 2024, репетиции которого проходят под руководством режиссёра-постановщика цирковых шоу Славы Нусинского уже год. Сюжет-путешествие между эпохами и континентами при участии цирковых артистов из Израиля и из-за рубежа (Монте-Негро, Казахстан, Эфиопия и другие страны). Путешествие цирка по Израилю начнется с 23 декабря 2024 года и продлится до 11 января 2025 года с остановками в Тель-Авиве, Иерусалиме, Петах-Тикве, Беэр-Шеве, Хайфе, Ашдоде, в Кирьят-Гате, Кфар-Сабе и в других городах.

Вы мечтаете объехать земной шар и посетить весь мир? Об это мечтает и профессор Кью и потому изобрел машину, которая может доставить куда угодно и немедленно. Но, что-то идет не так со сборкой машины, и она переносит профессора в разные места по всему миру, куда он и не думал попасть: он встречает индейцев в джунглях, посещает пирамиды в Египте, забирается на Эйфелеву башню в Париже и знакомится с новыми друзьями, которые помогают ему преодолеть множество испытаний. На сцене – клоуны и самураи, дым, игрушечные самолетики, двухметровые глобусы, пейзажи Италии и Японии, география и история (в цирке должно быть не только интересно, но и познавательно) и много непонятных предметов, с помощью которых профессор пытается починить свою машину времени.

Осуществит ли профессор Кью большую мечту? Как будет решена проблема и как ему удастся вернуться домой? «Вокруг света» – головокружительное приключение, виртуозное и эффектное цирковое путешествие с захватывающим сюжетом, поставленное с большим юмором при участии прекрасных цирковых артистов всех жанров – от воздушных эквилибристов до акробатов на подкидных досках.

Сегодняшний цирк, склонный к поэтике и визуализации прекрасного, представляет собой собрание оригинальных номеров и оригинальных людей, в котором гораздо больше театральности по сравнению с прошедшими временами. Но так же, как и сто лет назад, сегодняшний цирк – это всегда неожиданность, яркий сюрприз в праздничной обертке: никогда не знаешь, какое чудо откроется, пока ее не развернешь.

Цирк «Браво» основан 11 лет назад, в 2013 году. Вы безошибочно узнаете его «почерк» на представлении: это невероятный темп и позитивная энергия, высочайший профессионализм артистов и яркая режиссура. И еще богатая палитра цирковых культур и школ, ведь «Браво» собирает под свои знамена артистов разных стран. Каждый новый сезон международный коллектив представляет новую оригинальную постановку, которые посещают люди всех возрастов, ведь в цирке никогда не заканчивается детство.

В одном из интервью режиссер «Безумной ночи в музее» Слава Нусинский отметил: «Каждый раз все наши артисты вовлекаются в процесс создания сюжетных линий. Мы стараемся заинтриговать зрителей так, чтобы удерживать их интерес и азарт до самой последней минуты. Судя по реакции нашей публики – нам это удается!».

Все спектакли цирка «Браво» выстроены по принципу образности и используют дифференцированный возрастной подход, благодаря чему они интересны представителям всех поколений. Кроме того, в своей работе «Браво» придерживается идеи под названием edutainment (эдьютейнмент), когда в одном представлении объединяются education – обучение и entertainment – развлечение, удовольствие, интерес, удерживающий внимание.

Скучно в «Вокруг света» не будет никому, ни большим, ни маленьким. Известно, что публика разных возрастов воспринимает одно и то же представление по разному: детей восхищает сказка, волшебство иного мира, а взрослым отрадно оценить ловкость, отвагу, выдержку, филигранную технику циркачей. Но абсолютно точно одно: отправившись в цирк всей семьей, каждый получит свою долю удовольствия – никто не уйдет обиженным! К тому же цирк относится к тому роду универсальных искусств, которым не страшны языковые барьеры.

Показы проводятся в соответствии с указаниями Службы тыла. Рекомендуется для детей от 4 лет и всей семьи. Продолжительность шоу: 1 час 20 минут. Билеты – от 40 до 109 шекелей.

Заказ билетов – в кассе «Браво – https://ru.kupatbravo.co.il/announce/79930

И также на сайте https://www.circusbravo.co.il/.

Скидки и льготы для клиентов различных клубов на сайте: https://www.circusbravo.co.il/hatavot

Обратите внимание, что представления начинаются в разное время – от 10:00 до 18:15, что удобно для семей с детьми разных возрастов.

Все фотографии – © Дин Абутбуль – предоставлены цирком «Браво»