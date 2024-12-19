Новый год в Музее города Тель-Авив-Яффо. 31 декабря 2024 | 20:00-02:00

Музей города Тель-Авив-Яффо и арт-платформа KakdelArt приглашают на уникальное мультикультурное мероприятие – празднование Нового года в пространстве музея 31 декабря 2024 года. В эту особенную ночь музей превратится в место встречи разных культурных традиций, где русскоязычные художники – новые репатрианты представят свое видение любимого праздника и его трансформацию в современном Израиле.

Гости получат своеобразный “пропуск” и отправятся в небольшое путешествие по арт-инсталляциям и интерактивным перформансам, рассказывающим о елочных украшениях, праздничном столе и новогодних желаниях. В программе также музыкальные и танцевальные выступления, а кафе “Амита” предложит специальное праздничное меню.

Особенность проекта в том, что он создает пространство для диалога между различными культурными традициями, представленными в Тель-Авиве. Посетители смогут не только увидеть работы художников, но и стать участниками создания нового культурного нарратива города.

KakdelArt – это сообщество и платформа для интеграции русскоязычных художников в Израиле. Платформа, основанная куратором Дашей Ильяшенко после начала войны в Украине, за два с половиной года дала возможность более 900 деятелям искусства развиваться в своей профессии, создавать новые работы и показывать их широкой публике через участие в выставках, фестивалях, резиденциях и арт-лабораториях. KakdelArt сотрудничает с местными институциями и курирует собственные проекты.

Обновленный Музей города Тель-Авив-Яффо расположен в историческом здании мэрии на площади Бялика, улица Бялик 27. Музей рассказывает историю города через истории его жителей и ценности, которые представляет город, и является первым в стране музеем соучастия. Обновление Музея города Тель-Авив-Яффо имени Шошаны и Звулуна Томер – это проект, реализованный мэрией Тель-Авив-Яффо под руководством и при поддержке мэра и председателя Фонда Тель-Авива Рона Хульдаи, по инициативе Фонда Тель-Авива, который создает партнерства с донорами для продвижения проектов и программ на благо города и его жителей.

Музей является частью площади Бялик – нового городского культурного пространства, возникшего вокруг исторической площади Бялик в Тель-Авиве. Это культурная площадка представляет собой совокупность из пяти культурных центров, действующих на площади и рядом с ней и создающих художественную и документальную деятельность музейного уровня.

Сайт Музея города Тель-Авив-Яффо – https://taycm.org.il/

Сайт сообщества KakdelArt – https://www.kakdelart.com/

Билеты (25 – 35 шекелей) по ссылке – נוביגוד במוזיאון העיר תל אביב-יפו | עיריית תל אביב – יפו

Или здесь https://tlv-citymuseum.smarticket.co.il/

Адрес Музея города Тель-Авив-Яффо: Площадь Бялик – улица Бялик 27, Тель-Авив-Яффо

Текст и фото – по материалам пресс-релиза. Фото © Михаил Коротков, плакат – © Антонина Лев предоставлены арт-платформой KakdelArt