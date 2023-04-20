«Виолончель во всей красе» – так названа программа ближайших концертов оркестра «Симфонет Раанана», которые пройдут в конце апреля – 29 и 30 апреля в Городском Центре музыки и искусств Раананы

Программа «Виолончель во всей красе» – это уникальное сочетание глубокого тембра виолончели, теплого человеческого голоса и тонкого музыкального французского аромата.

В программе концерта прозвучит музыка французских композиторов Гектора Берлиоза и Камиля Сен-Санса, а также британского композитора Альберта Кетельби.

В концерте принимают участие Рона Шрира, в исполнении которой прозвучат четыре песни из цикла песен «Летние ночи» Берлиоза и Григорий Яновский, который представит свою интерпретацию Концерта № 1 си минор для виолончели Камиля Сен-Санса. Сопровождать выступления солистов будет оркестр «Симфонет Раанана» под управлением Керен Кагарлицки, в исполнении которого также прозвучат колоритная оркестровая пьеса британского композитора Альберта Кетельби и Симфония № 2 ля минор Камиля Сен-Санса.

Керен Кагарлицки (31) очень успешно строит свою карьеру дирижера не только в Израиле, но и в Европе. В настоящее время она является дирижером Венской Народной Оперы, а также штатным дирижером «Симфонет Раанана», музыкальным руководителем Симфонического оркестра Академии в Иерусалиме (до 2020 года) и дирижером хора Академического колледжа Оно.

Кагарлицки дирижировала различными оркестрами в Израиле и по всему миру, в том числе оркестром Оперного театра Массимо в Палермо, Филармоническим оркестром Би-би-си, Британским симфоническим оркестром во Франции, Иерусалимским симфоническим оркестром, Израильским камерным оркестром в Иерусалиме, Израильским камерным оркестром и оркестром «Симфонетт Раанана», заместителем музыкального руководителя которого она является с 2016 года.

Керен, родившаяся в семье репатриантов из Киргизии, начала учиться игре на фортепиано в возрасте 7 лет в консерватории Иерусалимской академии музыки и танца. Позже она получила степень бакалавра в Иерусалимской академии музыки и танца по композиции и оркестровому дирижированию. Она обучалась у проф. Менахема Визенберга, проф. Авнера Бирона, проф. Стэнли Спербера и проф. Эйтана Глоберзона.

Керен Кагарлицки – обладатель стипендии за выдающиеся достижения в 2015 году и стипендиат Американо-Израильского культурного фонда 2018–2019 годов. Она участвовала во многих мастер-классах таких дирижеров как: Матиа Ронделли (Италия), Шарон Чу (Гонконг) и профессора Бориса Брута (Канада). Музыкальная деятельность Керен включает дирижирование, сочинение, музыкальный менеджмент, аранжировку и оркестровку.

Под музыкальным руководством Керен Кагарлицки Симфонический оркестр Иерусалимской музыкальной Академии достиг впечатляющих успехов. Вместе с симфоническим оркестром «Симфонет Раанана», штатным дирижером которого она является, Керен выступала с многочисленными классическими концертами по всей стране, а также в совместных проектах с различными ансамблями и с лучшими певцами в специальных программах.

Григорий Яновский – виолончель

Григорий Яновский родился в 1948 году в Санкт-Петербурге. Защитил докторскую диссертацию по классу виолончели в Московской консерватории, лауреат Всероссийского музыкального конкурса 1972 года. После этого играл в Мариинском театре под руководством Валерия Гергиева, преподавал виолончель в Музыкальной академии, а также выступал с симфоническими оркестрами и различными ансамблями. Участвовал во многих теле- и радиопрограммах.

В 1990 году Григорий Яновский репатриировался в Израиль и играл в различных оркестрах, таких как Израильский Филармонический оркестр, Беэр-Шевская Симфониетта, Тель-Авивский камерный оркестр и другие. Он часто записывался и выступал в Израиле и за границей – в Германии, Франции, Испании, в Канаде, США, Индии и во многих других странах. Сегодня он возглавляет группу виолончелистов в оркестре «Симфонет Раанана». Григорий Яновский много выступает и сольно, и в различных камерных составах. Его репертуар очень широк – от барокко до современной музыки.

Рона Шрира – контральто

Рона Шрира – выпускница Оперной студии «Мейтар», программы для молодых певцов при Израильской Опере 2019-2021 гг.. Рона также окончила Музыкальную школу Бухмана-Меты, по классу профессора Тамар Рахум-Рот.

В нынешнем сезоне Рона уже спела партии в таких постановках Израильской Оперы как «Сказки Гофмана», «Алеко», «Сельская честь», «Мадам Баттерфляй» и вскоре исполнит партию Берты в опере Йонатана Кнаана «Теодор». Рона выступает как солистка не только в Израиле, но и в других странах, принимая участие также в исполненниразличных оратории – Генделя, Перголези, Вивальди и других композиторов.

Как финалистка конкурса Vincero (Италия), Рона Шрира была приглашена на концерты по всему миру, участвовала в программе IYDV певицы Долорес Задзек (США) и в других международных мастер-классах.

Она – стипендиатка Фонда Ронана и обладательница стипендии Леона Нахта, стипендии Бухмана-Меты и др. Недавно Рона Шрира заняла первое место на все израильском музыкальном конкурсе «Авив».

Камиль Сен-Санс написал свой поэтичный, изящный, эмоциональный и выразительный 1-й Концерт для виолончели в 1872 году, когда ему было 37 лет. Этот концерт считается одним из главных произведений в сольном репертуаре для виолончели, а также одним из наиболее известных и популярных сочинений Сен-Санса, написавшего это произведение для бельгийского виолончелиста, исполнителя на альте да’гамба и мастера по изготовлению инструментов Огюста Толбека. Толбек был частью выдающейся семьи музыкантов, тесно связанных с Société des Concerts du Conservatoire – ведущим концертным обществом Франции. Концерт впервые был исполнен 19 января 1873 года на сцене Парижской консерватории с Толбеком в качестве солиста, что было рассмотрено как признак растущего признания Сен-Санса французским музыкальным истеблишментом.

Сэр Дональд Фрэнсис Тови позже писал: «Вот, на этот раз, концерт для виолончели, в котором сольный инструмент показывает каждый регистр без малейшего затруднения в проникновении в оркестр». Многие композиторы, в том числе Шостакович и Рахманинов, считали этот концерт величайшим из всех концертов для виолончели. Йо-Йо Ма записал альбом «Пять великих концертов для виолончели», включив в него концерты Дворжака, Эльгара, Гайдна, Сен-Санса и Шумана.

«На персидском рынке» – музыкальная композиция композитора Альберта Кетельби, написанная в 1920-х годах. Эта мелодия была включена в одно из его сочинений под названием «Сюита из пленительных мест».

«На персидском рынке» стала культовой мелодией и получила всеобщее признание в мире, не раз была использована в кино и на телевидении благодаря ее запоминающейся музыкальной теме.

Альберт Кетельби (Albert Ketelbey, 1875-1959) – британский композитор и дирижер, автор популярных оркестровых произведений в жанре «легкой музыки», музыки для кино и оперетт.

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«Симфонет Раанана». 11-й концерт сезона. «Виолончель во всей красе»



В программе:

Альберт Кетельби – «На Персидском рынке»

Гектор Берлиоз – Четыре песни из цикла песен «Летние ночи»

Камиль Сен-Санс – Концерт для виолончели № 1, соч. 33

Камиль Сен-Санс – Симфония № 2, соч. 55

Концерты состоятся:

29 апреля, суббота, 21:00

30 апреля, воскресенье, 20:00.

Заказ билетов на сайте оркестра – http://www.symphonette.co.il

Городской центр музыки и искусств, Раанана, ул. Ха-Пальмах, 2-алеф.

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/symphonette.raanana

Справки и заказ билетов по телефону: 09-7457773



Все фотографии предоставлены пресс-службой оркестра

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