Предновогодние концерты оркестра «Симфонет Раанана».

«Какими мы были когда-то» – 4-й абонементный концерт сезона.

Предновогодние дни – то время, когда даже самые закоренелые прагматики невольно оборачиваются назад. Мы ищем в памяти те моменты, когда мир был ярче, честнее и понятнее. Именно в эти дни – 29, 30 и 31 декабря – Городской центр музыки в Раанане превратится в своеобразный портал, где оживут воспоминания.

За дирижерским пультом – Давид Зеба, он же – ведущий и пианист вечера.

Солисты концерта – Аталья Лави, Таль Ганор и Ади Эзра.

В программу концертов «Какими мы были когда-то» включены известные и популярные песни как классического репертуара, так и из культовых кинофильмов – те самые хиты, которые стали саундтреком нашей жизни. Песни, которые навсегда изменили мир и остались в сердцах слушателей, любимые мелодии из классики и кинематографа.

Вести этот музыкальный диалог будет человек-оркестр Давид Зеба – штатный дирижер «Симфонет Раанана». Трудно найти в музыкальном мире Израиля более многогранную личность. В эти предновогодние вечера на сцене к нему присоединятся три замечательных солиста, каждый из которых привносит свою краску в праздничную палитру.

Давид Зеба родился в Хайфе. Окончил с отличием магистратуру по композиции и вокалу в Академии музыки имени Рубина в Тель-Авиве. Автор музыки и аранжировок для театра, оперы, хоров и оркестров. Исполнял сольные партии в ораториях и операх. Работает как дирижер и пианист, активно выступает в Израиле и за рубежом. Участвовал во множестве постановок Израильской оперы в качестве пианиста, солиста и переводчика.

Зеба – также руководитель оперной студи «Мейтар» при Израильской Опере, старший преподаватель Академии музыки в Иерусалиме, музыкальный руководитель и дирижер трех хоровых коллективов, постоянный участник фестивалей и концертов в Израиле.

В 2015 году Давид Зеба написал оперу «Матери», посвященную женским образам из Книги Бытия. Постановка «Матери» была представлена в Израильской опере в 2021 году, получила высокую оценку критиков и была прекрасно принята публикой.

Давид Зеба также создает музыку и аранжировки для театра, оперы, хоров и оркестров, исполняет сольные партии в ораториях и операх, часто выступает в Израиле и за рубежом. Участвовал во многих постановках Израильской оперы и как пианист, и как солист.

Давид Зеба также написал и сочинил оперу «Алиса в стране чудес» по повести Льюиса Кэрролла для Израильской оперы – это произведение исполнялось под его руководством на оперной сцене и было высоко оценено критикой.

Сопрано Таль Ганор

Таль Ганор родилась в Израиле. Окончила музыкальную школу имени Бухмана-Мета в Тель-Авивском университете. Исполнила множество оперных партий.

Выступала на фестивале в Мартина-Франка (Италия) в партии Амура в «Орфее и Эвридике» Глюка. Давала концерты в Израиле и за рубежом, в том числе, с Израильским филармоническим оркестром, ансамблем «Барокада», Израильским камерным оркестром, Международным оркестром Италии, капеллой Mediterranea, оркестром «Манья Грация» в Италии и другими коллективами.

Таль Ганор – лауреат стипендий Фонда культуры «Америка – Израиль», Израильской ассоциации оперных искусств, фонда Басер, фонда Эли Леона, школы музыки имени Бухмана-Мета и Ротари-клуба в Мартина-Франка (Италия). Победительница конкурса «Весна» в номинации вокала и обладательница приза зрительских симпатий 2012 года. Была участницей оперной студии «Мейтар» Израильской оперы.

Аталья Лави

Аталья Лави родилась в 1986 году. Сфера её профессиональных интересов включает вокальное развитие, музыкальные аранжировки, педагогическую деятельность и работу с ансамблями, а также развитие слуха, гармонию и музыкальную теорию. Кроме того, она пианистка, кантор и музыкальный продюсер.

В 2007–2009 годах Аталья Лави обучалась в музыкальном коллежде «Римон». В 2014–2017 годах окончила программу бакалавриата и получила педагогический диплом по музыкальному образованию в колледже Левински. В 2022–2024 годах завершила магистратуру по музыке и технологиям в Университете Бар-Илан.

Преподавала музыку в различных учебных заведениях.

В 2005–2007 годах проходила службу в Армии обороны Израиля как солистка оркестра ЦАХАЛа. В 2009–2025 годах занималась вокальной деятельностью, музыкальным руководством и продюсированием в организации «Бейт тфила Исраэли». В этот период участвовала в многочисленных музыкальных проектах и концертах по всей стране, Сотрудничала со многими местными артистами, участвовала в гастрольных турах за рубежом (США и Бразилия).

В 2009–2025 годах также выступала как инициатор и активный участник музыкальных постановок в Израиле и за границей, работала в сфере звукозаписи и концертной деятельности. Сотрудничала со многими израильскими музыкантами, записала три альбома, участвовала в международных онлайн-проектах и в четырёх гастрольных турах за рубежом (США, Франция и Нидерланды).

Тенор Ади Эзра

Окончил музыкальную школу имени Бухмана-Мета при Тель-Авивском университете, лауреат стипендии Фонда Шарет. Проходил службу в армии как солист оркестра ЦАХАЛа. Выпускник программы «Мейтар опера студио» – студии молодых солистов Израильской оперы, где был удостоен стипендии как выдающийся солист.

Регулярно выступает на сцене Израильской оперы, в том числе, исполнял главную партию в опере «Теодор». Также выступает как солист с ведущими оркестрами Израиля, включая Израильский филармонический оркестр, Симфонический оркестр Ришон ле-Циона, оркестр «Симфонет Раанана» и Израильский камерный оркестр.

Наряду с работой в сфере академической музыки участвует в проектах и постановках в области популярной музыки, в том числе в международном а-капелла шоу «Voca People».

«Симфонет Раанана»

«Какими мы были когда-то»

(4-й абонементный концерт сезона)

Давид Зеба – дирижер, ведущий и пианист

Аталья Лави, Таль Ганор, Ади Эзра – вокал

Даты концертов:

Понедельник, 29.12.25

Вторник, 30.12.25

Среда, 31.12.25

Все концерты начинаются в 20:00Музыкальный руководитель оркестра – Омер Меир-Веллбер

Штатный дирижер – Давид Зеба

Генеральный директор оркестра – Орит Фогель-Шафран

Концерты проходят в Городском центре искусств и музыки по адресу: улица а-Пальмах 2-алеф

