Данила Козловский: Искренне Ваш. Моноспектакль FRANK в Израиле  

Текст и фото – по материалам пресс-релиза. Фото – © Данил Головкин

В ноябре, в Израиль с музыкальным моноспектаклем FRANK приедет актер Данила Козловский. Козловский зарекомендовал себя и как режиссер, сняв три полнометражных картины, включая нашумевший «Чернобыль». У театралов же егоимя ассоциируется со знаменитой сценой санкт-петербургского Малого Драматического Театра под руководством Льва Додина, а с весны 2024 года — еще и с моноспектаклем FRANK, который вскоре увидят израильские зрители.

Прекрасные внешние данные и профессиональное мастерство давно сделали Козловского любимцем публики многих стран, FRANK же открывает еще одну грань его таланта. Название шоу – игра слов: это и имя короля американской вокальной сцены ХХ века Фрэнка Синатры, любимого певца Данилы, и английское слово frank — «чистосердечный», «искренний» «откровенный». В спектакле действительно много откровений: воспоминания о детстве и юности, первой любви и учёбе в кадетском корпусе, первых амбициях и разочарованиях, взлётах и падениях. Это яркий и искренний рассказ о себе и о времени, которое сформировало героя, о песнях, которые когда-то перевернули душу, чтобы через много лет стать основой впечатляющего шоу. Именно об этом говорит сам Козловский: «Я уверен, что музыка играет особенную роль в жизни каждого человека. В моей — точно играет. Я зависим от музыки. И если вы меня спросите, без чего я не смогу жить, музыка безусловно будет в этом списке».

Блестящая игра Козловского, тонкая режиссура Саввы Савельева и элегантное световое решение создают особое настроение: атмосфера задана искренними эмоциями и доверительным разговором с публикой, но это не задушевный «квартирник», а мастерски спродюсированное большое театральное событие. Сегодня, когда нам часто не хватает искренности и доброты, мы найдем их в этом спектакле, чтобы точно знать – таким чувствам есть место рядом с нами и вокруг нас. В это верит и главный герой: «Ищите свет и добро в близких и любимых людях. Почаще говорите им теплые и важные слова, даже если для этого нет видимого повода. Говорите с ними о любви, и главное, будьте с ними искренними, будьте откровенными. Будьте “frank”».

Спектакль с аншлагами идет по всему миру, в ноябре ему будут рукоплескать в Израиле:

Хайфа: 27 ноября

Тель-Авив: 28 ноября

Ашдод: 30 ноября

Билеты: https://showman.co.il/e/danila-kozlovskiy-monospektacl/