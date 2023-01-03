Darya Duo – Андалузский оркестр в одном фортепиано или польско-марокканский вальс

Заглавное фото – Darya Mosenzon &Matan Kaspi – photo © by Yoel Levy

Новый год – новый джаз в музее Иланы Гур в Старом Яффо. Первый в этом году концерт джазовой серии музея пройдет в четверг, 12 января, и будет полностью посвящен андалузскому джазу в исполнении Darya Duo – пианистки Дарьи Мосензон и перкуссиониста Матана Каспи.

Дарья Мозензон – пианистка, специализирующаяся в марокканской и алжирской музыке, хотя с детства Дарья обучалась классическому фортепиано и в основном играла произведения Баха и Шопена, бывшими ее любимыми композиторами. Позже Дарья занялась джазовой музыкой и сегодня легко сочетает марокканские и алжирские макамы и вальсы Шопена, таинственные напевы и ритмы Магриба с известной классической музыкой, ухитряясь на одном фортепиано дотошно и с со сдержанным пылом воспроизводить богатое звучание андалузского оркестра, его ускоряющиеся темпы, хотя на сей раз ей будет аккомпанировать перкуссионист Матан Каспи. Дарья Мозензон – почти волшебница, так хороша ее игра, а играя, она часто поясняет происхождение той или иной пьесы, той или иной мелодии, и также исполняет свою собственную оригинальную музыку, старые и новые аранжировки, каверы и традиционные мелодии. Разговор пойдет и о традициях (еще бабушка Дарьи – классическая пианистка) и о ее сольных фортепианных аранжировках инструментальных произведений и о том, что музыка всегда вдохновляюща. И так оно будет и на сей раз, в четверг, 12 января 2023 года в Музее Иланы Гур в Старом Яффо.

Дарья начала свой музыкальный путь в возрасте 5 лет, изучая классическое фортепиано, позже изучала джазовую музыку. Затем она начала играть музыку Северной Африки и решила посвятить себя ее исполнению, учась у педагогов из Израиля и Марокко, выступая с оркестрами и ансамблями в Израиле и за рубежом. Она получила степень бакалавра музыковедения, которая включала изучение теории, игры и дирижирования. Затем, почти случайно, через друзей, которые учились у андалузского скрипача Элада Леви, художественного руководителя Израильского Андалузского оркестра в Ашдоде, она познакомилась с андалузской музыкой.

Дарья играла как пианистка в Израильском Андалузском оркестре и в Иерусалимском оркестре «Тараб», выступала с Иерусалимским оркестром «Восток-Запад», руководила ансамблями, исполняющими оригинальную музыку и ее аранжировки североафриканской музыки, и выступала с ними по всей стране.

«Мне не хватало чего-то очень значительного, – говорит Дарья, – классическая музыка была для меня интеллектуальной и холодной, не было общения с музыкантами, не было общения с публикой». Потому Дарья Мосензон отказалась от классического музыкального направления и начала углубляться еще и в джаз. На третьем польском джазовом фестивале, который проходил прошедшей осенью в Тель-Авиве, Дарья Мозензон принимала участие в программе, где музыканты различных направлений связывали свою музыку с произведениями польского композитора Фредерика Шопена: андалузская композиция Мозензон называлась «Шопен в Магрибе». «Я поняла, что в этой музыке есть все, чего мне не хватало раньше. В андалузской музыке есть глубина и легкость с бесконечными оттенками экспрессии и эмоций. Публика является частью спектакля не меньше, чем человек, который ее играет. Это музыка, основанная на ритме, и мне всегда хочется танцевать под нее»

Дарья выступала на площадках и на фестивалях по всему Израилю, среди которых фестиваль «Мекудешет», «ИндиНегев», Международный фестиваль уда в Иерусалиме и Польский джазовый фестиваль в Тель-Авиве. Она также два года подряд выступала за границей на марокканском фестивале Des Andalousies Atlantiques в 2018 и 2019 годах. Предстоящий европейский тур DARYA запланирован на лето 2023 года.

В прошедшем октябре Дарья была выбрана одной из 10 израильских музыкантов, которые были представлены на международной музыкальной выставке WOMEX – Worldwide Music Expo – в Лиссабоне. WOMEX – это крупнейшая конференция мировой музыкальной сцены, когда каждый октябрь более 2600 профессионалов (в том числе 260 исполнителей) собираются вместе из 90 стран, что делает WOMEX ведущей сетевой платформой для мировой музыкальной индустрии. Музыкальный спектр WOMEX простирается от традиционных стилей до нового андеграунда, включая фолк, джаз и электронную музыку.

В периоды карантинов, когда играть с оркестром и ансамблями было невозможно, Дарья начала искать способы отобразить разнообразные ритмы, мелодии и краски андалузского оркестра только на фортепиано. Сольный проект Дарьи начался в условиях самоизоляции 2020 года, когда вся работа с оркестрами и ансамблями была свернута в один миг. Играя в одиночестве у себя дома, Дарья искала ответы на вопрос, как передать ритмы, текстуры и краски андалузского оркестра в сольной фортепианной пьесе, исследуя этот вопрос в своих оригинальных произведениях и в интерпретациях традиционной музыки Марокко и Алжира. Результатом стало шоу Darya, в котором сочетаются интимные задушевные мелодии и взрывные ритмы, тщательная сдержанность и волнующая страсть.

Музыка Darya Duo плавно переходит от проникновенных мелодий к взрывным энергичным темпам, а музейные стены, теплая атмосфера, зимний вечер и горячая сангрия – отличная обстановка для концерта дуэта, играющего джаз, музыку мира и не забывающего о музыке традиционной и классической

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Darya Duo – Андалузский оркестр в одном фортепиано или польско-марокканский вальс

Музей Иланы Гур. Четверг, 12 января 2023 года.

Дарья Мозензон – фортепиано, композиция и аранжировки

Матан Каспи – дарбука и ударные инструменты

19:00 экскурсии по музею на русском языке и иврите

20:00 концерт в главном зале музея

Цена билета на весь вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и сангрию) – 125 шекелей.

Заказ билетов по ссылке https://tinyurl.com/m4zznxzh или по телефону 03-6837676.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/503958781839982

Количество мест ограничено!

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Darya – Exactly – https://www.youtube.com/watch?v=HL_lEyZo5zw

Darya YouTube channel – DARYA – YouTube https://www.youtube.com/channel/UCyuBG7D1YX4XtROUbnCtZDA

Darya https://daryamosenzon.com/

Spotify – Darya https://open.spotify.com/artist/1F87Poue7rzHGozkPvorpo

Darya // דריה (@darya.m.music) • Instagram photos and videos

Darya | Facebook https://www.facebook.com/DaryaM.Music

Фото © Yoel Levy и © Yael Shelach – предоставлены Дарьей Мосензон