В продолжении темы ДЕКАБРЬСКИЕ ФЕСТИВАЛИ. Их невероятно много, больше чем можно себе представить. Мне кажется, даже больше чем нужно. Хотя нужно всё… Итак: фестивали на все вкусы, на любой возраст, всех стилей, жанров и прочее. Я попыталась собрать хотя бы их названия, дошла в списке до 30 фестивалей и остановилась, всё равно на все не успеть, фестивалей невероятно много, не говоря уже о других культурных событиях.

Вот названия тех фестивалей, что уже прошли – просто чтобы не быть голословной, и заодно, чтоб напомнить, что культура в Израиле есть. В декабре уже состоялись: кинофестиваль «Солидарность», 5-й кинофестиваль в Шомроне, фестиваль «Короткого театра» в «Цавте», фестиваль «Шатеф» в Хайфе, фестиваль «Женского кино» в Иерусалиме, Театральный фестиваль Ниссана Натива в Иерусалиме, Тель-Авивский фестиваль джаза Teder FM в «Бейт-Романо».

Вчера начался и будет продолжаться до 29 декабря фестиваль «Хаг ха-Хагим» в Хайфе. Уже 31-й. В его программе около 30 мероприятий на протяжении 13 декабрьских дней. Мероприятия фестиваля пройдут в Бейт ха-Гефен и в различных местах города, включая музеи Хайфы, площадь фортепьяно, Хайфский театр, новый Дом Акрополя, церкви Св. Иоанна и Мар-Элиас, и будут включать выступления, выставку, концерты, пьесы, мероприятия для всей семьи, лекции, мастер-классы в музеях Хайфы и экскурсии по Вади Ниснас. Вот здесь о фестивале можно прочитать подробно https://www.israelculture.info/prazdnik-prazdnikov-xajfa-2024/ . Дополнительная информация на сайте фестиваля: haifahag.com

С 19 по 24 декабря в яффском порту пройдет фестиваль детского театра «Эльмина» https://www.elminajaffa.com/festival/

С 20 по 24 декабря в Иерусалиме проходит фестиваль Liturgical Festival Nazaret https://liturgicalnazareth.co.il/ Я не ошиблась, просто времена сейчас смутные и география запутана, потому Шестой литургический фестиваль, основанный ассоциацией «Полифония» во главе с Набилем Абоде Ашкаром, приезжает в этом году в Иерусалим и приглашает зрителей окунуться в особую рождественскую атмосферу. Фестиваль пройдет в комплексе YMKA в Иерусалиме с литургическими концертами, оригинальными постановками, выставкой Академии искусств и дизайна Бецалель, концертами колоколов и рождественской ярмаркой. Три центральных концерта будут сняты на видео и транслироваться в прямом эфире на сайте фестиваля. Но все-таки руководство фестиваля решило провести специальный рождественский концерт в Назарете – постоянном доме фестиваля – и он пройдет там в англиканской церкви.

Дальше – больше… Не путайтесь, но фестиваль камерной музыки в Верхней Галилеи «Коль ха-Музыка» перебрался на этот раз из кибуца Кфар-Блюм в Яффо и потому уже 38-й Фестиваль «Голос музыки» в Верхней Галилее пройдет в этом году с 19 по 21 декабря в Музыкальном центре Тель-Авив-Яффо на улице Шеарит Исраэль, 10. Все подробности об этом географическом феномене – вот здесь https://www.israelculture.info/festival-golos-muzyki-v-verxnej-galilee-v-gostyax-u-tel-aviva/. Программа фестиваля по ссылке – https://www.kol-hamusica.org.il/ .

Кстати, еще один фестиваль, который одноразово (тьфу-тьфу) переезжает с севера в центр – это зимний фестиваль «Время Галилеи» – он пройдет уже январе, с 1 по 4 января в «Театрон Гиватаим». 4 дня кулинарии, искусства и культуры в лучших галилейских традициях. Вот его сайт – https://www.westgalil.org.il/evt/?season=winter-festival

Так, возвращаемся в Иерусалим: уже завтра, 19 декабря, в Иерусалиме в здании муниципалитета пройдет однодневный культурный фестиваль «Зимнее время – «Шаон Хореф – spectrum», когда на одну ночь здание муниципалитета превращается в молодежный веселый сквот. В помещениях, куда обычно если и пускают, то со скандалом, в архиве и на парковках будут проходить десятки перформансов, шоу, спектаклей, мастер – классов, выставок, музыкальных и танцевальных представлений. Полная программа https://spectrum.ussl.co.il/

Вход бесплатный, в некоторых местах возможна предварительная регистрация.

https://www.facebook.com/events/925572989642881/

Остаемся в Иерусалиме…Не убегайте (хотя потом поедем в пустыню). С 21по 24 декабря в «Бейт-Конфедерация» в столице походит уже 15-й фестиваль израило- эфиопского творчества «Хуллегеб» – https://www.confederationhouse.org/page_18014 . Оригинальные постановки в различных областях – театр, музыка, балет, стенд-ап. Создатели всего этого еще далеки от канонического статуса, но связаны с израильским опытом всеми фибрами своей души, и у них есть свой взгляд на наш дымящийся плавильный котел. Фестиваль был основан в 2009 году и является флагманом проекта по продвижению израильско-эфиопского творчества, который существует в «Бейт-Конфедерация» уже около 20 лет. Этот фестиваль был учрежден в результате успешной деятельности театрального ансамбля «Хуллегеб», и на сегодняшний день это самая центральная сцена в Израиле, которая привлекает внимание израильско-эфиопских артистов, которые не всегда получают то признания, которого заслуживают. Название фестиваля «Хуллегеб» означает «открытый для всех и всего».

Пустыня… В Негеве в дни Хануки с 24 по 28 декабря пойдет традиционный, уже 27-й, фестиваль «Звуки пустыни» – фестиваль израильской музыки, проводящийся с 1999 года в кибуце Сде-Бокер в Рамат ха-Негев». Все мероприятия фестиваля проходят в Центре Бен-Гуриона в кибуце Сде-Бокер. Программа на сайте https://tzlilimbamidbar.co.il/ Фестиваль был основан композитором Михаэлем Вольпе (он – член кибуца Сде-Бокер, как продюсер фестиваля Эйтан Пеэр) еще в 1999 году – в прошлом тысячелетии, с целью создания и развития сообщества музыкантов всех направений, а также поощрения сотрудничества между артистами, музыкальными жанрами и ансамблями. В первые годы на фестивале выступали в основном ансамбли классической музыки, но с годами к ним добавились жанры всех оттенков спектра, от классики и оперы до рока и джаза. Сейчас музыкальное направление фестиваля – любое: все жанры, все оттенки спектра, все сочетания восточной и западной музыки. Единственное условие, чтобы это была оригинальная израильская музыка.

За прошедшие годы Центр Бен-Гуриона в кибуце Сде-Бокер стал основным прибежищем, главной сценой фестиваля, собирая десятки добровольцев и музыкантов из кибуца, не говоря уже о сотнях музыкантов со всей страны и постоянных слушателях фестиваля, приезжавших послушать концерты и погулять по пустыне.Один из краеугольных камней фестиваля – оригинальные постановки, объединяющие солистов и оркестры, камерные ансамбли и композиторов. На фестивале всегда выступают бок о бок именитые мастера и начинающие музыканты и молодые композиторы.

Срочно возвращается в Иерусалим. Там с 16 по 19 декабря – еще можно успеть – в Музее искусства исламских стран проходит музыкальный фестиваль «Муаль Балади» https://www.islamicart.co.il/Events/Event.aspx?pid=2317&catId=0 Сорри, что не сообщила о нем раньше. Но еще сегодня можно успеть на концерт пианистки Дарьи Мосензон, а завтра – на концерт Камы Камиллы.

Фестиваль “Душа и дыхание” Breath Soul Festival – снова в Иерусалиме. Почему-то большинство декабрьских фестивалей проходят именно в Иерусалиме. Этот – 20 и 21 декабря на старой лесопилке Ха-Минсара. Два дня культуры и искусства, спектакли и вечеринки, мастер-классы по спиртным напиткам и ремеслам. Два дня, в течение которых проигрывается реальность жизни рядом с войной.

Подробности – https://www.facebook.com/events/878073717808537/

https://www.coing.co/JLM_YC_Yaps/181630

Двухдневный хореографический фестиваль “Кальгуф – Расширяя поле хореографии” в Центре хореографии в Бат-Яме.

Второй фестиваль “Кальгуф”, представляющий танцевальные постановки с участием людей с разными возможностями.

19 и2- декабря – https://www.facebook.com/events/2429608207370594/

https://www.facebook.com/KelimChoreographyCenter

https://kelim.org.il

Еще один балетный фестиваль – “Комнатные танцы” памяти Ноа Эшколь https://www.roomdancesfestival.com/ – проходит 18-19 декабря в “Междисциплинарной арене” в Иерусалиме и и 25-26 декабря в зале “Ха-Тейва” в Яффо. Программа фестиваля сконцентрирована на сольных выступлениях, на хореографии для небольших составов танцоров, на отсутствии в прямом смысле перегородок между зрителями и танцорами. «Комнатные танцы» позволяют сократить дистанцию между зрителем и художником. Сцена – это и есть комната, или, комната – и есть сцена, как угодно, лишь бы отдавалось предпочтение и внимание танцорам-хореографам, исследованиям новых форм творчества и языка движения, языка танца.

Фестиваль света в Иерусалиме – проходит в Старом городе с 2009 года. 3D-инсталляции, видео, звуковые и световые шоу www.lightinjerusalem.org.il/פסטיבל-האורות и заодно – Фестиваль световых скульптур Winter Dreams в Ботаническом саду в столице https://www.israelculture.info/winter-dreams-v-ierusalimskom-botanicheskom-sadu/

Вот еще один фестиваль – тоже в Иерусалиме – Outline,

8-й Иерусалимский Фестиваль иллюстрации. Это выставки иллюстраторов, мастер-классы, экскурсии в десятках галереях и общественных пространствах по всему городу. Фестиваль замечательный. Я его очень люблю. В фестивале Outline принимают участие сотни иллюстраторов, аниматоров, дизайнеров, художников, поэтов и кураторов. Общее одно – любовь к иллюстрации. Тема фестиваля этого года – «Неизвестное» – пространство, где воображение прорывается через границы реальности, между неопределенностью и потенциалом, где может произойти все, что угодно.

Мероприятия фестиваля пройдут в период с 19.12.24 по 23.1.25 по всему Иерусалиму

https://outlinejerusalem.com/

https://www.facebook.com/outlinejerusalem

Фестиваль начинается сегодня 19 декабря и проходит до середины января минимум, а в некоторых галереях и дольше.

Новое иерусалимское событие – арт-фестиваль «Бехорот» https://bechorot.co.il/

https://www.facebook.com/bechorot.art 25 и 26 декабря. Выпускники высших учебных заведений искусств Иерусалима, будущее поколение художников Израиля за два дня демонстрируют десятки премьерных работ.

Дальше просто названия…

Фестиваль Хануки в округе Модиин с 25 декабря по 1 января. Район Модиин и лесной массив Бен-Шемен – это место, где Маккавеи жили, действовали и сражались. Полная информацию обо всех мероприятиях на сайте https://www.thm.org.il/ .

Фестиваль Музыкальной фабрики Хена Цимбалиста в Эйн-Карем с 27 по 29 декабря- https://zimbalistamf.com/

26-й Фестиваль еврейского кино в Иерусалиме с 28 декабря по 2 января https://jer-cin.org.il/en/lobby/jerusalem-jewish-film-festival-2024

40-й Кинофестиваль в Хайфе (был отложен по понятным причинам) – с 31 декабря по 11 января https://www.haifaff.co.il/

И это далеко не все, а потом наступит январь и фестиваль фортепьяно в Эйлате https://pianofestival.co.il/😊