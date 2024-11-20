Встретим Хануку и Новый год с «Пеппи Длинный Чулок» в Театре Zero

… На окраине маленького шведского городка стоит дом. Вернее, не дом, а целая вилла! У нее странное название – «Курица» и еще более странная хозяйка. Но о ней позже, а пока представим вам других героев этой истории. Знакомьтесь: Томми и Аника, брат и сестра, живут по соседству с виллой «Курица», точнее с ветхим домом посреди запущенного сада на окраине шведского городка. Ведь когда Томми и Аника только начали интересоваться этим домом, его хозяйка еще бороздила бескрайние просторы мирового океана…

Но однажды она появилась на пороге собственного дома с обезьянкой на плече и целым чемоданом золотых монет. Это важное замечание: девочка со странным и вычурным именем Пеппилотта Виктуалия Рульгардина Крисминта Эфраимсдоттер Длинныйчулок очень богата, богата настолько, что может себе позволить не беспокоиться о завтрашнем дне и думать лишь о том, как интересно прожить день сегодняшний. Но еще важнее то, что эта девочка необыкновенно сильна, настолько, что может поднять целую лошадь, которую, скорее всего для того и завела у себя на вилле «Курица», чтобы упражняться в поднятии тяжестей.



Разумеется, в один прекрасный день Томми и Аника осмелели настолько, что переступили порог этого загадочного дома, и с этого, собственно, начинается наша история. С ее продолжением вы сможете познакомиться в самое ближайшее время. «Пеппи Длинный Чулок» по книге замечательной шведской писательницы Астрид Линдгрен – спектакль, который Театр Zero подготовил специально к Хануке и Новому году и который пройдет в декабре по всей нашей стране. В нем заняты Марина Белявцева, Софья Абрамович, Олег Родовильский, Анна Кордонская, Роман Джура, Никита Галкин.

Это история необыкновенной дружбы самых обыкновенных детей с девочкой, не похожей ни на кого. И дело не в рыжих косичках и разноцветных чулках. Эта девочка независима, сильна духом и бесстрашна. Она не боится быть эксцентричной и пятиться задом, возвращаясь домой, спать ногами на подушке и с головой под одеялом. Для нее не существует авторитетов, у нее буйная фантазия и бесконечное желание придумывать новые и новые приключения. И в то же время она добра и великодушна, даже по отношению к поверженным врагам. Не потому ли маленькие Томми и Аника так очарованы своей соседкой?

Рыжеволосая девочка способна преподать урок не только детям, но и их родителям. Вы спросите, в чем этот урок? Посмотрите на своих детей: вы уверены, что они должны всегда быть послушными и выполнять все ваши указания беспрекословно? А может, пусть они экспериментируют, выдумывают небылицы, шалят и гримасничают? А главное – пусть мечтают. Кто знает, вдруг это тот самый путь, вступив на который, они станут сильными, независимыми и благородными?

Этот яркий и задорный спектакль поставили Олег Родовильский и Марина Белявцева, музыку к нему аранжировал Юрий Акимов, а сценическое оформление придумал Алон Бар-Дов.

Театр Zero существует на театральной карте Израиля уже 20 лет и за это время предложил зрителям десятки спектаклей для взрослых и детей. Это один из немногих театральных коллективов, на протяжении всего существования предлагающий зрителям спектакли на русском языке. В числе лучших детских постановок прошлых лет полюбившиеся публике «Конек Горбунок», «Василиса Прекрасная», «Большой Новогодний Карнавал Сказок», «Морозко» и другие. И конечно, самые долгожданные – новогодние представления, которые не обходятся без празднично украшенной ёлки, доброго Дедушки Мороза и его внучки Снегурочки и подарков каждому маленькому зрителю – куда же без них! Так будет и на этот раз. Спектакль «Пеппи Длинный Чулок» запомнится им надолго.



Споры о том нужен ли в Израиле традиционный детский театр на русском языке будут идти, наверное, еще лет двадцать – по крайней мере, еще одно поколение. А пока что три поколения новых израильтян, сохранивших русский язык, ходят на спектакли театра ZERO, поставленные по произведениям классической детской литературы.

Интересно, что зачастую детей – билингв уже во втором поколении на спектакли приводят молодые мамы и папы, сами выросшие в окружении иврита. Детям, знающим одинаково хорошо и русский и иврит, совсем не мешает то, что действие спектакля происходит не там, и не здесь, а в сказочном мире, где неважно на каком языке говорят твои друзья.

Детские психологи, занимающиеся детьми-билингвами, то есть детьми. растущими в двойной языковой среде (известно, что у них коэффициент IQ выше, чем у обычных детей), говорят, что язык – это не только средство общения, но это – все окружение ребенка, начиная от вывесок на улицах кончая разговорами за семейным столом. Театр – это часть окружения, и не надо им пренебрегать особенно тогда, когда поход в театр становится семейным выходом.

Ребенок может и должен впитывать обе культуры на двух языках – такое «двойное» воспитание, как доказали психологи, способствует не только широте кругозора, но и быстрому развитию способностей. Счастлив тот, у кого два родных языка. Не только потому, что может говорить, веселиться или спорить на двух языках, а потому, что он способен на большее, чем те, кто говорит только на одном языке.

В афише театра ZERO – репертуар и для взрослых и для детей, на русском языке и иврите, а своеобразным феноменом в Израиле этот коллектив стал именно потому, что на его «детских спектаклях» удовольствие получают не только малыши, но и их родители, бабушки и дедушки. В каждом спектакле театр делает все, чтобы именно взрослые вновь пережили давно забытое детское ощущение встречи с волшебным миром настоящего театра и поделились этим ощущением со своими детьми.

Продолжительность представления 1 час 30 минут с перерывом, рекомендуется детям от трех с половиной до десяти лет.

Заказ билетов по телефону 054-7802339 или в кассе Браво https://ru.kupatbravo.co.il/announce/79266

Даты представлений:

Ариэль: Чт, 19.12.2024 18:00 Эшколь а-Пайс

Беэр-Шева: Сб, 21.12.2024 11:30 Тамуз бейт а-музыка

Холон: Ср, 25.12.2024 18:00 Кукольный театр

Нетания: Чт, 26.12.2024 18:00 Эшколь а-Пайс

Хайфа: Пт, 27.12.2024 17:00 Матнас Адар, Зал Бейтену

Кирьят-Оно: Сб, 28.12.2024 12:00 Арт-подвал Кирьят-Оно (места не нумерованы)

Реховот: Вс, 29.12.2024 18:00 Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля

Ришон ле-Цион: Пн, 30.12.2024 18:00 Зал Мофет

Петах-Тиква: Вт, 31.12.2024 17:00 Зал Шарет

Ашдод: Сб, 04.01.2025 11:00 Матнас Дюна-Юд

Все фотографии предоставлены театром Zero