Праздник праздников, Хайфа 2024

Текст и фото – по материалам пресс-релиза. Верхнее фото – «Ангелы на горе Кармель» © Мор Эльнекаве. מלאכים על הר כרמל צילום. מור אלנקווה

Фестиваль «Праздник праздников» проходит в Хайфе в 31-й раз. В его программе около 30 мероприятий на протяжении 13 декабрьских дней. Фестиваль – плод инициативы Бейт ха-Гефен — арабо-еврейского культурного центра и муниципалитета Хайфы.

«Во время праздников мы проводим множество культурных мероприятий, которые дают каждому почувствовать себя как дома — независимо от языка, религиозной или национальной принадлежности», — говорит Ассаф Рон, генеральный директор Бейт ха-Гефен. «В нынешней сложной реальности мы не можем гарантировать, что все мероприятия пройдут так, как запланировано, но мы можем гарантировать, что даже в трудные времена, когда межкультурные встречи становятся все более сложной задачей — мы не перестанем действовать и верить».

Мероприятия фестиваля пройдут в Бейт ха-Гефен и в различных местах города, включая музеи Хайфы, площадь фортепьяно, Хайфский театр, новый Дом Акрополя, церкви Св. Иоанна и Мар-Элиас, и будут включать выступления, выставку, концерты, пьесы, мероприятия для всей семьи, лекции, мастер-классы в музеях Хайфы и экскурсии по Вади Ниснас.

Среди мероприятий фестиваля: «Вавилон» – Нета Винер, Мухаммад Муграби, группа System Ali и другие в единственной премьере

в Израиле, выносящей на сцену острые жизненные переживания прожитого года. Ари Теперберг в работе «Безымянный документ», премьера которой состоялась на Израильском фестивале около двух лет назад и которая происходит в документе Google Docs, в котором разворачивается запутанная сеть связей между голосом, идентичностью, технологиями, коммуникацией, памятью и потерей. Новое совместное шоу комика-стендаписта Ноама Шустера Элиаси и актрисы – мастера устного слова Самиры Сарии. «Ангелы на горе Кармель» — праздничный концерт с рождественскими и ханукальными гимнами на трех языках, познавательный рождественский тур для всей семьи среди украшенных домов, красочных огней, праздничных сладостей, угощений, сюрпризов от Санта-Клауса из Хайфы, захватывающих праздничных головоломок

и незабываемых моментов.

В этом году на площади Бен-Гуриона снова будут установлены ханукальные меноры, ель, полумесяц и множество световых украшений. С помощью огней, которые связывают праздники разных религий, мы будем распространять свет и надежду, особенно в этом году. И, конечно же, не забывайте, что вас приглашают посетить Санта Клауса (он же – Дед Мороз) у него дома, который он открывает для посетителей только один раз в году, и присоединиться к нему в ежегодной процессии в сопровождении местных скаутов и оркестров. В галерее Бейт ха-Геффен будет представлена​​выставка «Когда мы думаем, что достигли конца истории, на самом деле мы стоим в ее начале» — выставка, которая знакомит с историей культурного центра «Бейт ха-Геффен», достигшего 60-летия, и его многочисленными связями, переплетенными с историей и характером города Хайфа.

Праздник праздников, 17–29 декабря 2024 года,

в Бейт ха-Геффен и по всей Хайфе

Фестиваль «Праздник праздников», плод инициативы Бейт ха-Геффен — арабо-еврейского культурного центра и муниципалитета Хайфы, проходит уже 31-й год по всей Хайфе с 17 по 29 декабря. Мероприятия «Праздника праздников» являются кульминацией года деятельности Бейт ха-Геффен — арабо-еврейского культурного центра, который работает уже 61 год, поставив своей целью сближать сердца, содействовать совместной жизни в городе и поддерживать множественность идентичностей и множественность историй, живущих вместе, бок о бок в городе Хайфа в частности и в Израиле в целом.

Помимо этого, на фестивале будут представлены следующие выступления:

«Тайны сердца — путешествие к высшей мудрости» — вечер повествований и суфийские мелодии.

«Андалузский закат», музыкальное представление, которое приглашает вас на захватывающий опыт среди волшебных звуков Андалусии и Испании, под руководством Низара Эль Катара и с участием замечательной певицы Нур Дарвиш, которая приглашает участвовать в концерте музыканта Майю Бельзицман

и ансамбль «Гармоника».

«21 минута единства», три короткие лекции в стиле TED, все из которых имеют одну общую тему – все лекторы практикуют философию как образ жизни, и им будет предоставлено всего 21 минута, чтобы рассказать о принципе единства.

Спектакль R.U.N, созданный театром «Алеф», рассказывает трогательную историю женщин, которые были изгнаны из своих домов и вынуждены сталкиваться со сложными испытаниями в поисках капельки счастья и чувства принадлежности. Благодаря их опыту возникают вопросы о решимости, надежде и внутренней силе.

«Фарид эль Атраш», музыкальное кабаре в исполнении Театра Яффо с певцом Акрамом Оде в главной роли, повествующее об истории жизни и любви Атраша и сочетающее оригинальные видеоклипы и живое пение на иврите с песнями на арабском языке с субтитрами на иврите.

«Перла и Пралине» — шоу бродячих цыганских клоунов. Роскошный салон, который открылся в центре квартала, цыганская музыка, акробатика, клоунада, с песнями, исполненными с юмором, с любовью, в шоу, которое достигает каждого сердца. Подходит для всех возрастов.

И другие представления…

Семейный комплекс — шоу открыты для широкой публики во дворе Бейт ха-Гефен. Представления для всей семьи – цирк, музыка, театр, клоунада и акробатические номера, на разных языках и без слов. По субботам, 21 и 28 декабря, во дворе Бейт ха-Гефен, с 11:00 до 16:00

Галерея Бейт ха-Гефен представит, начиная с 12 декабря, выставку «Когда мы думаем, что достигли конца истории, на самом деле мы находимся в ее начале», кураторами которой выступят Ина Берковиц, Айман Доу, Яэль Мессер и Фатина Оде. Выставка стремится раскрыть историю культурного центра Бейт ха-Гефен и его многочисленные связи, переплетенные с историей и характером города Хайфа. Название выставки взято из романа Элиаса Хури «Стелла Марис», и, как и роман Хури о Хайфе, история Бейт ха-Гефен отказывается разворачиваться по четкому и непрерывному хронологическому пути и с трудом сводит свои характеристики к броскому и краткому названию. Художники, участвующие в выставке, представляют новые и прежние работы: архивные находки, рисунки, гравюры, видеоработы, фотографии, компьютерные игры, эскизы и модели. Некоторые из них пытаются взломать генетический код, а некоторые из них являются частью этого кода, что превращает Бейт ха-Гефен в место, способное вместить полифонию историй, мнений и идентичностей, и позволяет настоящему, прошлому и воображаемому будущему существовать одновременно в одном пространстве.

Фестиваль также предлагает туры для всей семьи, включая «Рождественский тур для семей», «Рынок пробуждается — местное искусство и дегустации», прогулку по Вади Ниснас, «Истории в глине — по следам любви Хайи и Эмиля Тума в Вади Ниснас с Михаль Тума».

Йона Яхав, мэр Хайфы: «Фестиваль «Праздник праздников» — один из самых ярких культурных символов Хайфы. В этом году, как никогда, мы считаем уместным украсить и осветить Хайфу, потому что этот свет, исходящий из нашего города, развеет всю тьму, которая грозит поглотить нас. Я приглашаю всех жителей страны, евреев и арабов, приехать и посетить этот потрясающий фестиваль, помочь бизнесам Хайфы, которые серьезно пострадали во время войны, и насладиться городом, который олицетворяет солидарность, совместную жизнь и здравомыслие».

Праздник праздников, 17–29 декабря 2024 года, в Бейт ха-Геффен и по всей Хайфе

Дополнительная информация и приобретение билетов на сайте фестиваля: haifahag.com

Билеты на большинство представлений фестиваля стоят всего 30 шекелей при поддержке «Мифаль ха-пайс», а мероприятия в семейном комплексе – бесплатные. «Бейт ха-Гефен» работает в соответствии с указаниями командования тыла. Право на изменения сохраняется.