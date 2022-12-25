День рождения музея – трехдневный уик-энд с 29 по 31 декабря

Верхнее фото: из архива Тель-Авивского музея искусств. באדיבות ארכיון מוזיאון תל אביב לאמנות

Тель-Авивский музей искусств (1932-2022 гг.) празднует 90-летие – бесплатный вход в музей, масса мероприятий, рассказов, кино и выставок.

Кто помнит, что было в 1932-м году? Не обольщайтесь – никто не помнит, потому есть архивы, книги и музеи. Так вот: в 1932-м году Меир Дизенгоф – тот самый мэр, что на белом коне – взял и обозначил свою частную коллекцию живописи как музей. Самое забавное, что это не сказка, не быль, не легенда – так оно и было. Тель-Авивскому музею в уходящем году исполнилось 90 лет и потому множество выставок в нем проходило под тенью или светом – эээ… под стягом этой даты.

Надо сказать, что на звание «самого первого музея Израиля» претендуют еще несколько музеев, но дело не в этом, а в том, что год девяностолетия музея завершается и в связи с этим в последний уикенд 2022 года вход в Тель-Авивский музей искусств будет бесплатный и в нём пройдёт масса праздничных мероприятий для всех возрастов – для взрослых и для детей: лекции, мастер-классы, кинопоказы, экскурсии, представления перформансы – музейный фестиваль с 29 по 31 декабря. Отличное завершение года в одном отдельно взятом музее.

Надо сказать, что девяностолетие музея отмечено не только разными выставками, в том числе и отличнейшими израильского искусства (в центральном пространстве к 90-летию была открыта галерея для сменных персональных выставок израильского искусства из коллекции музея и извне и первой такая персональной выставкой стала выставка работ художницы Рут Шлосс (1922–2013), но и экспозициями, предлагающими новые и свежие взгляды на искусство современное и традиционное, на саму историю музея и его архивы. И на его запасники, склады, где хранится более 40.000 единиц хранения, часть которых еще никогда не показывались широкой публике. Не хватает места, несмотря на то, что 11 лет назад у музея появился новый корпус, построенный по проекту архитектора Престона Скотта Коэна.

Юбилей отмечался долго – весь год. и с размахом: множество мероприятий, выставок и новых затей вкруг постоянных коллекций – самом важном сокровище Тель-Авивского музея искусств, в котором собраны уникальные истории прошлого наследия. Но музей – это вовсе не копилка с сокровищами, а весьма бодрое динамически развивающееся учреждение со своими исследованиями, реставрационными мастерскими и лабораториями, библиотеками и диссертациями. И всем, что вокруг… И тем, как музей формируется и меняется, как влияет на жизнь в городе и на культуру в Израиле. Но и наоборот: все наоборот тоже имеет место быть, как и то, что за последние два десятилетия Тель-Авивский музей искусств вошел в когорту лучших музеев мира. Как написано в пресс-релизе: «с более, чем миллионом посетителей в год Тель-Авивский музей искусств входит в сотню музеев с наибольшим количеством посетителей в мире уже четвертый год подряд». Так и хочется спросить: а каков ваш вклад в эту статистику? Вообще-то, официальный пресс-релиз слегка насторожил и я не поленилась найти другие данные за 2021 год: Тель-Авивский музей искусств занял 56-е место в списке 100 ведущих музеев мира в ежегодном рейтинге, публикуемом в международном художественном журнале The Art Newspaper. Тель-Авивский музей возглавил список благодаря впечатляющим 478 169 посетителям в 2021 году. Тель-Авивский музей уже четвертый год подряд фигурирует в списке самых популярных музеев мира.

Но что нам статистика, когда предлагают веселиться: в последние выходные 2022 года в музее проходит фестиваль, посвященный его коллекциям, его пространствам и выставкам, его истории и его месту в жизни города и страны.

Фестиваль будет состоять из трех основных событий:

29 декабря в 19:00 – гала-премьерный вечер музейного кинопроекта, показ ряда короткометражных документальных фильмов, посвященных истории музея (фильмы будут также демонстрироваться на четырех сеансах в пятницу, 30 декабря и на двух сеансах в субботу, 31 декабря).

Музей был создан в апреле 1932 года в частном доме тогдашнего мэра Тель-Авива Меира Дизенгофа. Спустя 16 лет в том же здании на бульваре Ротшильд произошел один из ключевых исторических моментов в стране: провозглашение независимости Государства Израиль. На сегодняшний день Израиль – единственная страна, о создании которой было объявлено в стенах музея. Но поскольку все мы здесь – персонажи пьесы Герцля (о плеяде режиссеров – молчу!), то чего удивляться. К тому же непростая история Тель-Авивского музея искусств началась еще во времена британского мандата. Первым директором Тель-Авивского музея искусств стал Карл Шварц, бывший до прихода нацистов к власти в Германии директором Еврейского музея в Берлине.

Кинопроект включает показ четырех короткометражных фильмов продолжительностью от 15 до 30 минут, в каждом из которых обсуждается один из аспектов прошлого, настоящего или будущего музеев.

Фильмы:

История, которая начинается в трех комнатах / Арнон Голдфингер

Фойе / Михал Хоминер-Хирш и Рони Кацнельсон

Ничего, кроме 34 картин / Элла Файнеро и Зив Беркович

Площадь перед музеем / Ноа Бен-Шалом и Ноа Амиэль

30.12.22 Пижамная вечеринка – день рождения музея

Музей впервые откроет свои двери в ночь с пятницы на субботу, чтобы отпраздновать день рождения с юной публикой. Уникальное мероприятие будет проходить по всему музею ,включая ночную экскурсию, специальные мастер-классы к празднованию 90-летия и уникальную возможность переночевать в музее под культовой фреской Роя Лихтенштейна

31.12.22 – Новогодний Бал в духе 1930-х (интересно, это те 1930-е, о которых думаю я или совсем другие 1930-е?)

В канун Нового года состоится бал в духе тридцатых годов – в честь года основания музея (1932), во время которого будут уроки свинга, живая джазовая музыка и другие сюрпризы.

ВХОД В МУЗЕЙ В ПЯТНИЦУ-СУББОТУ БУДЕТ БЕСПЛАТНЫМ ДЛЯ ВСЕХ.

В выходные дни вас ждут встречи с художниками и кураторами, экскурсии по выставкам и зданиям музея, специальные экскурсии по музейным коллекциям и архивам, а также множество мероприятий для всех возрастов. Кроме того, для детей пройдут специальные представления и мастер-классы. Подробности – на сайте музея

Перформансы, мастер-классы и специальные мероприятия – продажи билетов на сайте музея.

Море подробностей – вот здесь:

https://www.tamuseum.org.il/he/tama-90-crazy-weekend-museum/ – на иврите для любителей пончиков;

и на английском – https://www.tamuseum.org.il/en/tama-90-crazy-weekend-museum/ – для ревнителей пышек.

Обратите внимание, что даже для бесплатного входа в музей надо зарегистрироваться на сайте, обозначив день и время.

Маша Хинич. Фотографии предоставлены пресс-отделом Тель-Авивского музея искусств